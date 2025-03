El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, acusó al kirchnerismo de comenzar un “proceso destituyente” contra el Gobierno.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert apuntó contra el kirchnerismo por estar detrás de un “proceso destituyente” contra el presidente Javier Milei, que arrancó con la marcha a favor de los jubilados que finalizó con hechos de violencia callejera y policial.

A un día del feriado del 24 de marzo, que conmemora el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en recuerdo a las víctimas de la última dictadura militar, Espert consideró que “ha comenzado ese proceso con la marcha anterior al miércoles pasado”, en referencia a la protesta que tuvo un resultado de cientos de personas detenidas y al fotógrafo Pablo Grillo en terapia intensiva, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno de las fuerzas policiales.

Según el diputado libertario, la marcha de los miércoles “quedó degradada”, al definirla como “una marca política con fines desestabilizadores”. “No tengo dudas que el kirchnerismo es destituyente, y ha comenzado ese proceso con la marcha anterior al miércoles pasado, a partir de los errores no forzados (del Gobierno). Ellos sienten que empiezan a tener derecho a plantear algunas discusiones. No hay duda que ha comenzado un proceso destituyente, pero no van a poder lograrlo”, sostuvo, en declaraciones a radio Rivadavia.

Además, vinculó ese hecho con el hackeo que denunció de sus redes sociales: “A las pocas semanas de la marcha de los jubilados, pasó lo del Twitter mío, que me ensuciaron con la cripto para ensuciar a una persona muy cercana al presidente y un candidato a la provincia de Buenos Aires”.

La marcha del miércoles 12 en apoyo a los jubilados, que terminó con graves hechos de violencia y represión policial (Crédito: EFE)

De acuerdo a su análisis, el titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados admitió que en “La Libertad Avanza hemos cometido errores” en el último mes, y que esos tropiezos “son el disparador para que el kirchnerismo se sienta con fuerzas”.

Sin embargo, consideró que “los trapitos sucios hay que lavarlos en casa”, en relación con el fuego cruzado interno en el oficialismo, y aseguró que pese a esos tropiezos y las protestas opositores “nos va a ir muy bien en la elección de 2025, y cada vez mejor”. “El modelo de la libertad y el sentido común está triunfando”, auguró.

En relación con los sectores de la oposición que confrontan contra Milei, el diputado consideró que en la medida que el proyecto libertario “siga triunfando”, y que “hay una clase política virgen de CUIT, que no laburó en su puta vida, que se va a tener que dedicar a buscar un trabajo digno”. “Por una cuestión de supervivencia, darwiniana, se va a tener que dar”, expuso.

José Luis Espert, con Javier Milei

Respecto a la movilización por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el legislador criticó a los manifestantes, al señalar que quienes marcharon son “los que reivindican a los asesinos y los terroristas que son parte del baño de sangre que se transformó la Argentina del setenta, hasta que volvió la democracia en el 83″. Y definió: “Son causa central del golpe de Estado del 76”. “Después vinieron los otros terroristas, los asesinos que robaban bebés, tiraban gente de los helicópteros y aviones”, agregó, en alusión a la dictadura militar.

Espert defendió también el video que difundió Casa Rosada, con la voz y texto del ensayista de ultraderecha, Agustín Laje, que critica a los grupos guerrilleros de los 70 y rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos. La pieza audiovisual se publicó ayer en el marco de los 49 años del derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón por parte de la Junta Militar en 1976. El año pasado, el Gobierno difundió un video similar de casi 13 minutos de duración, a la que renombró como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”.

“Se empieza a poner un poco de equilibrio en lo que pasó entre los 70 y principios de los 80 en Argentina”, indicó. Y concluyó: “Los que nunca creímos en ‘un solo demonio’ (sic) no hemos dado la batalla cultural, algo que sí el presidente Milei está decidido a dar”.