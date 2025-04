Kicillof se prepara para negociar las listas tras el freno de CFK al proyecto de elecciones concurrentes

Axel Kicillof se encamina a la suspensión de las PASO tras el gesto de CFK (Aglaplata)

La decisión que este lunes hizo pública la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, avisando que el bloque de senadores provinciales de Unión por la Patria no avanzaría con su proyecto de ley de suspensión de las PASO bonaerense y hacer las elecciones concurrentes, para allanarle el camino al plan del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sorprendió en La Plata. En rigor, según pudo saber Infobae, el mandatario se enteró de la novedad como el resto de los mortales: por X y ahora empezará una nueva fase: acuerdo electoral tratando de evitar daños colaterales.

La jugada de Cristina no borra de un plumazo las diferencias con las que convivió, convive y convivirá el peronismo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en su argumentación de por qué ordenó a los bloques legislativos que le responden que no avancen con la idea de elecciones concurrentes para que la población bonaerense vote todo en un solo día, la dos veces presidenta de la Nación ratificó que el desdoblamiento electoral que promovió Kicillof es “un error”. Además, advirtió que le llamó la atención que cuando ella lo planteó en la reunión del Partido Justicialista bonaerense en diciembre del año pasado en el distrito de Moreno “nadie pidiera la palabra para argumentar las convenencias del desdoblamiento”. A esa reunión, Kicillof había asistido escoltado por los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores de Ministros), Walter Correa (Trabajo) y Gabriel Katopodis (Infraestructura). Además de la vicegobernadora, Verónica Magario y los intendentes peronistas que luego le dieron vida al Movimiento Derecho al Futuro.

En La Plata, la decisión alivió de cara a la sesión de mañana en el Senado bonaerense en la que se pretende suspender las PASO. De hecho, la conferencia de prensa que brindó este lunes el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, se demoró unos minutos. Si bien fue convocada recién este mismo lunes, cerca de las 7:30 de la mañana, algo bastante inusual; comenzó más tarde de lo habitual y cuando el mensaje de Cristina Kirchner ya era público y circulaba por distintos ámbitos.

Cristina Kirchner

El diálogo entre Kicillof y Cristina Kirchner sigue cortado. En la gobernación mantienen puentes con interlocutores de la expresidenta, a quienes reconocen como fidedignos representantes del posicionamiento de la titular del PJ. “Es gente razonable, más allá de que a veces no coincidimos”, indican al lado del mandatario. Aparecen ahí, el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el presidente del bloque de Diputados provinciales de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, la senadora Teresa García, el senador nacional Wado de Pedro o algunos intendentes.

Pero la vicegobernadora, Verónica Magario, fue una de las personas que trazó algunos canales de diálogo paralelo a los “oficiales”, o al menos los que se sentaron en la mesa de los tres sectores de UP el domingo 6 de abril. Cómo había reconstruido Infobae, fue una reunión en la que no se llegó a una síntesis y entonces al otro día Kicillof anunció el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, una acción que fue leída como un gesto de ruptura de parte del kirchnerismo. No en vano, la semana pasada, el titular del bloque de UP en Diputados, Facundo Tignanelli y su par en el Senado, Teresa García, avisaban que iban a insistir con el proyecto que dotaba de concurrencia las elecciones provinciales para “votar todo en un solo día”.

Magario nunca no cortó lazos con el Instituto Patria. Durante el viernes, mientras Kicillof se reunía con intendentes propios para mostrar un respaldo en pos de la sesión de mañana para suspender las PASO, acordó con los bloques opositores el pedido de una sesión especial para tratar los proyecto referidos a la suspensión de las Primarias. Se tratará este martes y hay consenso para que sea el que lleva la firma del gobernador. En su mensaje, Kirchner -que sigue disconforme con la decisión del mandatario provincial- agregó que le pidió a las autoridades de los bloques peronistas en la Legislatura bonaerense “que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador, que fuera firmado por la oposición (UCR, LLA y el PRO)”.

Kicillof junto a Magario se retiran del Salón Dorado tras anunciar el desdoblamiento electoral (Aglaplata)

En el dinamismo de la política, este lunes Cristina Kirchner sorprendió. A propios y ajenos. “Me parece correcto, era lo que nosotros veníamos solicitando que se le dé tratamiento al proyecto presentado por el Ejecutivo donde se presentan modificaciones normativas a la ley electoral vigente”, contestó este lunes Bianco al ser consultado sobre la decisión de CFK de dejar sin efecto el proyecto de ley de su espacio que estaba a tiro para ser debatido este martes en el Senado bonaerense.

El funcionario, que estará a cargo de la organización de la elección desdoblada, también planteó que ahora “nos sentaremos”, para acordar los lugares en las listas. Se trata de una instancia para la que habrá tiempo si este martes empieza a votarse la suspensión de las PASO. Es que de continuar con el esquema electoral de Primarias, las listas a legisladores provinciales se deberían presentar el 24 de mayo; mientras que el cierre de alianzas el 14 de agosto. Con eso sin validez, los plazos se estiran.

Cómo será la distribución de lugares en las listas provinciales —y también nacionales— será otro frente atendible. “Todos vamos a querer tener el 100% de las listas, de ahí para abajo. Se negociará, como pasa siempre”, advierten en La Plata, restándole tensión a la cuestión. Lo cierto es que los más de 40 intendentes que se encuadran en el Movimiento Derecho al Futuro (MFD), de Kicillof por el momento se muestran refractarios a la cuenta de que un 33% sea para el sector del gobernador, 33% para el cristianismo y otro 33% para el Frente Renovador de Sergio Massa.

También resta conocer si la intención de que Cristina Kirchner sea candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral sigue en pie. Esa carta que movían desde La Cámpora advertía que se jugaría si el gobernador finalmente desdoblaba la elección; algo que Kicillof finalmente hizo y anunció que los cargos a diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares se elegirán el 7 de septiembre, siete semanas antes que las elecciones a diputados nacionales. Lo de este lunes fue un gesto y no mucho más.