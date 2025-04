Círculo rojo: interna energética, la mirada sobre Ecuador y nervios de punta en la ciudad de Buenos Aires

Cristina Kirchner y Rafael Correa

Los anuncios económicos del viernes, con la salida del cepo y la flotación entre bandas como principales tópicos del nuevo esquema monetario y financiero, fueron seguidos por el establishment económico con muchísima atención en el final de la semana, y bien recibidos por casi todos los sectores, de manera masiva. Uno de ellos es el energético, que había acumulado en las últimas semanas una creciente inquietud por la guerra comercial librada por Donald Trump y la caída del barril de petróleo de referencia que, sumados al atraso cambiario y las dificultades posibles para financiarse, podían presentar hacia adelante un panorama más sombrío para un sector que se vio favorecido desde que asumió Javier Milei.

Pero más allá de los anuncios del viernes y del impacto hacia adelante, puertas adentro del Gobierno hubo novedades en el área energética. Mario Cairella se despidió de la vicepresidencia de Cammesa -hasta este fin de semana aún figuraba en el organigrama oficial de la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico-, según trascendió por diferencias insalvables con Daniel González, el secretario de coordinación de Energía y Minería del Gobierno que trabaja junto a la secretaria María Carmen Tettamanti.

Es la segunda vez que Cairella renuncia a Cammesa. Ya lo había hecho durante la gestión de Cambiemos, señalado entonces por el apagón masivo de junio del 2019 que dejó al país sin energía. En ese episodio, el ejecutivo se encontraba de viaje en el exterior, y fue criticado por retrasar su vuelta. El directivo salió de la gestión tiempo después, y entabló una demanda económica con el Estado que dio de baja el año pasado cuando volvió a la empresa de la mano de Santiago Caputo. Hasta que se trenzó en una interna muy comentada en el área energética con González, ex CEO de YPF.

“Apareció otra oportunidad dentro de energía que para mí es un salto hacia arriba, entonces, como ya desde Cammesa era poco lo que podía aportar... Ahora voy a tomar otras responsabilidades que incluyen no solamente energía eléctrica sino petróleo y minería”, dijo en estos días Cairella en una entrevista en “WattsUP”, un canal de stream del sector.

El reportaje hizo ruido dentro del gobierno. Respaldado por el asesor estrella de Javier Milei, circuló de hecho que podía recalar en una asesoría cerca del Presidente, aunque en Energía corrió en estas horas la versión de que podría ser designado en alguna provincia.

En el centro, Mario Cairella, ex Cammesa

“Yo, no...”. Lunes de mañana, bien temprano. Promediaba la reunión del equipo de campaña de la Coalición Cívica en torno a la estrategia porteña cuando uno de los asesores preguntó si habían visto en las redes el posteo del PRO en el que varios candidatos de ese espacios inauguraban una nueva parada del bus turístico de la capital. Paula Oliveto, la candidata principal de la CC en la Ciudad que no suele dedicarle demasiado tiempo a las redes, dijo que no estaba al tanto. Le mostraron entonces el posteo. “Esto es una barbaridad, están haciendo campaña con la guita de todos”, dicen que protestó.

Enseguida se armó un debate, y se resolvió, con Oliveto y Fernando Sánchez a la cabeza, denunciar públicamente el anuncio y hacer una presentación ante el tribunal electoral, que se efectivizó en las últimas horas a través de los apoderados del partido. En cuestión de minutos, la indignación de Oliveto llegó a las redes. No llegaron a pasar quince minutos desde que la diputada subió el posteo, que empezó a circular por varias cuentas, cuando le sonó el teléfono. Oliveto mostró al equipo la pantalla del aparato y atendió. Del otro lado de la línea, un candidato de los primeros puestos de la lista del PRO, muy conocido, con el que la diputada mantiene desde hace tiempo una relación, exigía explicaciones.

