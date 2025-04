Ricardo Quintela inauguró obras y defendió el rol del Estado

Interna del PJ bonaerense: el kirchnerismo ahora apunta a discutir las candidaturas con Kicillof Para la senadora provincial Teresa García, dirigente cercana a Cristina Kirchner, la discusión por el desdoblamiento de las elecciones “está casi saldada”, pero advirtió: “La conducción en el peronismo es algo que no se discute, no se declama; se tiene o no se tiene, y ella la tiene”