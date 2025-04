Polémica en Santa Cruz: retiraron del hospital de El Calafate un busto de Néstor Kirchner

Retiraron del hospital de El Calafate un busto de Néstor Kirchner

En las últimas horas, se desató una polémica en Santa Cruz, luego de que la administración del Hospital SAMIC de El Calafate decidiera retirar de su hall de ingreso un busto de Néstor Kirchner que había sido donado en 2022 por quien fuera amigo y secretario privado del ex presidente, Rudy Ulloa.

La administración del centro de salud es tripartita. En su Consejo de Administración hay tres representantes del gobierno nacional, dos de la provincia y uno del municipio. Fue la pata nacional la que tomó la decisión.

En redes sociales Jairo Henoch Guzmán, titular del PAMI en Santa Cruz y presidente de La Libertad Avanza en la provincia, infló el pecho por la medida, que va a tono con la postura del gobierno nacional de quitar de los edificios públicos figuras de representación política: “Un hospital pago con nuestros impuestos no puede tener un monumento a la corrupción que destruyó un país y dejo en ruinas a nuestra provincia. Los edificios públicos no deben utilizarse políticamente”.

Declaraciones de Henoch recogidas por el medio local TiempoSur fueron incluso más duras: “En los edificios públicos ya no se homenajea corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas. Eso se terminó”.

El busto donado por Ulloa y creado por el artista Miguel Villalba había sido inaugurado el 27 de octubre de 2022, día en que se cumplieron 12 años del fallecimiento de Néstor Kirchner.

El momento en el que se llevaron del hall del Hospital SAMIC el busto de Néstor Kirchner

“Lo primero que se me ocurre decir es como cuando Jesús estaba en la cruz: ‘Perdonalos, señor, no saben lo que hacen’. Voy a ser claro: no saben los que lo retiraron, pero sí saben lo que hacen los que mandaron a sacarlo, los que dieron la orden. Es casi lo mismo que pasó con el monumento de Osvaldo Bayer”, fue la reacción de Ulloa, quien le brindó su parecer al medio local La Opinión Austral y relacionó lo sucedido con la quita del monumento del también fallecido periodista y escritor del ingreso a Río Gallegos. En ese caso, la remoción fue realizada por personal de Vialidad Nacional.

El ex secretario privado del fallecido ex jefe de Estado agregó: “El Calafate no se puede permitir que avasallen así la memoria de Néstor Kirchner, mi amigo. Espero que el intendente Javier Belloni diga algo. Con tantos años de democracia, hay algo que me queda claro: el odio les está costando caro a los argentinos”.

En declaraciones al mismo medio, Javier Lerena, ex director ejecutivo del Hospital SAMIC, también expresó su descontento: “Néstor hizo posible que existiera el SAMIC. No se puede borrar la historia porque sí”.

El busto fue donado por Rudy Ulloa, amigo y ex secretario privado de Néstor Kirchner (Foto: Maximiliano Luna)

“No puede ser que estén tomando autoritaria y arbitrariamente decisiones por encima de cualquier tipo de Consejo de Administración, vulnerando los derechos de los trabajadores y desconociendo que el hospital está ahí porque un señor que se llamaba Néstor Carlos Kirchner hizo que ese hospital esté ahí. Es tratar de borrar con el codo algo que está, que es y que es una realidad y que es un hecho. Le doy mi apoyo a Virna Almeida, jefa del departamento de Epidemiología, quien fuera designada embajadora para proteger el busto de Néstor. Yo en su momento le dije: vos sos la embajadora y la que va a cuidar este busto. Así que tenemos que defenderlo”, agregó el médico.

Almeida, en una entrevista con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, fue en la misma línea: “Vamos a luchar para que regrese al lugar que le corresponde. El hospital es de la comunidad, y esto no fue una decisión comunitaria. Vamos a estar presentes en la próxima sesión del Consejo de Administración para pedir que se reconsidere”.