El Senado homenajea al papa Francisco, entre discursos que destacan su pelea contra la pobreza y reclamos por la falta de comprensión de su discurso

Sesión Ordinaria Homenaje al Papa Francisco, el 24 de abril de 2025, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Comunicación Senado

A diferencia de la Cámara de Diputados de la Nación donde hubo 100 diputados ausentes, la sesión en homenaje al papa Francisco en el Senado mostró al pleno casi completo de los legisladores nacionales y muy pocas bancas vacías. Apenas 7 senadores estuvieron ausentes al inicio del encuentro parlamentario que comenzó con el izamiento de la bandera a media asta por parte del senador Alfredo de Angeli.

La senadora Beatriz Ávila solicitó un minuto de silencio en memora de Su Santidad y luego pidió la palabra el senador Juan Carlos Romero, para solicitar que se sumen todos los textos y se voten al final de la sesión, algo que fue acompañado por el resto de los bloques. Esto fue otra diferencia con la Cámara de Diputados, donde los bloques no lograron un acuerdo para sacar una pronunciación conjunta.

Los discursos se fueron encadenando. Empezó la senadora de Unión por la Patria por Entre Ríos, Stefanía Cora, y fueron pasando por los diferentes bloques en donde se mezcló sentimientos de latinoamericanismo, el apoyo del Papa Francisco a la educación pública, su oposición a las legislaciones punitivistas y al capitalismo sin mirada humana.

Aunque en todos los casos se evitaron las confrontaciones, algunos de los discursos se iniciaron con la mirada puesta en Roma pero terminaban en el escenario local.

“Para qué sirven estos homenajes, si cuando tomamos decisiones de Estado, las vidas de esos pobres y las de los migrantes no nos importan”, se preguntó Cora.

Algo similar hizo el senador Maximiliano Abad, quien luego de señalar en su discurso que venía a “agradecer” a Francisco y que su rol “trascendió” al catolicismo, el marplatense hizo referencia a su protagonismo en el debate sobre los inmigrantes y el medio ambiente: “Su discurso por los más vulnerables, sinceramente, me interpela como bonaerense”.

A pesar de que en la Cámara Alta el catolicismo es la religión predominante, hay dos senadores que quizás son los mayores representantes de la religión. Una de ellas es Carmen Álvarez Rivero, la senadora del PRO por Córdoba: “Francisco amaba a la Argentina; yo temo que le preocupaba ser motivo de discordia”, dijo a la hora de explicar por qué el líder de la iglesia católica nunca volvió al país. Luego hizo referencia a que al Papa “muchas veces se lo pretendido etiquetar, si era o no peronista, pero -sentenció- esa es una etiqueta que le queda chica”. Fiel a su estilo, dijo que el “pobrismo no es una doctrina de la iglesia, es comunismo infiltrado”.

En otro fragmento de su exposición, Álvarez Rivero agregó: “Como familia católica, he sentido una discriminación política estos 20 años, porque no han respetado la libertad de los padres en temas esenciales de la educación, incluso de la educación sexual. Querido Bergoglio, Córdoba a través mío te despide, descansa en paz”.

La senadora tucumana Beatriz Ávila, aliada del frente PRO, hizo referencia a que los argentinos “en muchos casos no entendimos nada” e hizo referencia al momento que vivió la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuando fue insultada a la salida de la basílica de San José de Flores. Mientras la senadora relataba el incidente, la Presidenta del Senado la escuchaba con atención y asentía con un movimiento de cabeza.

A diferencia de lo que sucedió en Diputados, pocos senadores hicieron referencia a su experiencia particular. Quizás por no tener la cotidianeidad de vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Este no fue el caso de la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, quien al ser porteña contó cómo era su relación con Bergoglio cuando era funcionaria del GCBA: " Nos pedía cosas. Nos pedía escuelas, mejorar el hábitat, el cuidado de la casa común, junto a los curas villeros y esa forma de acompañar los trabajos. En esos lugares hoy hay una sensación más grande pérdida, pero nos enseño que la fe no es resignación, es compromiso. Y a luchar contra la globalización de la indiferencia”.

Vilma Bedia, libertaria de Jujuy, hizo referencia a que “las fuerzas del cielo lo reciban”. Luis Juez, del Frente Pro, se mostró contrariado respecto de si al Papa Francisco le hubiese gustado que se le hiciera un homenaje: “Quizá le hubiese gustado que lo entendiéramos un poco más”.

