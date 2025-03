El PRO enfrenta una elección de alto riesgo: entre la guillotina de Karina Milei y el regreso del kirchnerismo

Mauricio Macri salió a hacer campaña por las calles de Recoleta

Por primera vez en casi dos décadas de hegemonía porteña, el PRO enfrenta una amenaza que puede comprometer su continuidad en el poder de la Ciudad de Buenos Aires. El avance de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, plantea un escenario inédito: disputar el electorado anti K con un partido que comparte afinidad ideológica, pero que busca desplazar al PRO como fuerza dominante en el distrito más relevante del país. Y que el kirchnerismo gane por primera vez en la capital de la Argentina.

En las últimas horas hubo definiciones clave que pusieron en marcha la campaña: se formalizaron las alianzas que van a competir en los comicios del 18 de mayo y empezó la cuenta regresiva para la presentación de candidatos.

Quedó claro que habrá tres fuerzas que llegaron a la línea de largada con inusual paridad, el PRO de los Macri, LLA de los Milei, y el kirchnerismo encolumnado detrás de Leandro Santoro. Pero otros dos postulantes -el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de la UCR, Martín Lousteau- aunque más rezagados, pueden obtener porcentajes que alteren el resultado.

María Eugenia Vidal y Cristina Ritondo, en la puerta del búnker del PRO. Foto: Adrián Escandar)

En el búnker del PRO de la calle Balcarce trabajan el trazo fino de la previa electoral Mauricio Macri; su primo y jefe de gobierno; Jorge Macri; la jefa de campaña, María Eugenia Vidal; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut); el asesor Fernando De Andreis; y el consultor Antoni Gutiérrez Rubí.

De ese equipo salen las principales definiciones, los trazos gruesos y los finos de la campaña, la estrategia y los mensajes que después transmiten en cada aparición pública. Hay una sensación agria con La Libertad Avanza, sobre todo con la hermana del presidente, Karina Milei, “El Jefe”, a quien responsabilizan por el distanciamiento político y electoral entre fuerzas afines. Y también surgió de allí la decisión de enfrentar una elección clave para la supervivencia del PRO con todos como candidatos: de Macri al último militante.

Hay también novedades respecto de los candidatos: en los primeros cinco lugares habrá ministros o diputados, actuales o pasados, que estén bien identificados como amarillos puros. Nítidos. Para el equipo porteño, “lo único cierto es que esta es una elección abierta, porque las tres fuerzas están parejas”.

Resistir ante LLA

Javier Milei y Karina Milei con Cristian Ritondo y Diego Santilli

En el entorno de Mauricio y Jorge Macri estiman que La Libertad Avanza está queriendo quedarse con el votante anti K, permanecer solo en la cancha frente al kirchnerismo. Y, si pueden, en dos años, llevarse un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires, que representa el 20% del PBI argentino.

Saben que van a tener que competir con LLA por liderar el espacio antikirchnerista en toda la Argentina, pero en el macrismo aseguran que están haciendo “un ejercicio de responsabilidad”, superior incluso al que hacen los libertarios, que “pisotean al PRO, aunque pongan en riesgo su gobernabilidad”.

Aclaran que ese respaldo no está en riesgo y ponen de ejemplo lo que pasó esta última semana en el Congreso, con el operativo que se organizó en coordinación con Patricia Bullrich, pese a que la ministra de Seguridad le dijo “mentiroso” al ex presidente y persiste la polémica en torno a los 2.500 policías que están cuidando presos.

En el equipo del ex presidente, cuando mencionan lo que ocurrió la semana pasada, reflotan recuerdos incómodos y dicen “nosotros ya estuvimos ahí”. Fue en diciembre del 2017 y resaltan el editorial de un diario centenario que publicó que “Mauricio era Perón; estamos ante un spoiler de una película que ya vimos”.

