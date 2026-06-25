Política

La UBA celebró el fallo de la Corte Suprema que obligó al Gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario

Emiliano Yacobitti destacó la decisión del máximo tribunal y afirmó: “Luchar por lo correcto siempre vale la pena”. La nueva disputa que puede abrirse en el mediano plazo

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UBA Profesores Clases Docentes en aula
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a cumplir con dos artículos de la ley de financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia este jueves dejó firme la cautelar que obligaba al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que el Poder Ejecutivo había vetado. Ahora, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) celebraron el fallo y destacaron que deberán cumplir con la normativa que aprobó el Congreso el año pasado.

La primera reacción pública llegó por parte del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien destacó en sus redes sociales: “Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”.

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Emiliano Yacobitti

La cautelar que dejó firme el máximo tribunal nació a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo buscaba que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar y antes de resolver el fondo del expediente, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley. Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todas las becas del estudiantado.

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La cautelar no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley. Quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA

Es decir, el fallo firmado por los tres ministros del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no tiene efectos económicos concretos porque el aumento de este año ya estaba acordado en paritaria. En el arreglo que coincidió el Poder Ejecutivo con las autoridades de las universidades, llegaron a un acuerdo para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

Sin embargo, desde la UBA advirtieron que la decisión de la Corte Suprema lo que hace es dar un aval implícito a la ley de financiamiento universitario. En esa línea, Emiliano Cagnaci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), señaló a Infobae que a partir de esta cautelar deberían actualizarse los salarios que habían quedado retrasados de años anteriores.

El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar”, agregó.

En el acta firmada el 10 de junio participaron la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario y organizaciones gremiales docentes y no docentes. Allí se precisó que la recomposición salarial acordada incluía el desfasaje de 2025, la actualización por inflación hasta mayo y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024.

El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio de este año.

En el futuro, las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre en las paritarias con los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización de los salarios según la variación acumulada del IPC y la recomposición por el desfasaje de 2024.

Congreso -Vetos Milei financiamiento universitario y Garrahan - Axel Kicillof
Los gremios docentes acordaron un aumento salarial del 24%. Sin embargo, volverán a reclamar por la recomposición de 2024 y 2025

Cuánto cobrarán los docentes universitarios tras el acuerdo

A partir de junio de 2026, según se desprende del acta acuerdo, los valores brutos establecidos para las categorías testigos son los siguientes:

  • $1.497.941,97 para los cargos de Dedicación Exclusiva.
  • $748.970,98 para los puestos con Dedicación Semi Exclusiva.
  • $374.485,49 para los cargos con Dedicación Simple.

Alrededor del 70 % de los docentes universitarios tienen puestos con dedicación simple. Solo una minoría cercana al 10 % está categorizado con dedicación exclusiva a las tareas de enseñanza e investigación en el nivel superior.

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