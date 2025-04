Sebastián Pareja: “No estamos haciendo un acuerdo PRO-LLA, sino dirigente por dirigente”

Un fragmento de la entrevista con Sebastián Pareja, el referente libertario en la provincia de Buenos Aires (AM910)

El titular de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, habló esta mañana del armado político libertario de cara a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires del próximo 13 de julio, previas a los comicios generales, a nivel nacional, del 26 de octubre.

“Tanto el PRO como LLA, juntos o separados, están enfrentados al kirchnerismo, pero tampoco esto tiene que ver con juntar por juntar. Hay que tomar en cuenta la experiencia del PRO que repartió el poder entre el ARI y la Coalición Cívica, la UCR y después volvió el peronismo, las cosas no salieron bien, fue una mala experiencia“, resumió.

En relación a esto, el periodista Paulo Vilouta le preguntó esta mañana en AM910, acerca de la foto del presidente del bloque de diputados PRO, Cristian Ritondo junto a su colega de bancada, Diego Santilli, en una reunión con el presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. “Esa foto sintetiza un año de trabajo, fue tomada en una semana compleja en lo legislativo. Había que mostrar una unidad de acción, y nosotros venimos hablando siempre“, expresó Pareja.

"Esa foto sintetiza un año de trabajo" y "Había que mostrar una unidad de acción", resumió Pareja acerca de esta foto de la cúpula libertaria junto a Cristian Ritondo y Diego Santilli

“Ritondo y Santilli son dos muy buenos exponentes de haber acompañado al Gobierno nacional siempre, desde su banca, manejando bloque, las ideas que el Presidente ha llevado al Congreso de la Nación", expresó Pareja para luego preguntarle al panel.

Pero aclaró con vehemencia: “Ahora, ¿eso es igual a que estamos negociando globalmente? No, no estamos haciendo un acuerdo PRO-Libertad Avanza, estamos haciendo un acuerdo dirigente por dirigente". Y ejemplificó: “´Che, yo tengo un dirigente en Zárate que sirve, que es fulano, que es mengano, a ver cómo se lleva con los nuestros, perfecto, está incorporado´ o ´no, tenemos un problema, hay una rispidez, tratemos de solucionar el problema, no se soluciona, bueno, avanza la libertad, no avanza el PRO en estos esquemas“.

Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (Juan Vargas)

Volviendo al plano de los pactos políticos, Pareja reconoció “las presiones” para zanjar diferencias pero que “tienen que venir más por el lado de hacia dónde vamos, que acerca de cuánto me das o qué me das para que yo esté con vos”. Y ratificó que, esa lógica, “con La Libertad avanza no aplica y no va a aplicar".

Y ratificó: “El que está con la LLA es porque entiende que hay un camino, después vemos si esa persona se suma en el vagón de adelante, en el del medio o en el de atrás. La premisa es que tiramos para el mismo lado”, aunque aseveró que eso "no conlleva ceder el control partidario".

Según Pareja, La Libertad Avanza tiene que “consolidar un proceso que es de muchísimo más largo tiempo”, en relación a la “batalla cultural de la que habla el Presidente: no es una elección”. Y vaticinó: “Podemos ganar esta elección juntando a sectores de la UCR, del PRO, incluso de la Coalición Cívica y asegurarle a la Provincia que ganamos frente a Cristina Fernández de Kirchner”.

"Nosotros estamos preparados para ganarle a Cristina", ratificó Pareja (REUTERS/Matias Baglietto)

Pero no dejó de lado un punto importante, según su óptica. “Pero cuando nos damos vuelta y vamos al Congreso de la Nación, o al bonaerense, nos damos cuenta que de los 12, 13, 14 legisladores propios que uno pudiese haber puesto en esas bancas, terminan siendo ocho, porque tres se lo terminaste de dar al PRO, dos a la Coalición Cívica, uno a la UCR. ¿Y en qué quedamos? Nosotros vamos con un esquema, que no es propio, con una idea clara, con procesos de largo aliento.

Para el final de la entrevista, Vilouta le dejó una pregunta picante: “¿Enfrentar a Cristina Fernández o que la Corte ratifique sus condenas y ella quede presa? ¿Qué le conviene más electoralmente a La Libertad Avanza?“. Y Pareja no dudó: “Lo que más conviene, que no quiere decir que sea lo más justo, es enfrentar la Cristina. ¿Hay que ganarle el partido a Carlos Bianco o a CFK? Nosotros estamos preparados para ganarle a Cristina. Después, si termina siendo el candidato Bianco, bueno, tendremos que ganarle. Siempre te querés medir con los tipos que tienen más poder y nosotros estamos tratando de estar organizados para medirnos con ella”, cerró.