Advierten que el gobierno de Milei, aunque no lo perciba con claridad, está parado en el mismo lugar que el PRO ese fin de año, con la diferencia que ya le había ganado con el 41% de los votos la elección en la provincia de Buenos Aires a Cristina Kirchner. En ese momento, se valló el Congreso, se hizo un mega operativo con miles de policías y con los votos justos, se sancionó una ley decisiva para el futuro del gobierno. “Este clima es muy parecido al de diciembre de 2017, con la diferencia que todavía no pasó la elección de medio término”, recuerdan.

El regreso del kirchnerismo

Leandro Santoro en Infobae en Vivo

En la mesa chica del PRO agregan que el kirchnerismo está viendo que -con el mismo porcentaje de votos que tuvo en las últimas nueve elecciones- la fragmentación le permite, por primera vez, ilusionarse con ganar la ciudad de Buenos Aires. Es un resultado que puede servirles de punto de partida para un triunfo electoral en el resto del país.

En el búnker de Santa Telmo consideran que no alcanza con que los libertarios ganen esta elección y que fortalezcan su partido, como tampoco alcanzan tres personas que manejen el país frente a una fuerza política como el kirchnerismo, que “no tiene límite ni escrúpulos”.

“Hay que animarse a mandar barrabravas identificados como tales a acompañar la marcha de los jubilados, defenderlo públicamente y financiarlo con total impunidad. Los K no tienen nada que perder”, insistieron.

En el laboratorio electoral del partido amarillo resaltan que aun con un triunfo aplastante, La Libertad Avanza va a tener en el Congreso una hegemonía hecha a costa del radicalismo, del PRO y de todos los partidos que hasta ahora lo están acompañando. Va a tener el mismo número que tiene hoy el sector anti K, pero con menos experiencia, más debilidad y candidatos del interior que ni siquiera controlan ni conocen. “Después se agarran a piñas en el bloque o -como Marcela Pagano- sacan un megáfono en el medio de la sesión más importante del año”, recuerdan.

Y agregan que, suponiendo que las proyecciones del Gobierno estén en lo cierto, que vayan a ganar con contundencia en todo el país, que el PRO pueda desaparecer, que se queden con todo el voto antikirchnerista y que en la cancha solo queden ellos contra el kirchnerismo, “¿al día siguiente qué?“, se preguntan.

La definición de candidatos

Despejada la incógnita sobre las alianzas, y con la certeza de que la coalición que encabeza el PRO enfrentará a los libertarios, el kirchnerismo, a Larreta y Martín Lousteau, emerge el interrogante principal de los nombres de los candidatos. En ese contexto, hay especulaciones y alternativas que se “desinflan”.

María Eugenia Vidal aparece más centrada e hiperactiva en su rol de jefa de campaña que de candidata. Es una carta que, igual, no puede sacarse del mazo. A una semana exacta del cierre de listas, aparece el reflejo atávico del PRO de no revelar nada hasta el último minuto del último día los nombres y lugares en las listas: “El principal candidato es la marca”, dicen en el equipo de campaña

De todos modos, explican que los cinco primeros lugares de la boleta estarán ocupados por “gente reconocible del PRO, con gestión o experiencia de gestión”. Es una descripción que anticipa que habrá ministros o diputados -hombres o mujeres- actuales o anteriores. Pero también, “renovación y una lista suficientemente amplia como para que los electores que vean otras marcas, encuentren en la lista gente que represente bien” a la coalición del oficialismo porteño.

“Independientemente de quién esté en la lista, todos somos candidatos, por eso van a ver a todos en campaña y en los medios”, dijeron desde el búnker de la calle Balcarce. Y lo contrastaron con lo que pasa en el campamento libertario: “En el mejor de los casos, Manuel Adorni es un funcionario nacional que nunca se involucró en temas de la ciudad. Nosotros tenemos un equipo que trabaja hace años”.

