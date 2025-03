Hernán Lombardi consideró que Rodríguez Larreta “se pasó a la oposición” y Santoro “es Alberto Fernández”

Hernán Lombardi, en diálogo con Infobae en Vivo: "Larreta decidió pasarse a la oposición al Gobierno de la Ciudad"

El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, sostuvo en un diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que Horacio Rodríguez Larreta se “pasó a la oposición” y que no se diferencia “en nada” con Leandro Santoro, el candidato a legislador porteño de Unión por la Patria (UP).

“Larreta decidió pasarse a la oposición. ¿En qué difiere el discurso de Larreta con el de Santoro en la Ciudad? Nada. Se parece mucho. Se pasó a la oposición del gobierno de la Ciudad”, lamentó Lombardi, al analizar la decisión del ex jefe de Gobierno porteño de competir contra la lista del PRO y de su sucesor, Jorge Macri, el próximo 18 de mayo.

Lombardi cuestionó a Larreta en los últimos días de definiciones de candidaturas a la Legislatura porteña, cuando las fuerzas políticas están en plena negociación para definir quiénes serán los dirigentes que competirán en las listas. Este sábado, a la medianoche, se conocerán los principales postulantes de cada alianza política.

En ese marco, Lombardi también apuntó contra la lista de Unión por la Patria al afirmar que “el kirchnerismo que representa Santoro tiene muy poco para decir en la Ciudad”. Incluso le deslizó una chicana por haber sido un colaborador clave y asesor del expresidente Alberto Fernández en parte de su mandato. “Alberto Fernández se expresa en las elecciones de la Ciudad. Santoro es Alberto Fernández, es el ‘alberto fernandismo’. No lo digo despectivamente, fue su jefe de campaña”, señaló Lombardi.

El funcionario del GCBA también se expresó sobre las dificultades dentro del oficialismo porteño, en particular en relación con La Libertad Avanza (LLA), con quienes habían intentado llegar a un acuerdo. “Nosotros hubiéramos querido un acuerdo con LLA, pero se necesitan dos para el tango”, explicó Lombardi, al referirse a la tensión con Javier Milei y los libertarios en el ámbito porteño, mientras avanza en otros distritos.

“El discurso de LLA también es opositor en la Ciudad de Buenos Aires. No le votaron el presupuesto a Jorge Macri, es duro, es como decir no estoy nada de acuerdo con lo que se hace. El estilo del PRO es mejorar, pero no para romper; no debe ser roto que le hizo mucho bien a los porteños y tiene mucho oxígeno hacia futuro”, lamentó. Y continuó: “No está buena la fractura con LLA en la Ciudad. Porque no quiero darle paso al kirchnerismo nunca, porque ha hecho mucho daño a la Argentina. No creo que vuelvan en ningún lado”.

Además lamentó que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich se hayan alejado de PRO. “A veces las individualidades creen que vale más que el equipo, creo en la madurez de los equipos. A veces hay que aceptar que las condiciones no son tan buenas. En mi forma de ver las cosas, hay que ser consecuente y consistente”, expresó.

A pesar de estas tensiones y la fractura de la oferta anti kirchnerista, Lombardi se mostró optimista sobre el futuro de la Ciudad bajo la jefatura de Jorge Macri, y señaló que “hay mucha estigmatización en el gobierno del PRO”. “Me parece injusto cuando se critica el tema obras, Jorge está acomodando la situación”, comentó. “Se va a mandar un proyecto de ley de Jorge Macri de 71 trámites a cero. Se anularon 187 trámites, hay una tarea de simplificación muy fuerte en el Estado”, ejemplificó, entre las medidas recientemente anunciadas por el alcalde.

Al ser consultado por el acuerdo con el FMI, luego de que se conoció que se pedirá USD 20.000 millones como refinanciación, Lombardi destacó la medida y consideró que “hay que salir del cepo”. “No hay que esperar momentos malos, hay que salir en los momentos buenos”, concluyó el ministro.

