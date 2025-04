Adorni se refirió al impacto de los aranceles de Trump en la economía argentina: “Que nos hayan impuesto los más bajos es un motivo de satisfacción”

Manuel Adorni habla en Casa Rosada

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz Manuel Adorni se refirió a varios temas clave de la actualidad económica y política; entre ellos, los aranceles que anunció Donald Trump y la posible reunión entre el presidente estadounidense y Javier Milei en Mar-a-Lago.

En cuanto a las medidas tomada por el mandatario republicano, que incluyen un arancel base del 10% sobre las importaciones globales y tarifas adicionales a países como China, la Unión Europea y Japón, Adorni subrayó que la postura del gobierno argentino es clara: no consideran que esta medida sea un ataque al libre comercio. “Lo cierto es que, más allá de la novedad de los aranceles, esta medida confirma que Trump no es proteccionista, sino que utiliza los aranceles como una herramienta geopolítica”, argumentó el vocero.

En el mismo sentido, Adorni señaló que la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos sigue siendo excelente y destacó que el país fue uno de los favorecidos en comparación con otras naciones. “Cuando uno ve la tabla de aranceles, se puede ver que Argentina fue beneficiada. Claramente que nos hayan impuesto los aranceles más bajos es un motivo de satisfacción. Y seguimos trabajando juntos en lo que es una relación maravillosa”, expresó.

Con respecto a la posible reunión entre Milei y Trump. el portavoz aclaró que podría concretarse en las próximas horas, aunque remarcó que aún no se puede dar una confirmación oficial: “Hubo un cambio en la agenda del presidente de los Estados Unidos que implicó un movimiento en su programación. Así que seguramente en algunas horas, por algún otro medio, podamos confirmar esa noticia. Si ocurre, va a ser a última hora del día de hoy debido a este cambio en la agenda”.

Javier Milei y Donald Trump sonríen durante un encuentro reciente en los Estados UNidos

El acuerdo con el FMI y el cepo

La situación económica argentina fue otro de los temas que Adorni analizó en la rueda de prensa. Al respecto, el vocero presidencial reafirmó que todo sigue el rumbo trazado por el presidente Milei.

“La economía está creciendo, el desempleo baja, los salarios reales crecen, la inflación baja, me parece que ahí no hay nada que amerite. Todo marcha acorde al plan”, destacó.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Adorni señaló que aunque el desembolso aún debe ser aprobado por el directorio del organismo, e hizo una aclaración relevante: “Es importante entender que el acuerdo con el FMI no implica un levantamiento inmediato del cepo, sino que se trata de un paso crucial para estabilizar el balance del Banco Central y alinear la inflación con el plan económico del presidente”, explicó el vocero.

Postura sobre las Islas Malvinas

En relación al revuelo que se generó por el discurso que Milei pronunció en el acto por el Día del veterano de Malvinas, Adorni reiteró la postura firme y constante del presidente. “Sabemos que todo lo que han hecho los gobiernos anteriores ha fracasado. Claramente las Malvinas son argentinas. Y la única forma de defender la soberanía nacional, lo dijo ayer el presidente, es con una economía pujante y con unas Fuerzas Armadas respetadas y que estén a la altura de las circunstancias. El Presidente jamás defendió la autodeterminación de los malvinenses”, enfatizó.

Corte Suprema: El futuro de García-Mansilla

En cuanto a la situación judicial, Adorni fue consultado sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que esta tarde serán analizados por el Senado. Si bien no descartó la posibilidad de un rechazo a la designación de García-Mansilla, quien ya juró como ministro de la Corte Suprema, el vocero destacó que la decisión está en manos del Senado y, en caso de que se rechace el pliego, será un tema estrictamente jurídico.

“Es un tema que estamos haciendo futurología, porque claramente hay que esperar que pase el día. Pero, en un escenario hipotético, será una decisión de García-Mansilla. En el caso de que se rechace el pliego, si sigue o no en el cargo, no nos corresponde opinar. Nosotros no interferimos”, finalizó.