Tras los incidentes en el Congreso, un diputado del PRO propuso aplicar derecho de admisión en las marchas

Este miércoles se repetirá la marcha de jubilados (Crédito: EFE)

Con la tensión puesta en el próximo miércoles 19 de marzo, cuando se realizará en los alrededores del Congreso una nueva marcha en apoyo a los jubilados que reclaman una mejora en sus haberes, el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley en la cámara baja con el objetivo de aplicar excepcionalmente el derecho de admisión para establecer una suerte de filtro entre los manifestantes.

Según explicó Chumpitaz, la iniciativa intenta separar a las personas que se manifiestan legítimamente haciendo una petición ciudadana, como la mejora en los haberes jubilatorios, y quienes aprovechan la protesta para generar violencia.

“Es evidente que hay un negocio de tercerizacion de la violencia que pretende esconderse en la falsa defensa de los mas vulnerables, como en este caso los jubilados”, expresó el legislador oriundo de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Sobre ese argumento defendió su idea explicando que “hay que tomar medidas concretas cuando peligra el derecho a la vida de los manifestantes, la prensa, la ciudadanía, y de las fuerzas de seguridad”.

En esencia, el proyecto legislativo plantea un mecanismo similar al que se usa en los partidos del fútbol argentino, conocido como Tribuna Segura. El mismo consiste en diseñar distintos anillos en los alrededores del epicentro de la convocatoria - en ese caso el Congreso - para ir identificando mediante el DNI a las personas que se acercan. En el caso de Tribuna Segura, la policía escanea a través de una aplicación en sus teléfonos celulares el documento de las personas, y detectan si tienen antecedentes penales o si protagonizaron algún episodio violento en las canchas de fútbol.

Para Chumpitaz, es posible aplicar, excepcionalmente, un mecanismo similar.

El diputado Chumpitaz presentó el proyecto en la Cámara de Diputados para aplicar derecho de admisión en las marchas (Gustavo Gavotti)

“Ante los hechos transcurridos días atrás en inmediaciones del Congreso Nacional, se propone el derecho de admisión en manifestaciones en carácter de ley de excepción y considera establecer una medida táctica al estilo Tribuna Segura con la finalidad de disuadir la llegada de delincuentes que solo buscan desestabilizar y generar conmoción social”, explica la entrega de prensa con la que el legislador dio a conocer su proyecto.

Allí se destaca, además, que Chumpitaz es especialista en seguridad, razón por la cuál propone “acciones tácticas como anillos de control operativo, vallados estratégicos e identificación según cuadriculas de avance”.

“No se trata de restringir el derecho a la protesta, sino de garantizar que no sea utilizada como excusa para la violencia y la anarquía. Debemos asegurar que quienes se manifiestan pacíficamente no sean utilizados por grupos con fines desestabilizadores”, argumentó el legislador perteneciente a la bancada del PRO.

Este miércoles está convocada nuevamente una movilización en los alrededores del parlamento nacional, luego de los graves incidentes que se produjeron una semana atrás, cuando se habían movilizado para acompañar a los jubilados decenas de hinchadas de fútbol. Según el Gobierno, allí se mezclaron integrantes de barras bravas, impulsados por dirigentes políticos, para provocar desmanes y perpetrar así un plan de desestabilización contra el gobierno de Javier Milei.

La protesta del último miércoles derivó en graves hechos de violencia (Crédito: AFP)

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubo al menos dos intendentes de extracción peronista implicados en la organización de la marcha.

Como resultado del operativo se registraron decenas de heridos, más de un centenar de detenidos y una persona gravemente lesionada: el fotógrafo Pablo Grillo, trabajador free lance que fue impactado por un tubo de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad que reprimieron para disuadir a los manifestantes.

En ese contexto, el presidente Milei hizo público un respaldo categórico a la ministra Bullrich. Ambos integrantes del Poder Ejecutivo ratificaron que se repetirán las órdenes a las fuerzas de seguridad para que actúen de forma implacable contra los manifestantes e impidan que se obstruya el tránsito y que se realicen destrozos en el lugar.