Macri vs Karina Milei

En el equipo de campaña destacan el rol de Mauricio Macri en lo que viene, como el líder que está planteando el rumbo ante el desafío de resistir la ofensiva libertaria y, en simultáneo, preservar la identidad y supervivencia del PRO. “Mauricio siempre fue el mileísta más convencido. Ha hecho todo, absolutamente todo -y sigue queriendo- que al presidente le vaya bien”, consideraron.

Volvieron sobre la idea de que quien es capaz de destruir no siempre es el mismo que después se necesita para construir. Descreen que la presión de LLA esté desgastando su imagen: “Mauricio tiene mucha experiencia, un largo entrenamiento en soportar la subestimación y la actitud despectiva. Eso es parte de su cualidad política y que explica por qué llegó donde llegó. Ya le pasó con Maradona en Boca, con Riquelme, con Cristina”, dijeron, pero evitaron arriesgar si será así con Karina. Por lo pronto, advierten que la imagen de Macri hace tres meses que viene creciendo. ¿Será un aviso de que se viene una candidatura? Por ahora, hay silencio.

En el PRO creen que hay una decisión de Karina Milei de fortalecer su partido antes que facilitar acuerdos y en alianzas para sostener una gobernabilidad compartida. La principal prioridad que plantea el partido amarillo es que el cambio sea irreversible y se lamentan de que La Libertad Avanza tenga otra prioridad, que es comerse al PRO.

Para fundamentar esa idea, advierten que hubo siete cierres electorales en todo el país en lo que va del año, donde La Libertad Avanza no quiso cerrar con el PRO: Chaco, Misiones, Santa Fe, Salta, San Luis, Jujuy, la ciudad de Buenos Aires. En Chaco, pese a que el PRO es parte del frente del gobernador Zdero, aseguran que Karina Milei expresamente pidió que el PRO fuera parte.

Entienden que la hermana del presidente quiere sacar de la cancha al PRO: “Exudan testosterona ideológica y política, dicen ‘no va más, este ciclo se acabó, quieren siete clavos en nuestro ataúd’, eso es lo que quieren. ¿Y si no nos entierran y si tropiezan?, porque las expectativas juegan en contra suya, porque ellos están gobernando”, planteaban en Uspallata.

“Ellos dicen que van a arrasar, dicen ‘guillotina y apártense de nuestro camino’. Afirman que la única interpretación del cambio es la de Javier Milei, la de La Libertad Avanza”, se escandalizaban en la mesa chica de la campaña. Y no dudan en señalar que Karina Milei impidió los acuerdos. “Muerde la mano cuando se la das”, se quejan.

Sin embargo, en el búnker amarillo la apuesta es que, sin una victoria arrolladora y con el PRO en pie, los electores puedan contar con dos ofertas de cambio para no volver para atrás, que sean dos ofertas democráticas, una más republicana y otra no tanto. Alcanza, en un punto, con que el resultado los deje vivos para 2027.

A la discusión actual y los roces, en el PRO describen que se llegó después de tres decepciones: la primera, cuando Milei rechazó hacer un gobierno de coalición y armó un gobierno con dirigentes del PRO, pero sin el PRO como partido; la segunda, cuando desarticuló una coordinación parlamentaria que le había servido para sacar adelante la Ley Bases y frenar las embestidas del kirchnerismo; y la tercera y actual, de confrontación y diferenciación electoral.

El tono de la campaña

Mauricio Macri habló con vecinos en Recoleta, a días del cierre de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires

Para el laboratorio electoral del PRO, en la ciudad la elección no es Milei sí o Milei no, porque consideran que está fuera de dudas el apoyo que ofreció el partido a Milei en el ámbito nacional. No quieren saber nada de que estas elecciones sean un plebiscito sobre la gestión libertaria. “Milei en Argentina, el PRO en CABA”, es el argumento.

