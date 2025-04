La ácida respuesta de Milei a las acusaciones por las fugas del PRO y la frase de Macri dirigida contra el “triángulo de hierro”

Javier Milei y Mauricio Macri, cada vez más lejos

Hay razones inocultables y también de las otras. Las diferencias entre Javier Milei y Mauricio Macri escalaron esta semana a niveles sin precedentes. Fueron días de posiciones extremas. El territorio está de los dos lados de la Avenida General Paz: Capital y Provincia. La elección porteña es un presente de lucha y la bonaerense tiene pronóstico reservado. En La Libertad Avanza y en el PRO están de acuerdo en el qué, pero no tanto en el cómo. El Presidente quiere y el ex presidente dice que así no puede. Los libertarios exigen una fusión, pero los otros temen que eso derive en una irremediable extinción.

La pelota estuvo casi toda la semana del lado del PRO. Después de las reuniones timoneadas por la capitana de la estrategia electoral libertaria, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, Macri jugó a tres bandas: buscó alambrar el partido para evitar más fugas, envió un guiño a los radicales para reeditar un “mini” Juntos por el Cambio, y puso el cuerpo para enfrentar la ofensiva de la Casa Rosada.

La respuesta llegó el jueves, cuando Milei habló sin medias tintas, minimizó el rol del líder del PRO en la negociación bonaerense y resaltó a Cristian Ritondo, el diputado que preside el partido amarillo en la provincia de Buenos Aires y que soporta las presiones simultáneas de los que buscan la paz y los que agitan el conflicto.

Milei le respondió a Macri por la supuesta "compra" de dirigentes de PRO: "Que traiga la factura y la muestre"

Para entender el presente hay que reconstruir una línea de tiempo. Los trece intendentes del PRO fueron el martes al búnker del barrio de San Telmo para pedir que Macri no demore el acuerdo con La Libertad Avanza. Pero se fueron con la convocatoria a una reunión dentro de 15 días con 300 concejales. Y a la solicitud para que se despegue la negociación bonaerense de la elección porteña, el ex mandatario respondió desde la ciudad de Balcarce, con una sorpresiva catilinaria.

“Al presidente no lo cuidan y le dicen cosas todos los días que no son acordes a la realidad. La primera es que todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos, en el cual pongamos voluntad política. Después está el para qué: para qué proyecto, para qué ideas, para la defensa de qué valores. Y después los nombres”, afirmó Macri en la tierra de Juan Manuel Fangio, en la primera de tres postas en la Quinta Sección Electoral.

Pero lo que cambió todo fue la declaración que anticipó Infobae y que sacudió el tablero político. Sobresaltó a la Casa Rosada pero también a los que suben y bajan pisos de la sede del PRO en la calle porteña Balcarce. “No puede con su genio”, dijo una personalidad encumbrada del partido.

La frase fue la siguiente: “Lo que tenemos por delante, y Cristian (Ritondo) lo ha repetido mil veces, es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos. Me da la sensación que a todos los que tenían precio ya los compraron, acá no hay gente con precio, hay gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos, lo vamos a encontrar”.

De Andreis, el intendente Montenegro, Macri y Ritondo

La mañana del jueves, ante una pregunta del periodista Antonio Laje sobre esa frase, el presidente Milei no se anduvo con rodeos: “Que traiga la factura, que la muestre... ¿qué querés que te diga?“

“Puede ser que un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte, y no tengo ninguna duda de que entre (José Luis) Espert, (Cristian) Ritondo y (Diego) Santilli se van a poner de acuerdo para armar una estructura supercompetitiva para arrebatarle la Provincia al soviético, comunista, bolchevique”, expresó Milei en A24, en referencia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La frase expone varios aspectos centrales. Primero está la referencia del líder libertario al “grupo minúsculo” que rechaza un entendimiento entre ambos partidos que hasta ahora fueron aliados. ¿Está Mauricio Macri entre ellos?

Y después, que la negociación “marcha muy fuerte”, pese a que durante toda la semana el presidente del PRO dijo exactamente lo contrario. "Todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos“, dijo el ex primer mandatario.

A esos malentendidos hay que agregar un último capítulo, que se inscribió en Tandil, la ciudad donde Macri nació hace 66 años. Allí resaltó que “el presidente del partido del PRO en la provincia está en conversaciones con ellos (por La Libertad Avanza), todavía con ningún resultado concreto”.

Y al ser consultado sobre qué rol estaba jugando Karina Milei en la negociación, Macri respondió: “Ella es la única responsable del sistema partidario libertario, así que, para bien o para mal, las cosas que salgan bien o que salgan mal son responsabilidad de ella, porque el presidente se ha desentendido de ese tema. Él se desentiende de ese tema y del día a día con Santiago Caputo. Es su estilo de liderazgo. Creo que queda claro que es responsabilidad de la hermana”.

"Triángulo de hierro". Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

Se trata de una nueva embestida del ex presidente contra los integrantes del “triángulo de hierro”, a quienes responsabiliza de estar detrás de las maniobras para trabar un acuerdo “institucional”, como lo describe él, y que en Casa Rosada lo explican de otro modo: “No hay posibilidad de una alianza como quiere Macri. Es fusión, con lista de La Libertad Avanza, o se hará un acuerdo sin él”.