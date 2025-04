Intendentes del PRO quieren apurar el acuerdo con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires y llevarán un pedido para Macri

Mauricio y Jorge Macri junto a Ritondo y al intendente Petrecca (Junín)

Será una coincidencia fortuita, pero que va a exponer claramente el estado de cosas de la relación política entre el PRO y La Libertad Avanza. El mismo día en que Javier Milei y la dirigencia libertaria protagonicen el primer acto electoral en la provincia de Buenos Aires, los principales líderes bonaerenses del partido amarillo se reunirán en el búnker del barrio porteño de San Telmo para analizar la estrategia de cara a los comicios del 7 de septiembre.

Con la suspensión de las PASO como un hecho -el miércoles se prevé la sanción en Diputados del proyecto aprobado en el Senado provincial la semana pasada- el encuentro entre los intendentes y la conducción legislativa del partido amarillo abordará el tema que más interesa y, a la vez, más preocupa a todos: apurar el acuerdo con los libertarios en provincia de Buenos Aires y despegar la suerte de esa negociación de la elección porteña.

Dirigentes de primera línea del PRO confirmaron a Infobae que habrá una foto conjunta y posiblemente una declaración donde se ratificará la intención de confluir con LLA para derrotar al kirchnerismo. Sin embargo, lo que no estará por escrito será el pedido que llevarán varios de los convocados para que Mauricio Macri no interfiera en el avance del diálogo que las segundas y terceras líneas vienen manteniendo.

Javier Milei y Mauricio Macri

El ex presidente ya dejó trascender que prefiere postergar las conversaciones y esperar los resultados del 18 de mayo. Tiene encuestas que le dan buenos números a los candidatos oficialistas en CABA y que indican que el peronismo podría superar a los libertarios. Si ocurriera así, el líder del PRO llegaría fortalecido y en condiciones de discutir los términos del acuerdo.

Los intendentes del PRO no quieren ser virtuales “rehenes” de la pelea porteña y están dispuestos a continuar con las negociaciones, que no se agotan en la lista de diputados y senadores de las ocho secciones electorales de la provincia. En esas conversaciones están también los Concejos Deliberantes, tanto en los que gobierna el PRO como en los que no gobiernan o que se perdieron en las últimas elecciones por la división del antikirchnerismo. En esa línea están La Plata, Lanús, Bahía Blanca y Olavarría, entre otras.

Más allá de que Macri dejó trascender que quiere un acuerdo que garantice la supervivencia del sello PRO -lo que supone una coalición con LLA- entre los jefes territoriales la mirada es otra: algunos están dispuestos que haya una “lista violeta” donde el macrismo pueda sumar candidatos “entrables”. Es el modelo que el ex presidente aceptó en 2013, en la lista del entonces opositor Frente Renovador de Sergio Massa.

Es un formato que evitaría que una oposición fragmentada termine facilitando otra vez la victoria total del peronismo. Dirigentes del PRO consideran que el sistema electoral bonaerense penaliza con fuerza la división. En zonas clave como la 5ª y 6ª Sección electoral, los cálculos que manejan indican que si se replica un esquema de múltiples listas opositoras, el peronismo podría quedarse con todos los cargos. “Sería Vilcapugio y Ayohuma juntos”, advierten en el PRO.

Los intendentes insisten en desvincular la negociación provincial de la estrategia porteña para garantizar la gobernabilidad en los distritos y evitar que el oficialismo avance en las cámaras legislativas bonaerenses, al punto de lograr la mayoría propia. Para estos dirigentes, cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza no es sólo una cuestión de afinidad ideológica sino un imperativo político, y están dispuestos a negociar esquemas de reparto —como una distribución proporcional de concejalías— para alcanzar ese objetivo. “La opinión mayoritaria es: dejame cerrar la provincia”, aseguran.

A nivel local, las consecuencias de una oposición dividida se vuelven especialmente críticas en municipios pequeños, donde se eligen pocos concejales. Allí, según advierten, si el PRO y La Libertad Avanza fueran separados, el peronismo puede imponerse por márgenes amplios y quedarse con la totalidad de las bancas. Por el contrario, si se actúa en conjunto, los números muestran que podrían al menos garantizar una parte de la representación. La consigna que se escucha en las reuniones es que “juntos pueden ser uno y uno o dos y uno, pero separados es cero”.

El mapa político del interior bonaerense presenta, además, realidades dispares y se complejiza aún más por el peso que tiene el radicalismo en varios distritos, sobre todo del interior de la provincia. “Esa conversación ya no es nuestro problema”, aclaran.

De todo eso hablarán el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Ramón Lanús (San Isidro), Pablo Petrecca (Junín), Sebastián Abella (Campana), Juan Ibarguren (Pinamar), Javier Martínez (Pergamino), Marcelo Matzkin (Zárate), Diego Reyes (Puán), Fernando Bouvier (Arrecifes), y Jorge Etcheverry (Lobos) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles). También estarán Diego Santilli, los diputados provinciales Matias Ranzini y Agustín Forchieri; y los senadores Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich, entre otros.

Y según pudo saber Infobae, entre el miércoles y jueves, habrá un nuevo encuentro de Ritondo con Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza que responde de manera vertical a Karina Milei.

Macri y la campaña porteña

En medio de la campaña, Mauricio Macri visitará tres distritos del interior de la provincia de Buenos Aires: estará en Tandil, en Balcarce y Mar del Plata. Son lugares de enorme valor personal y político: el primero es su lugar de nacimiento y el último, el distrito gobernado por uno de los intendentes de mayor peso específico del partido.

Según confirmaron fuentes partidarias, la recorrida responde a la misma lógica de otros viajes, donde fue acompañado por Ritondo y otros líderes del PRO, a Arrecifes, Zárate y Capitán Sarmiento.

De todos modos, Macri tiene previsto participar de más actividades de campaña en la Ciudad de Buenos Aires para apuntalar las candidaturas de la lista que encabeza Silvia Lospennato. El partido va a intensificar la actividad en la calle, con más de 1.400 militantes y dirigentes que van a salir a hablar con vecinos, en recorridas de lunes a sábado. Es la estrategia diseñada junto al estratega Antoni Gutiérrez-Rubí, de cercanía con los electores.

Mientras tanto, La Libertad Avanza se enfocará en mostrar a Manuel Adorni junto a Javier Milei: habrá recorridas sorpresivas por en distintos barrios y juntos darán reportajes, el primero esta noche con Daniel Parisini, “El Gordo Dan”, en el canal de Youtube Carajo.