Consideran que en esta elección en la ciudad de Buenos Aires no hay una pregunta sobre cambio o continuidad, porque eso ya se hizo en el 2023 y se contestó, aun en un escenario de derrota, que los porteños eligieron al PRO.

Por eso, encaran la campaña apelando a un voto útil al que buscan apelar mediante algunas preguntas: ¿Conviene cambiar de equipo de gestión? ¿Con dos años y medio por delante, conviene dejar al gobierno porteño bloqueado en la Legislatura? ¿Conviene que el kirchnerismo, que no es mayoriario, gane la elección?

Levantan los pergaminos de haber derrotado sistemáticamente al kirchnerismo en todas las elecciones, desde 2007, incluso con La Libertad Avanza compitiendo en cancha, como pasó en el 2021 y 2023. “Solo el PRO es capaz de frenar al kirchnerismo”, repiten, pero alertan que la actual fragmentación puede permitir una victoria K. Y admiten que en esta elección habrá una polarización dual, con el kirchnerismo y con los libertarios, bajo el liderazgo de Karina Milei.

Ante eso, la pregunta que agregan cambia de manera dramática el escenario: ¿le conviene al país que una derrota comprometa la estabilidad del distrito que representa 20% del PBI y que el kirchnerismo dé el primer paso para el regreso? El argumento es que evitar que el distrito quede desordenado y con un PRO fuerte puede ayudar, incluso, para que Milei haga un mejor su trabajo. Intragable argumento de ganar perdiendo.

Según transmiten en el entorno de la campaña, habrá una apelación al votante libertario para explicar que a la hora de enfrentar la urna el 18 de mayo votar al PRO no va a comprometer su adhesión a La Libertad Avanza y su apoyo a Javier Milei. “Es lo mismo que estamos haciendo nosotros”, exageran desde Uspallata.

En los equipos del oficialismo porteño saben que no pueden meterse con el símbolo de la motosierra que representa el ajuste del gasto, pero sí con la dinámica de romper y destruir: “La lógica de La Libertad Avanza de ‘vengo, destruyo y cambio el sistema, cambio todo y rompo todo’ no aplica a la ciudad de Buenos Aires. Hay 17 años de progreso, no somos Formosa, ni Santiago del Estero, feudos provinciales”.

Pero también hay otro votante, que puede ser el que elegía a Juntos por el Cambio, aunque le desconfiaba al PRO. A ese elector se le transmitirá la idea de convertir a CABA en “un bastión democrático y republicano, con un equipo que puede, incluso, corregir sus errores”.

Durante la campaña, en el PRO confían en contraponer su modelo al modelo libertario. “Creemos en la obra pública y La Libertad Avanza no. Defendemos el Teatro Colón, aunque si fuera por motivos fiscales, Milei diría ‘afuera’. Invertimos en educación pública. Terminamos con los piquetes, tenemos la tasa de homicidios más baja de América Latina y cuidamos el equilibrio fiscal. Lo que los libertarios hacen bien a nivel nacional, lo venimos haciendo hace 17 años”.

Igual, hay un trazo mucho más fino en la campaña amarilla, porque saben que la pelea no es solamente contra los libertarios y el kirchnerismo. También está Horacio Rodríguez Larreta, que como ex jefe de gobierno puede capturar un porcentaje de votos que, indudablemente, se los restará a la escudería oficialista.

Ante el eslogan efectista y eficaz del “olor a pis” como causa eficiente de ese regreso político, en el PRO tienen ensayada una respuesta. Van a plantear que en CABA la pobreza pasó de una tasa histórica del 14% al 30%, como efecto de la postpandemia, la crisis y el ajuste actual: “La Ciudad no está sucia por un problema de falta de limpieza, está sucia por un problema social, de aumento de pobreza e indigencia”, dicen, y reconocen más cartoneros, más arrebatos y mendicidad, a veces violenta.

Demuestran así que no sólo es Karina Milei o Leandro Santoro. La amenaza a viene, además, como la astilla del mismo palo.