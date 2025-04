Los dos ejes de campaña a los que apuesta Santoro para ganarles al PRO y La Libertad Avanza en CABA

Santoro confronta a dos bandas con Macri y Milei, con Lospennato y Adorni

A un mes de las elecciones legislativas porteñas, Leandro Santoro tiene en claro que, como nunca antes, el peronismo, con él a la cabeza, tiene la posibilidad de ganar. La fragmentación del PRO y La Libertad Avanza (LLA) le abre una posibilidad inigualable. Las internas contrarias lo ayudan.

En las arterias de la política porteña suena cada vez con más fuerza la posibilidad de un triunfo de Unión por la Patria (UP). A veces en forma de aceptación y otras como parte de un simple análisis electoral. El legislador nacional está convencido de que puede ganar, pero cree que en el sprint final la competencia será más pareja de lo que señalan las encuestas.

En la mayoría de los estudios de consultoría aparece como el favorito para ganar la elección. El segundo lugar lo pelean Adorni y Lospennato. El gobierno nacional decidió poner en cancha a uno de los mejores jugadores que tenía. Pero, aún así, las proyecciones de su performance no levanta. El PRO se inclinó por la pureza para defender el territorio preciado. Según los números que giran en los comandos de campaña, ambos corren de atrás.

En el búnker de UP creen que un posible triunfo del peronismo será lo que determine una eventual alianza del PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires. Los va a unir la necesidad pese a las fricciones, cada vez más frecuentes, que tienen los dos espacios políticos. Egos, necesidades, conveniencias, poder y estrategias. Todo en una sola negociación.

Santoro presentará un libro la semana que viene. Será sobre las problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires

“¿Si fuera tan peligroso que yo ganara la elección, por qué no jugó María Eugenia Vidal en el PRO, que era la mejor candidata? ¿Por qué La Libertad Avanza se partió en tres y no negoció un acuerdo que los compacte? No es peligroso que yo gane la elección. Está claro", reflexionó Santoro en diálogo con Infobae.

El legislador eligió no polarizar con un solo actor político. Su pelea no es con el tándem Macri-Lospennato del PRO o con la dupla Milei-Adorni, del esquema libertario. No es con uno o con el otro, teniendo en cuenta que el primero es oficialismo local y el segundo es el oficialismo nacional. La pelea es con los dos al mismo tiempo. Parado en el punto de equilibrio. Ese lugar, en este momento y con estas circunstancias políticas, le queda cómodo.

El eje de la campaña es, en palabras de sus asesores, “el abandono de Macri” y la “crueldad de Milei”. Se entrecruzan los actores y las políticas. El candidato de UP lo ve esencialmente en el estado de las calles, la pobreza visible en las esquinas, la inseguridad concentrada en algunos barrios, el estado de los subtes, el control de plagas y la falta de obras públicas.

Además, cree que ambos gobiernos, el local y el nacional, dejaron de controlar con efectividad las empresas que brindan servicios públicos. Esa falta de control afecta directamente al usuario. En definitiva, entiende que ambos partidos son dos caras de la misma moneda.

Manuel Adorni lidera la lista de candidatos de La Libertad Avanza (LLA)

Sobre esa línea discursiva está dispuesto a caminar durante las cuatro semanas que le quedan hasta la elección del domingo 18 de mayo. “La campaña ya la hicimos el año pasado”, se sinceraron en el entorno del diputado. La referencia es a las recorridas que hizo por los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, sumado a su permanente presencia pública.

A esta altura del calendario electoral, Santoro no necesita instalar su apellido ni la marca del partido en el que milita. Su tarea esencial es contrastar su postura con el macrismo y el mileísmo, y poner en discusión la gestión local.

Su discurso público tiene un anclaje preciso en las problemáticas porteñas, con el condimento inevitable de la influencia nacional. Pero siempre con los pies en la ciudad. Entiende que la discusión en esta elección tiene que ser estrictamente local. El desdoblamiento electoral así lo exige.

El miércoles de la semana que viene Santoro presentará un libro que arrancó a escribir el año pasado y que es un diagnóstico sobre las problemáticas porteñas y las propuestas que tiene para enfrentarlas. Será otra de las plataformas de campaña en la cual apoyarse.

Los candidatos del PRO junto a Jorge Macri

En paralelo, repite en cada aparición pública que el macrismo hace campaña con “un subte que no existe”, en referencia a la línea F, y que mileísmo ha “dejado sin recursos a los jubilados e invisibiliza sus reclamos”, tal como lo planteó en el lanzamiento de campaña de la semana pasada.

Para los días que siguen, la dinámica de la campaña será tradicional. Caminatas por los barrios más presencia en los medios y en las redes sociales. Aunque Santoro cree que la campaña real, la que tiene mayor efectividad, tendrá lugar en los diez días previos a la elección.

El legislador ya tiene pensado el día después de los comicios. Gane o pierda, pondrá en marcha una convocatoria para armar un frente amplio que contenga a todos los sectores que estén parados en la vereda de enfrente a la de Jorge Macri y Javier Milei.

“Se trata de un bloque anti-negocios”, aseguraron, con ironía, en el entorno del candidato. Su intención es abrazar a sectores de derecha y de izquierda para poder tejer una alianza táctica en el camino hacia el 2027, año en el que espera disputar la elección a Jefe de Gobierno porteño. Con el peronismo solo, no alcanza. Lo tiene en claro.

Santoro quiere armar un frente amplio en el camino hacia el 2027

En ese abrazo político espera contener al sector que lidera Horacio Rodríguez Larreta, ya emancipado del PRO; a la Coalición Cívica, al radicalismo y a alguna expresión de izquierda. Amplitud para apilar los ladrillos de una construcción nueva.

Santoro le está imponiendo a la campaña un estilo propio, despojado de la línea tradicional del peronismo, sin marcas del kirchnerismo duro en su discurso y con un molde de marketing electoral similar al de un partido vecinal.

Sus opositores tratan de remarcar la idea de que es kirchnerista, pero él se mantiene firme en que es un alfonsinista. Reivindica el radicalismo y también al peronismo. Cuestión de identidades que, poco a poco, se van diluyendo en el transcurso de la campaña electoral.