Elecciones porteñas: los libertarios y el PRO no definen candidatos y dicen que van a esperar hasta el cierre

Los que definen candidatos. Karina Milei, Jorge Macri, Santoro, Larreta, Lousteau y Marra

A pocos días que venza el plazo de presentación de listas de candidatos, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO mantienen la incertidumbre sobre los nombres que encabezarán sus propuestas para las elecciones del próximo 18 de mayo. Son las principales incógnitas, junto a si Ramiro Marra participará finalmente o no, que quedan, habida cuenta que las otras coaliciones ya anticiparon quiénes estarán en las boletas.

Los partidos que presentaron alianzas ante la Justicia Electoral de la ciudad de Buenos Aires tienen hasta la medianoche del sábado al domingo para llevar los nombres que integrarán sus listas y, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae, tanto los libertarios como los macristas aprovecharían al máximo el tiempo disponible.

En el caso de LLA, la decisión está en manos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del Presidente y quien conduce la estrategia política tanto en el territorio porteño como a nivel nacional. Si bien el nombre del vocero y Secretario de Comunicación, Manuel Adorni, estuvo circulando con fuerza en las últimas semanas para encabezar la lista, “El Jefe” -como la llama Javier Milei- no está decidida a jugar a una de las piezas clave que tiene en el Gobierno.

Manuel Adorni (Juan Vargas)

La decisión en el partido que preside la diputada porteña Pilar Ramírez se tomará el sábado mismo. De acuerdo a lo que supo este medio, ese día se difundirá la decisión desde el búnker de campaña de los libertarios de Avenida de Mayo y el domingo se hará una presentación de los candidatos. Hasta ese momento, el hermetismo será total. “La principal candidatura es la marca, La Libertad Avanza”, dijeron.

En el PRO la situación no es muy distinta. Es que en el búnker de la calle Balcarce, en el barrio de San Telmo, un sector alineado con Mauricio y Jorge Macri impulsan a María Eugenia Vidal, pero otro sector quien que la diputada, ex vicejefa de gobierno y ex gobernadora bonaerense, se mantenga como jefa de campaña.

“Vamos a hacer como siempre: esperar hasta último minuto”, dijeron fuentes autorizadas del comando de campaña amarillo. No es solo ese nombre. También habrá una dosis de renovación, pero se apostará por dirigentes con experiencia de gestión o en el ámbito parlamentario. “Van a ser dirigentes que claramente representen al PRO”, explicaron.

María Eugenia Vidal (Adrian Escandar)

Después, está el peronismo que impulsa a Leandro Santoro, aunque todavía no está resuelto cómo van a integrarse los otros nombres. Es que, en caso un estimado de 20%, los lugares “entrables”, son seis o siete bancas. “La pelea va a estar a partir del cuatro o cinco. ¿Van a ser de La Cámpora, del PJ de Juan Manuel Olmos, ahí estará la discusión", indicaron a este medio fuentes del peronismo.

Detrás están, ya definidos, Horacio Rodríguez Larreta, que irá acompañado por Emmanuel Ferrario, y el radicalismo de Martín Lousteau, que tendría como cabeza de lista a la ex presidenta de la FUBA, Lucille Levy, y un grupo de dirigentes nuevos, para ser la otra cara de los dirigentes con muchas batallas que competirán en las elecciones.

El caso de Ramiro Marra está abierto, ya que el diputado porteño que fue expulsado por orden de Karina Milei definirá el sábado si compite o no. “Seguro no va a ir en una lista con el PRO. Si participa, va a ser en un armado diferente”, afirmaron.

Otra confirmación es la de Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, un sector político que en cada elección en la ciudad de Buenos Aires tiene un piso fijo de 5 a 6 por ciento, que le permite ingresar entre uno y dos legisladores. Más atrás está la Coalición Cívica, con Paula Oliveto, Alejandro Kim, por la agrupación de Guillermo Moreno; y “Unión Porteña Libertaria”, del legislador de la ciudad, Yamil Santoro.