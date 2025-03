Vialidad Nacional removió un monumento en homenaje a Osvaldo Bayer en Santa Cruz

Vialidad Nacional removió un monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz

Vialidad Nacional removió este martes 25 de marzo el monumento en homenaje al historiador Osvaldo Bayer, que se encontraba emplazado en el ingreso de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Según pudo observarse en imágenes que se viralizaron en redes sociales, una pala mecánica del organismo nacional manejada por trabajadores despejaron el sitio en donde se encontraba la figura del recordado historiador, formada por una estructura de metal que en la base tenía la leyenda “Bienvenido, está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, en alusión a una de sus obras más recordadas.

El monumento de homenaje a Bayer había sido inaugurado dos años atrás, el 24 de marzo de 2023, por impulso de la ex gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Se había erigido en el Puesto Güer Aike, ubicado en la Ruta Nacional N°3 de la ciudad de Río Gallegos con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Según pudo saber este medio, había coincidencias en la delegación local en que el monumento no tenia la habilitacion correspondiente y al estar en zona de caminos se decidió “la remoción del mismo y posterior normalización de la zona.

Las fuentes consultadas explicaron, además, que la estructura era considerada peligrosa, se asentaba en una zona de camino, y no cumplía con las normas establecidas. Agregaron, además, que esta acción se tomó para mejorar la organización del área y optimizar los espacios de vialidad nacional. Por otro lado, indicaron que se proyectan mejoras en el nudo y el distribuidor vial para facilitar el acceso a los edificios ocupados por la gendarmería y la policía provincial.

Así era el monumento a Osvaldo Bayer que removió Vialidad Nacional en Santa Cruz

Desde la gestión provincial, el vicegobernador Fabián Leguizamón emitió un comunicado en el que lamenta la decisión de remover la estructura. “El monumento erigido en su honor simbolizaba no sólo su figura, sino también la resistencia, la memoria histórica y la necesidad de no repetir los errores del pasado. Su destrucción no hará retroceder nuestro compromiso con la verdad, sino que reafirma nuestra decisión de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por una sociedad más justa”, manifestó Leguizamón en un comunicado difundido por el sitio oficial del Gobierno de Santa Cruz.

El recuerdo de Osvaldo Bayer

Osvaldo Bayer, periodista, escritor, historiador y uno de los intelectuales más reconocidos de Argentina, falleció a los 91 años el 24 de diciembre de 2018. Nacido en Santa Fe en 1927, Bayer fue una figura clave en la crítica política y social del país, identificado por su postura anarquista y pacifista. A lo largo de su carrera, se destacó por su gestión de contenidos periodísticos que cuestionaron a los poderes de turno.

Osvaldo Bayer

Su legado como historiador se cimentó con su obra más conocida, Los vengadores de la Patagonia trágica, un exhaustivo trabajo de investigación sobre los sucesos de la matanza de obreros patagónicos en la década de 1920, que lo obligó a exiliarse en Berlín Oeste debido a la persecución de la Triple A durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Además, Bayer dejó una huella en el cine como guionista de La Patagonia rebelde, basada en su libro, que ganó el Oso de Plata en la Berlinale de 1974.

A lo largo de su vida, Bayer mantuvo una postura independiente, siempre crítico de la política y la sociedad, defendiendo con fervor los derechos humanos y la justicia social. Fue autor de varios libros, entre ellos Los anarquistas expropiadores y otros ensayos y Fútbol argentino. Su compromiso con los más humildes y su lucha contra la injusticia lo convirtieron en una figura en la historia intelectual argentina.