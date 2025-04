Kicillof hablará en medio de la discusión por la suspensión de las PASO y el desdoblamiento que tiene en vilo al peronismo

Se espera que Kicillof dé alguna señal en pos del desdoblamiento electoral (foto: Aglaplata)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este jueves un acto en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata en el que se espera que haya un nuevo pronunciamiento en pos del desdoblamiento electoral. La particularidad es que será mientras la Cámara de Diputados bonaerense discutirá la suspensión de las elecciones Primarias en PBA y la posibilidad de que se termine imponiendo una concurrencia electoral, algo que afecta los planes que tiene el Ejecutivo de cara a la elección legislativa de este año.

El gobernador estará a cargo del el acto de cierre del ciclo de charlas “Debates del Futuro” en el Teatro Argentino de La Plata, ubicado en avenida 51 entre 9 y 10. Será a partir de las 15 horas. A escasos metros, en avenida 53 entre 7 y 8, la Cámara de Diputados buscará -a la misma hora- suspender las elecciones Primarias. Eso es lo que espera el Ejecutivo, pero los planes no están tan en sintonía. Es que a la discusión por la suspensión de las PASO asoma la posibilidad de que en la sesión también se aplique un régimen concurrente a la elección general de este año. Algo que pidió el kirchnerismo con un proyecto propio en el Senado impulsado por la jefa del bloque de Unión por la Patria, Teresa García. La iniciativa va a contramano de lo que desea el gobierno provincial, que sostiene que el desdoblamiento es lo más adecuado para enfrentar el cronograma electoral y que ese desenganche de fecha tiene establecer que la elección provincial sea antes que la nacional.

Para llegar a esa instancia se necesitan los dos tercios de los votos de un cuerpo de 92 integrantes. Hasta entrada la noche de este miércoles, según pudo recabar Infobae, esa condición no se alcanzaba y el peronismo —repartido entre el kirchnerismo y el Frente Renovador— no lograba incluir la concurrencia en el texto a votarse. Todo, sin embargo, es minuto a minuto y en el correr de este jueves hasta que se retome la sesión puede darse vuelta la historia. “Parece que festejan en gobernación”, insinuaba ayer un legislador de la oposición que observa los cruces a cielo abierto que protagonizan camporistas y axelistas en distintas esferas. El “festejo” sería porque no se discute el proyecto para hacer concurrente la elección y el mandatario anunciaría el desdoblamiento en los próximos días.

La Cámara de Diputados podría votar la suspensión de las PASO con el agregado de que las elecciones generales se hagan el mismo día que las nacionales (Aglaplata)

En este contexto, Kicillof cerrará el acto en el Teatro Argentino. La jornada contará con presencia de los ministros políticos más cercanos al mandatario, como así intendentes. Según la organización del encuentro tendrán lugar, en la primera fila, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente de La Plata, Julio Alak —que además será uno de los oradores—. Estarán sobre el escenario, Kicillof junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y el Subsecretario de Economía Social y coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que fue el organizador del ciclo de charlas que hoy culmina con la palabra de Kicillof.

Se espera que el gobernador trace un balance de su gestión y que confronte contra las políticas del gobierno nacional a cargo de Javier Milei. De hecho, en la previa, Menéndez, destacó que “cerramos un ciclo donde pusimos en valor los ejes y las tareas que se realizan desde el equipo de Axel en la provincia de Buenos Aires. Son políticas públicas antagónicas a las del gobierno de Milei, y que construyen un escudo para todos los bonaerenses. Tenemos el desafío, a través de las ideas que se expresan desde la gestión, de construir la esperanza que necesita nuestro pueblo”.

Pero algunos de los dirigentes que estarán presentes en el Teatro se animan a arriesgar que el gobernador podría marcar algunas precisiones sobre cómo afrontar el calendario electoral. “No tengo claro que es lo que va a decir, pero evidentemente lo va a usar como tribuna para que elípticamente tirar algún mensaje. No creo que sea un lugar donde anuncie el desdoblamiento, pero no lo descarto”, consideró un funcionario provincial que se sentará a escuchar a Kicillof este jueves.

Algunos sectores referenciados en el axelismo convocaron al acto que se llevará adelante en la Sala Ginastera, la principal del complejo artístico, que tiene una capacidad de 1.780 espectadores en plateas y tres niveles de palcos y galerías. “Este jueves nos vemos en La Plata para escuchar a Axel y seguir encendiendo la esperanza”, fue la invitación que emanó desde las redes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que creó Kicillof para pararse desde una estructura propia en la discusión interna del peronismo. Este jueves 3 de abril podría ser otro punto de inflexión.