Nada demasiado llamativo si no fuera por el pedido del candidato a legislador que sorprendió a la diputada de la CC y al resto del equipo: no intentó justificar a sus compañeros de espacio por el acto de campaña si no que quiso aclarar que él no había participado del evento y que su imagen no aparecía en el video. Asombrada por la aclaración, Oliveto le reiteró a su competidor las objeciones por el anuncio de campaña.

Paula Oliveto y Francisco Sánchez

De la capital a Ecuador. En medio de la campaña porteña, en horas de la elección de convencionales y cargos municipales en Santa Fe, y con la interna del peronismo bonaerense al rojo vivo por la disputa entre el kirchnerismo y Axel Kicillof, parte del sistema político y empresario del país está atento este domingo al balotaje de Ecuador entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, la candidata de Rafael Correa, que gobernó ese país durante años y que quiere volver a tener injerencia a través de la postulante de Revolución Ciudadana.

Como ya se anticipó en esta sección, Noboa llega a la segunda vuelta asesorado por Jaime Durán Barba, mientras que la estrategia de campaña de González es liderada por el consultor argentino Daniel Ivoskus. Tanto el ecuatoriano como Ivoskus reciben con frecuencia consultas por parte de dirigentes locales, muy interesados en este balotaje que ya de por sí arroja una novedad para el correísmo que, según los sondeos previos, llega en una situación de extrema paridad con la derecha ecuatoriana, con chances muy reales de volver al poder. Por esa situación de empate técnico hay una tensión acumulada en tierras ecuatorianas. Por la reacción del presidente. Existen, además, versiones de contactos cruzados entre enviados de Correa y la administración norteamericana.

Con Ivoskus y Durán Barba, por ejemplo, conversó largo y tendido en estos meses de campaña Sergio Massa, que según su entorno está muy atento a la segunda vuelta por la representación de empresas de Estados Unidos en ese país. También Francisco de Narváez, de diálogo fluido con Massa, por empresas del rubro de los supermercados.

Pero no todos son negocios, y el kirchnerismo, que atraviesa un proceso de reorganización interna con foco en la provincia de Buenos Aires, sigue por su parte con interés la posible vuelta del espacio de Correa, de muy estrecha relación con la ex presidenta, a la administración ecuatoriana. Se esperaba, en ese sentido, que aterricen en estas horas en Quito Oscar Parrilli y Eduardo “Wado” de Pedro, enviados especiales de Cristina Kirchner a aquel país. De Pedro ya voló en su momento a Montevideo, para la asunción de Yamandú Orsi en Uruguay.

A todo o nada. El PRO mantuvo siempre con Ecuador una ligazón emocional porque se trata de la tierra natal de Durán Barba, el consultor que llevó primero a Mauricio Macri a la jefatura del gobierno porteño y después a la Presidencia, aunque esos pergaminos ya quedaron en el camino porque el vínculo entre el jefe partidario y su histórico asesor se hizo trizas con el derrumbe de Cambiemos, en el 2019.

Los Macri junto a María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato

Macri quedó desde ese entonces huérfano de consultor externo hasta que apareció Antoni Gutiérrez-Rubí, el catalán que pisó por primera vez la Argentina para asesor a Cristina Kirchner en la elección del 2017 y a Massa años más tarde, hasta la campaña presidencial del 2023. Gutiérrez-Rubí fue acercado por Fernando de Andreis, colaborador muy fiel de Macri, que lo presentó a Jorge Macri, que enseguida compró los servicios del gurú que, entre otras iniciativas, fue clave para el adelantamiento electoral de la capital.

Milei siempre tuvo un rechazo particular por el consultor que tuvo un rol destacado, por ejemplo, en la campaña de Gustavo Petro, en Colombia. Según el Presidente, el catalán fue el artífice de una supuesta campaña de difamación en el 2023. Trascendió incluso que el libertario le mandó a decir a través de un emisario al jefe del PRO que debía prescindir de sus servicios. Los Macri no hicieron caso. Y llegó entonces al búnker de la calle Balcarce, muy cerca de Casa Rosada, la versión de que el gobierno avanzaría desde Migraciones en la revisión de la residencia del gurú en el país. A Gutiérrez-Rubí no le causó ninguna gracia el dato, pero nadie imaginó que el Ejecutivo accionaría finalmente en esa dirección.

