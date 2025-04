Macri reiteró que quiere “una alianza entre partidos” con La Libertad Avanza, pero los intendentes del PRO hacen su juego

Mauricio Macri se reunió con el intendente Esteban Reino en Balcarce

La asistencia fue perfecta en el búnker del PRO de San Telmo: los 13 intendentes bonaerenses y los ocho dirigentes de la conducción provincial, encabezados por el diputado Cristian Ritondo. El tema principal, inevitable: el acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Casi en simultáneo, desde la Municipalidad de Balcarce, Mauricio Macri habló de lo mismo, pero en otros términos.

El encuentro en el cuarto piso de la sede porteña fue breve y no hubo sorpresas. La mayoría pidió apurar la negociación con la Casa Rosada y poner la prioridad en confluir en una propuesta que evite la dispersión de la oferta electoral. La hipótesis en la que coincidieron es que el peronismo va a resolver su interna y competirá con lista única: “Hay que vencer al populismo y no puede repetirse el 2023, que ganaron Kicillof y La Cámpora porque había dos listas anti K”.

La foto de la reunión. En la cabecera, el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo

Macri difiere de esa posición y lo dejó claro en la visita que hizo al partido bonaerense de Balcarce, en el interior bonaerense y cuna del quíntuple campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. El líder del PRO puso condiciones: resiste la disolución del PRO, quiere una alianza entre partidos, y que la UCR tenga un lugar. Lo blanqueó en una conferencia de prensa, donde no faltó la munición gruesa contra el entorno de Javier Milei.

Las críticas apuntan contra la secretaria General de la Presidencial, Karina Milei, y su alfil en la provincia, el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, porque vienen tejiendo de manera sigilosa y artesanal relaciones políticas y acuerdos territoriales con referentes amarillos en los municipios.

“Al presidente no lo cuidan y le dicen cosas todos los días que no son acordes a la realidad. La primera es que todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos, en el cual pongamos voluntad política. Después está el para qué: para qué proyecto, para qué ideas, para la defensa de qué valores. Y después los nombres”, afirmó.

El ex presidente agregó en contacto con los medios locales: “Eso todavía no lo hemos escuchado, pero el PRO se reunió y tomó la decisión de darle un mandato al presidente del partido de la provincia, que es Cristian Ritondo, para que, si hay vocación de acuerdo, que lo busque”.

“También querríamos que los intendentes valiosos que tiene el radicalismo en la provincia sean parte de ese acuerdo entre partidos. Igualmente, pase lo que pase, el PRO va a tener su propuesta, porque creemos de verdad que tenemos muy buenos dirigentes”, consideró el ex presidente, quien hoy se mostrará con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y líderes de la Quinta Sección Electoral.

Y destacó que “reflejo de eso se ve en la Cámara de Diputados de la Nación, que han sido los que han salvado las papas a La Libertad Avanza durante todo el 2024″. “En cada una de las crisis, que fueron cinco, los diputados que defendieron, que machacaron y que sacaron adelante las leyes, fueron los del PRO y con algunos radicales que adhieren a estas ideas modernas de cambio”, manifestó en la conferencia de prensa que brindó junto al intendente de Balcarce, el radical Esteban Reino.

Fernando De Andreis, Mauricio Macri y el intendente Esteban Reino

La mirada del territorio

Las declaraciones de Macri ocurrieron después del encuentro en la sede porteña del PRO que, casualmente, queda en la calle Balcarce. Allí estuvieron Ritondo, el diputado Diego Santilli y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Ramón Lanús (San Isidro), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio), Sebastián Abella (Campana), Marcelo Matzkin (Zárate), Lisandro Matzkin (Pringles), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos) y Diego Reyes (Puán).

También participaron los diputados bonaerenses Matías Ranzini, Adrián Urrelli y Agustín Forchieri y los senadores provinciales Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich. Por medio de una videollamada del teléfono de Ritondo por complicaciones con el Zoom, también estuvo Néstor Grindetti, que en las últimas semanas había amagado con dejar el PRO y pasar a La Libertad Avanza.

Mauricio y Jorge Macri junto a Ritondo y al intendente Petrecca, de Junín

Aunque se había previsto difundir un comunicado sobre los resultados de la reunión, finalmente, se acordó informar los detalles de manera informal. En la reunión se acordó convocar a una nueva reunión, dentro de 15 días, con los cerca de 300 concejales que tiene el PRO en toda la provincia para hacer un “punteo” territorial, municipio por municipio.

Aunque hay 135 intendencias en la provincia, hay municipios donde el amarillo y el violeta no se “pisan”, pero en otros, hay concejales por defender. De eso se hablará en la reunión que se hará, posiblemente, en el partido de Vicente López, territorio de Soledad Martínez, que es también vice del PRO y una de las espadas de Macri.

En el encuentro, también se acordó seguir trabajando y dialogando con La Libertad Avanza, con el objetivo principal de vencer al kirchnerismo, sumando a intendentes del radicalismo a esa propuesta unificada. Y el último punto, ante los rumores que vienen creciendo, rechazar de manera rotunda las reelecciones de intendentes y legisladores.

En declaraciones a la prensa, y a diferencia de Macri, Ritondo dijo que “hay muchísima voluntad y el Gobierno lo ha demostrado” de llegar a un acuerdo con el PRO: “Cuando se sienta en la mesa a alguien como Karina Milei o el propio presidente, demuestra la voluntad del Gobierno de tener una alianza en la provincia de Buenos Aires. Sus principales figuras ratifican con la presencia en estas reuniones la importancia que ellos le dan a poder trabajar juntos en la provincia de Buenos Aires”.

De todos modos, aclaró: “Mauricio acompaña la decisión de la provincia, como lo ha dicho en más de una ocasión. Somos un equipo y la responsabilidad de provincia la tiene quien es su presidente, que en este caso soy yo”.

Ritondo es el presidente del PRO bonaerense (foto Adrián Escándar)

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, entre los intendentes expresaron que “lo mejor para los argentinos es que en las elecciones de este 2025 el PRO vaya junto con LLA para enfrentar al kirchnerismo y no volver atrás, respetando el mandato de los argentinos, que eligieron a Javier Milei para dirigir el cambio”.

En esa línea estuvieron Ramón Lanús, quien se retiró antes para asistir al funeral del prestigioso economista Juan José Llach. Pero también otros referentes que pusieron de relieve la necesidad de blindar el rumbo económico. “Bajar la inflación no es mandar a La Cámpora a controlar góndolas, sino dejar de emitir y bajar el gasto público”, dijeron en el encuentro