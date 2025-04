Alberto Fernández: “Los peronistas no somos mayoría en el país, el antiperonismo es mayoría”

Alberto Fernández dijo que el antiperonismo es mayoría en el país

Tras un tiempo alejado de la exposición mediática y aun batallando la causa judicial en su contra por la denuncia que le hizo Fabiola Yañez por violencia de género, Alberto Fernández reapareció en una entrevista radial, se refirió a la interna que mantiene en vilo al Partido Justicialista y advirtió que “el antiperonismo es mayoría en el país”.

“Los peronistas tenemos que entender dos cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que no somos mayoría en el país, el antiperonismo es mayoría en el país. Por lo tanto, tenemos que estar lo más unidos posible y escuchar lo que la sociedad pide, porque la sociedad nos dijo ‘ustedes no sigan más’. Y en eso cada uno tenemos una cuota de responsabilidad. No es toda mía, eh”, arrancó el ex presidente su reflexión en radio Splendid.

Y continuó, analítico: “Si no sabemos leer eso ni somos capaces de ofrecerle algo distinto a la gente, estamos en un problema. Si creemos que Milei ganó por TikTok, estamos totalmente equivocados. Y si creemos que le vamos a ganar a Milei porque aparecemos en TikTok hablando como chicos de 15 años, estamos locos. No es ese el problema. La gente dejó de creer en nosotros, y por algo dejó de creer y tenemos que revisarlo”.

En ese sentido, quien fuera jefe de Estado desde diciembre de 2019 hasta la asunción de Javier Milei en 2023 se paró decididamente de uno de los dos bandos en la disputa entre Axel Kixillof y Cristina Kirchner, atizada por La Cámpora.

“Veo lo que le pasa ahora a Kicillof. Todo el mundo me dice ‘le están haciendo a Kicillof lo que te hacían a vos’. Bueno, pero ustedes me hacían a mí lo que le hacen a Kicillof. Yo creo que es un suicidio pegarle a Kicillof. Los que somos peronistas y no estamos de acuerdo con este Gobierno, y los que creemos que Argentina necesita un sistema progresista, tenemos que cuidarlo a Kicillof. Tenemos el deber objetivo de cuidarlo”, consideró Fernández.

Alberto Fernández defendió a Kicillof

Lo que afirmó no tener claro en este momento de incertidumbre en su partido es “a qué aspira el peronismo”.

Sin mencionarla, también criticó a Cristina Kirchner, ya que cree que es hora de que dé un paso al costado y le permita avanzar a una nueva generación de dirigentes peronistas. Y para sustentar su postura, recordó una frase de Néstor Kirchner.

“Néstor me dijo ‘llegar al poder no es lo difícil, lo difícil es irse’. Y comprobé tantas veces lo difícil que es irse... Uno tiene que aprender a irse del poder. Y el buen conductor es el que deja nuevas generaciones gobernando. Y los peronistas tenemos muy buenos dirigentes, algunos tapados. Pero hay gente que se resiste a entender que su tiempo en el poder ha pasado y es una complicación”, lanzó el tiro por elevación el ex mandatario.

Alberto Fernández lanzó críticas contra Cristina Kirchner (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Puso incluso varios nombres de miembros del peronismo sobre la mesa, como ejemplos de valores que podrían llevar adelante al PJ. Mencionó al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; y al intendente de Castelli, Francisco Echarren.

“Gente tenemos, en el interior del país debe haber muchísimos también, pero siempre hay un obstáculo. ¿Hace cuántos años que no tenemos una elección interna en el peronismo?”, volvió a apuntar contra Cristina Kirchner.

Finalmente, para graficar su idea de que el antiperonismo es mayoría en el país, recordó que desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994 ningún candidato a presidente del peronismo logró imponerse en segunda vuelta. “El antiperonismo se une para evitar nuestra llegada al gobierno”, concluyó.