El viernes por la mañana, antes de que la agenda económica acaparara por completo la agenda pública, desde Migraciones -liderada por Sebastián Seoane, un viejo conocido en el Tigre- dejaron trascender que se había revocado la residencia del asesor, una decisión muy llamativa que evidencia la ferocidad de la disputa entre los Milei y los Macri en la capital y deja latente la posibilidad de que haya una escalada de cara a las elecciones del 18 de mayo, cruciales para el futuro de esa relación cada vez más resquebrajada. “Va a defenderse”, dijeron el viernes desde el entorno del catalán, en pareja con una argentina, cuando se conoció la noticia.

En los últimos tiempos trascendieron fuertes versiones de un cruce de mensajes entre la cúpula del PRO y el esquema societario de Santiago Caputo frente a la opción de una disputa mucho más descarnada que la actual que incluya el revoleo de denuncias y acusaciones pesadas. En el PRO circuló, por caso, que Patricia Bullrich habló del tema en una comida que tuvo lugar hace semanas en la casa de una diputada: una de las comensales dijo que la ministra se refirió a unas “30 denuncias” que daban vueltas por el mundillo libertario. Frente a eso, el ex presidente habría amagado con ventilar supuestas irregularidades de funcionarios del gobierno.

Los trascendidos dan cuenta de una elección muy agitada, con final abierto y consecuencias impredecibles que concentró buena parte de las miradas del sistema político, y alteró los ánimos en el seno del PRO.

Desde el equipo de campaña amarillo dicen que las últimas dos semanas, desde el inicio formal, fueron más favorables para ellos. A mediados de semana, María Eugenia Vidal, la jefa de la campaña, encabezó en la sede administrativa de Uspallata una reunión con ministros y funcionarios de segundas y terceras líneas de la capital -recorren la ciudad tres veces por semana, algo inédito- que tuvo pasajes muy duros. Pidió más compromiso, y les pasó el micrófono a los presentes para que hicieran catarsis. Solo dos recogieron el guante: un ex larretista y un hombre cercano a Cristian Ritondo. Vidal redobló la apuesta: aseguró que si ella fuera la jefa de gobierno y perdiera la elección, cambiaría a todo el gabinete.

Voto electrónico

El nerviosismo es palpable. En términos electorales, y también de gestión: en estas semanas se acumuló ruido interno por una controversial licitación de espacios verdes en la que se libra una hostil puja entre empresarios ligados a la cúpula macrista y que todavía tiene por delante varios capítulos. El PRO pone en juego esta elección legislativa buena parte de su capital político y el futuro de la administración de Jorge Macri. No hay lugar para descuidos. Cualquier artilugio, político o legal, es bienvenido. Incluso en la ubicación de los candidatos en las máquinas provistas por el grupo MSA, a quien se terminó de adjudicar oficialmente el jueves el sistema de voto electrónico por poco más de 20 millones de dólares.

El viernes a la tarde, en la Legislatura, los apoderados de las 17 listas porteñas fueron convocados por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) para resolver cómo se ubicarán los candidatos en las máquinas el día de la votación. Desde ese instituto, que depende del Ejecutivo local, se trasladó la opción de que, a diferencia de la anterior elección, no se visualice solo la imagen del primer candidato a legislador si no de los tres primeros, una propuesta que tiene validez por el artículo 141 del código electoral. De ser así, la imagen de los primeros postulantes se achicaría y se igualaría con la de los otros dos postulantes siguientes en cada lista. Pero la sugerencia fue rechazada por todos los partidos, en especial por los apoderados de Horacio Rodríguez Larreta, a quienes les llegó la versión de que se trataba de una movida para perjudicar al ex jefe de Gobierno y que pase más desapercibido en la pantalla de votación, para tratar de que le birle la menor cantidad de votos posibles a la lista oficial del PRO encabezada por Silvia Lospennato. La resolución tendrá lugar en las próximas horas.