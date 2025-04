La disputa entre el Gobierno y el kirchnerismo por los pliegos de la Corte suma incertidumbre en el Senado

Los candidatos a la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel-García Mansilla. El último ya juró en el máximo tribunal, tras el decreto del Ejecutivo que designó a ambos "en comisión"

Las últimas capas de “mamushka” de la novela sobre la Corte Suprema de Justicia revelaron de manera clara, a 36 horas de la sesión donde se definirían los pliegos que proponen a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla, una guerra total de poder entre el Gobierno y el kirchnerismo que hartó al resto de las bancadas en el Senado. En las últimas horas, la Casa Rosada activó un tardío operativo para que mañana no haya quorum -no se puede subestimar a La Libertad Avanza, en ese sentido-, en medio de idas y vueltas y un radicalismo que deslizó anoche -en principio, ya que el centenario partido suele decir una cosa y luego hace otra- que, si no se retiran las postulaciones, bajará y rechazará a ambos candidatos.

Veamos qué ocurrió en las últimas 48 horas. El inicio de la semana presentó un panorama delicado, con bancadas que exigieron precisiones al Ejecutivo ya no tanto por un eventual guiño o rechazo de los postulantes, sino para saber si la lógica del Gobierno aplica al resto de las iniciativas votadas por el Congreso desde que arrancó la gestión libertaria: estar del lado del bien o del mal. El problema de esto es que la temática abarca al máximo tribunal de justicia del país, la última instancia donde se resuelven los conflictos.

En realidad, desde el fin de semana último, la Casa Rosada sondeó a senadores de todos los bloques con el fin de conocer la predisposición para evitar el quorum y ganar, a esta altura, más tiempo. No lo hizo con ahínco. No obstante, durante el lunes y la jornada de ayer, la maquinaria oficialista aceleró a fondo. De hecho, legisladores consultados por Infobae -algunos de ellos, experimentados- no descartaron que los intentos del Gobierno lleguen a buen puerto, aunque no todos piensan igual.

Por la tarde de ayer, el oscilante jefe del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi, apareció en Casa Rosada para suplicar, una vez más, que se retiren los pliegos de ambos candidatos y reactivar la negociación. “Eso no lesionaría la situación de García-Mansilla, que fue designado ´en comisión´ por decreto y ya juró en la Corte. En cambio, si vamos a la sesión y le rechazan el pliego, ingresaríamos en un terreno delicado desde lo institucional”, señaló un integrante del centenario partido a este medio. La respuesta fue negativa. Al académico “no se lo toca”; mucho menos, ir hacia atrás luego de su jura en el máximo tribunal de justicia.

El pleno del Senado, durante una sesión extraordinaria realizada en febrero pasado (Gustavo Gavotti)

De regreso en la Cámara alta, la UCR buscó ordenar alguna posición y sus senadores vieron, por primera vez, a Vischi ofuscado. “Fue más oficialista que los libertarios en muchas leyes, pero esto lo viene pidiendo hace tiempo y no lo trataron bien. Por eso quedamos en bajar si no hay novedades. Claro está que la bancada suele zigzaguear, por lo que una unidad sería una sana sorpresa. Hay legisladores que ni siquiera participan en los cónclaves. Dentro del bloque se encuentra nada menos que el presidente de la fuerza a nivel nacional, el porteño Martín Lousteau.

Con esta decisión en veremos, la lupa y casi todo el peso del quorum pasará -de nuevo- al Frente de Todos. Vale recordar que, en noviembre pasado, el titular del kirchnerismo, José Mayans, entregó una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que la bancada afirmaba que una designación por decreto de los postulantes significaría un rechazo inmediato de todo el espacio, que hoy cuenta a 34 soldados divididos en tan solo tres bloques. “El Gobierno no sabe frenar. Cristina -Kirchner-, tampoco. A medida que pasen las horas, estaremos más cerca de un choque sin conocer las consecuencias. Ya no se trata de la idoneidad de los candidatos, sino de quién tiene el poder para que las cosas pasen o no”, reflexionó un senador.

El kirchnerismo realizará esta tarde una cumbre, desde las 18. Primero, para contar la tropa de manera presencial, lo cual es lógico antes de una sesión importante. Segundo, ratificar la estrategia de bajar y dar quorum. “¿Usted piensa que no estaremos mirando todos cómo se irán conformando los 37? ¿Qué van a hacer los que prefieren a uno y no gustan de otro? Y si la sesión arrancase, ¿todos se quedarán en sus bancas? ¿Habrá ausencias mágicas en el durante?”, son las preguntas que se hicieron desde un despacho oficialista a este medio días atrás. Desde allí también se afirmó: “Las definiciones sobre la hora, a veces, no terminan como uno espera”.

Lo que sí quedó más que pincelado ayer en el Senado es, como contó en varias ocasiones Infobae, que muchos legisladores se quejan por el decreto del Ejecutivo, pero sienten la sesión como una silla eléctrica. Si el jueves se sientan 37, arrancará el encuentro. Si al menos 25 -en una situación de presencia perfecta, con 72- votan en contra los pliegos, quedarían anulados. El magistrado federal Lijo no juró en la Corte; Mansilla, sí. Para el Gobierno, sin importar un nocaut en la Cámara alta -ámbito natural de este debate-, el académico tendrá vigencia hasta el final de la Legislatura.