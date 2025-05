Desde el PRO confían en que habrá acuerdo con La Libertad Avanza en PBA, pero advierten que se sentarán a negociar “con fortaleza”

Los diputados del PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli, junto al presidente Javier Milei, y su hermana Karina

En medio de las negociaciones en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de vencer al peronismo, el PRO y La Libertad Avanza atraviesan momentos de tensión por las candidaturas. La suspensión de las PASO a nivel provincial empuja definiciones. Sin embargo, mientras en las huestes libertarias insisten en que José Luis Espert encabece la lista de diputados nacionales junto con otros postulantes, el PRO busca preservar su peso territorial y la fortaleza de algunos de sus candidatos, como Diego Santilli.

Así lo dejó en claro el diputado nacional y armador del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien aún confía en que habrá una alianza entre el macrismo y LLA, pese a las diferencias en las aspiraciones de poder, y un contexto en el que “la interna del peronismo ha manchado absolutamente el proceso electoral de la provincia de Buenos Aires”, definió.

“Hoy es más importante la pelea de ellos que saber cómo van a votar los bonaerenses”, expresó Ritondo, en diálogo con radio Rivadavia. “No sabemos qué día se presentan frentes electorales, qué día se mandan las boletas a imprimir o cuándo se presentan los candidatos. Esa es la verdad de la provincia de Buenos Aires”, agregó, al dar un panorama sobre la complejidad del proceso electoral.

En ese marco, ratificó la necesidad de construir una alianza entre el PRO y LLA: “El PRO quiere un frente para derrotar el populismo, para terminar con lo que está pasando con la seguridad, la salud y la educación”. Y agregó que la provincia “necesita un cambio muy urgente” y que “todas las fuerzas del cambio deben estar juntas para lograrlo”. “Mi sensación es que vamos a tener un acuerdo. Tengo una responsabilidad ante una sociedad que nos dice todos los días ‘¡Vayan juntos!’”, sintetizó.

Sin embargo, advirtió que habrá una intensa discusión en el armado de listas municipales, de diputados y senadores a la Legislatura bonaerense: “El 7 de septiembre se votan concejales y legisladores provinciales, y vamos a sentarnos con fortaleza alrededor de nuestros intendentes, que tienen una territorialidad muy importante”. Y siguió: “Nosotros también debemos garantizar la gobernabilidad a cada uno de nuestros intendentes, así como lo garantizamos al Gobierno nacional. Es una responsabilidad que tengo como presidente del partido”.

En ese marco, al referirse a las negociaciones con el Gobierno, Ritondo confirmó que existen reuniones “guardadas que no salen en los diarios” y destacó la predisposición de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Ellos estuvieron presentes en las dos reuniones más públicas, mostrando una voluntad enorme”, afirmó.

La “compra” de dirigentes del PRO y las elecciones nacionales

Esta tarde, en la misma línea se pronunció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien relativizó las diferencias con el partido amarillo, en particular, de los dichos del presidente Mauricio Macri que apuntaron hacia la “compra” de dirigentes de su espacio de parte del Gobierno. “Las declaraciones del presidente Macri tratan de mostrar cierta independencia para que aquellos que todavía piensan que el PRO es una alternativa los acompañen con el voto. Pero cuando se trate de una elección nacional, cuando se eligen senadores y diputados nacionales, la gente va a preguntarse: ‘¿Tengo que apoyar al presidente Milei o no?’ Así se va a dividir el universo”, planteó, en alusión al armado de las listas legislativas.

“Estamos muy seguros de que vamos a ganar la elección de octubre. Ya hay un cambio cultural. Las diferencias que podamos tener en elecciones locales van a quedar zanjadas en la nacional. Y el que no lo vea, es miope. Tiene vista corta”, agregó Francos, en diálogo con radio Mitre.

Por el momento, lo cierto es que no hay certezas para los comicios legislativos de cara al Congreso. Según Ritondo, se tendrán que armonizar los nombres en una lista común: “Tenemos buenos candidatos como Diego Santilli, y ellos tienen un muy buen candidato como José Luis Espert. Pero lo importante es definir qué país queremos y para qué necesitamos diputados nacionales”.

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem

El jefe del bloque PRO también apuntó contra Sebastián Pareja, el armador bonaerense de LLA. Hace unas semanas, el libertario, cercano a Karina Milei, le respondió a Macri al señalar que a algunos dirigentes del PRO y del radicalismo “ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Y no los fuimos a buscar”, lanzó. En ese marco, Ritondo contestó: “No concuerdo. No creo que hayan sido regalados. No concuerdo ni con la forma en que se fueron, ni con el momento, ni con por qué lo hicieron”.

Pese a las tratativas en curso, la distancia y la desconfianza entre el macrismo y los libertarios sigue instalada. A comienzos de abril, el propio Sebastián Pareja dio a entender que el interés del Gobierno en la provincia de Buenos Aires, no era cerrar “un acuerdo PRO-Libertad Avanza“, sino negociar “dirigente por dirigente”.