Karina Milei prepara un encuentro con sus candidatos porteños y el Gordo Dan tendrá un rol clave en la campaña

Karina Milei, Manuel Adorni y Pilar Ramírez

Después de un cierre de listas porteñas sin contratiempos, donde tuvo la lapicera en todo momento, Karina Milei prepara un encuentro para mañana con sus candidatos. En la primera actividad proselitista, la hermana del Presidente ratificará que manda y marcará el rumbo, con una primera foto. Mientras tanto, Santiago Caputo también talla, desde las sombras, y encargó a Daniel Parisini, alias “el Gordo Dan” en X, como su brazo ejecutor de la comunicación en la campaña.

El asesor no perdió influencia a pesar de los roces con la secretaria general. En su entorno admiten que fue él quien recomendó fervientemente que Manuel Adorni fuera el candidato, a pesar de que el vocero lo resistía. “Santiago siempre supo que iba a ser Manuel, estaba decidido hace mucho tiempo”, dijeron en Las Fuerzas del Cielo. “Él (por Caputo) siempre está, cinco minutos antes y cinco minutos después de que se tomen las decisiones”, agregaron.

En rigor, el propio vocero presidencial no supo hasta el martes que Karina Milei le pediría -en realidad, lo obligarían a- que fuera candidato. Hasta entonces, en su entorno creían que le harían caso a sus observaciones disuasorias -que era mejor mantenerlo como vocero o guardarlo para octubre-. Y aseguraban que las posibilidades de que no lo fuera “eran de un 99,9 por ciento”. Esa certeza, sin embargo, tenía una falla: no sabían decir quién podía ir en su lugar. Es que no había nadie más en carpeta.

Sí hubo danza de nombres, entre Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello, entre otros. Hasta nombraron al titular de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, a algunos periodistas y celebridades. También, al Gordo Dan. Y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no negó que era una posibilidad, cuando se lo preguntaron en una entrevista.

El miércoles, veinticuatro horas antes de que el Gobierno anunciara que la cabeza de la lista sería Adorni, Parisini estuvo de visita en la Casa Rosada, vestido de traje, con Santiago Caputo y con Karina, y su atuendo formal generó suspicacias. ¿Estaba allí para fotografiarse y revelar luego con una imagen que se postularía?

Caputo y Adorni se mostraron juntos el viernes en el pasillo que une la Presidencia y el salón Martín Fierro, donde el asesor tiene su despacho

Finalmente, el principal colaborador en comunicación de Santiago Caputo se salvó de someterse a competir en una elección muy reñida, atravesada por internas, que, a pesar de que el premio es un cargo menor, para bien o para mal será decisiva en la carrera hacia las nacionales.

La incógnita sobre el motivo de la visita del genetista sigue en pie. “Viene una sorpresa”, dijeron en Balcarce 50. Y adelantaron que podría ser el virtual jefe de la comunicación de la campaña, una especie de monitor, con terminal en la oficina de Caputo en el primer piso de la Casa Rosada.

No sería la primera vez que Caputo interviniera un área o un tema con una poderosa figura ubicada segunda línea. Después de todo, aplica esa dinámica en varios ministerios y secretarías. Alguien que frecuenta las oficinas de Caputo dijo que la legisladora necesariamente deberá valerse del asesoramiento de la tropa de redes libertaria. En el entorno del consultor, de todas formas, suavizaron: “Dan siempre tuvo un lugar importante”.

Cerca de Pilar Ramírez, brazo ejecutor de Karina Milei en la Ciudad y directora de la campaña porteña, lo niegan. “Obvio que el Gordo va a formar parte, pero ni ahí como jefe de nada. La que va a decidir todo es Pilar”, dijeron.

Ya se vieron algunas muestras. El streamer de “La Misa” en el canal Carajo fue el primero en oficializar la candidatura de Adorni, desde su cuenta de Twitter, bastante antes que pudieran hacerlo los funcionarios, o las cuentas formales de La Libertad Avanza.

Y ayer, cuando Adorni tuiteó por primera vez un mensaje en primera persona donde agradecía al Presidente “por confiar” en él para “representar las ideas de la libertad”, etcétera, el primero que respondió fue Dan. “LA LIBERTAD AVANZA HIJOS DE MIL PUTA”, escribió, en mayúsculas, para ¿reforzar? el mensaje.

Karina Milei prepara su propia “sorpresa”. En las oficinas de Av. de Mayo al 640 donde los postulantes firmaron las nóminas con supervisión de Karina Milei, ayer sólo dejaban trascender que habrá un evento mañana temprano, a las 8, quizá en formato de conferencia de prensa, en un lugar al aire libre, con ”el Jefe” en el centro junto a todos los candidatos. “Va a ser una toma de foto conjunta”, adelantaron anoche desde el búnker donde en las últimas horas se tomaron imágenes individuales para empezar a darse a conocer. ¿Irá Dan? ¿Y Santiago Caputo? Por ahora, Milei no planea irrumpir en este tipo de actividades electorales, pero se espera que apuntale a los aspirantes que eligió su hermana en la recta final.

A pesar de la influencia que tienen ambos, Karina Milei hace notar que tiene la palabra final. Se vio con claridad cuando apañó al jefe de asesores del Presidente, Demian Reidel, que acababa de ser ajusticiado con vehemencia en público por “Dan” tras cometer un error en un discurso. Al día siguiente, la Secretaria General se ocupó de recibirlo para ofrecerle la Casa Rosada como dirección de trabajo permanente. Después tuvo que hacer lo propio Santiago Caputo, y lo vio en su propia oficina, por separado. Hoy está prácticamente confirmado que el físico, amigo del Presidente, tendrá sede, quizá junto a su equipo, en Balcarce 50. “No insultes más a los argentinos”, le había dicho con vehemencia el tuitero estrella.