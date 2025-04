Silvia Lospennato: “Nosotros votamos cosas muy costosas a favor del Gobierno y en la Ciudad no nos acompañaron”

Silvia Lospennato: "Nosotros votamos cosas muy costosas a favor del Gobierno y en la Ciudad no nos acompanaron"

En una entrevista durante el programa de la tarde de Infobae en Vivo, con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, la primera candidata a legisladora por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospennato, hizo una fuerte declaración sobre la falta de reciprocidad del gobierno porteño respecto a las decisiones tomadas por su sector. Según Lospennato, el PRO a nivel nacional ha respaldado políticas costosas a favor del actual gobierno, pero en la Ciudad de Buenos Aires no ha recibido el apoyo esperado por parte de sus aliados.

“Nosotros votamos cosas muy costosas a favor del Gobierno y en la Ciudad no nos acompañaron”, declaró la candidata, mostrando su descontento por la falta de colaboración entre los diferentes niveles del mismo espacio político.

Lospennato no dejó dudas sobre su postura al señalar que su equipo ha tomado decisiones difíciles a nivel nacional, pero que en el plano local la respuesta ha sido diferente. A pesar de los esfuerzos por construir una alianza sólida, la candidata considera que ha faltado una reciprocidad significativa de los líderes porteños.

“El Gobierno se equivocó de adversario. Esto pone en riesgo de que gane el kirchnerismo. Lo único que hace es perjudicar”, agregó, destacando su preocupación por la fragmentación de los votos y que el kirchnerismo pueda salir fortalecido en las elecciones de mayo.

Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei

Durante la entrevista, Lospennato también expresó su desconcierto por la estrategia del oficialismo y la división interna que, a su juicio, favorece al kirchnerismo. Según la candidata, la fragmentación del voto y la falta de unidad dentro del PRO pone en riesgo el futuro político de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que Adorni, por ejemplo, tiene derecho a asociarse con Karina Milei o Javier Milei, pero lamentó que la división dentro del espacio sea mal vista y podría ser contraproducente.

“Es lógico que Adorni tenga fotos y spots con Karina o con Milei. Creo que el Gobierno se equivocó de adversario, esto pone en riesgo de que gane el kirchnerismo”, afirmó con claridad, manifestando que el PRO debería enfocarse en unir fuerzas y no en dividirse.

En otro punto de la entrevista, Lospennato también defendió la gestión de la Ciudad bajo el PRO, resaltando que la Ciudad de Buenos Aires se ha manejado con un presupuesto equilibrado y sin hacer recortes en obra pública, lo que ha mejorado la calidad de vida de los vecinos.

“No hay que pasar una motosierra por la Ciudad, el presupuesto es equilibrado y no hemos recortado obra pública. No creo que es lo que la gente quiera tampoco. Todos los vecinos de la ciudad viven al menos una mejora en su vida por nuestro trabajo”, destacó la candidata, defendiendo la continuidad de las políticas públicas que han hecho de la Ciudad un referente en términos de infraestructura y servicios.

Lospennato también abordó las críticas que ha recibido por parte de algunos sectores al intentar vincular su militancia en defensa de los derechos de las mujeres con su candidatura. Sin embargo, la candidata mostró su calma frente a los intentos de ridiculizar su labor, y reafirmó su compromiso con la causa.

“Pretender usar mi militancia sobre los derechos de las mujeres en contra como campaña, no me molesta, ese es un valor, hay muchas cosas para hacer sobre los derechos de las mujeres. Me da risa, puedo ser más o menos graciosa, pero no me parece motivo de burla el video que me viralizaron”, sostuvo, demostrando que no se dejaría distraer por ataques triviales.

La candidata defendió la gestión del PRO citando presupuestos equilibrados y avances en infraestructura

Para finalizar, Lospennato expresó su disposición para participar en los debates electorales, aunque con un tono autocrítico. Afirmó que, aunque no se considera una “tigresa”, sí tiene un conocimiento profundo de los temas que competen a la Ciudad de Buenos Aires y está lista para exponer sus propuestas.

“Todavía no está definida la fecha del debate. Yo soy un bicho de biblioteca, de tigresa tengo poco, estoy dispuesta a debatir porque tenemos un proyecto de ciudad muy ambicioso”, concluyó la candidata, destacando que su visión para el futuro de la ciudad es clara y fundamentada.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae. La entrevista completa a Silvia Lospennato la podés encontrar en este enlace.