El intendente de Lomas de Zamora rechazó la denuncia de Patricia Bullrich: “Es absolutamente falsa”

Entrevista intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, rechazó las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó a los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza con los incidentes ocurridos en la protesta frente al Congreso. La funcionaria afirmó que grupos organizados partieron desde ambas intendencias para generar disturbios en la Ciudad de Buenos Aires.

“Es absolutamente falsa la denuncia de la ministra en todo sentido y me impacta porque no hay ningún tipo de compromiso con la verdad. Es muy preocupante en términos de la conversación democrática. Yo puedo entender las diferencias políticas que se puedan tener, pero no puede dar lo mismo decir cualquier cosa”, expresó el jefe comunal durante una entrevista con Infobae en Vivo.

El intendente consideró que el objetivo de la denuncia es desviar la discusión sobre lo ocurrido en el Congreso. “Me parece que acá hay un intento de generar una cortina de humo porque saben que están haciendo cualquier cosa, pero buscan comunicarle a un sector de la población que los responsables de la movilización son los municipios de Lomas y de La Matanza, tratando de ocultar la legitimidad de un reclamo y la represión que tiene una persona debatiéndose entre la vida y la muerte”, sostuvo.

Además, negó que desde la Municipalidad de Lomas hayan impulsado la protesta. “Desde la Municipalidad de Lomas no salió absolutamente nadie para la marcha. Tratando de interpretar el texto, no dice la Municipalidad en tanto edificio, se refiere a Lomas como zona geográfica”, explicó.

La Policía detiene a dos personas durante los incidentes que se produjeron en la marcha por los jubilados (Foto: EFE)

Otermín también rechazó la criminalización de la protesta y sostuvo que participar de una marcha no constituye un delito. “Corren tanto el eje que hay que aclarar lo obvio: participar de una protesta no constituye un delito. Lo que es un delito es cometer actos de violencia. Yo rechazo la violencia en cualquiera de sus formas”, enfatizó.

El intendente cuestionó la respuesta del Gobierno nacional ante la movilización y la represión policial. “Hay que entender un reclamo. Todo Gobierno, si se quiere, produce sus protestas. No es la primera protesta que hay contra un Gobierno. Pasó a lo largo de la democracia que distintos sectores salieron a protestar. Ningún jubilado es culpable por estar ahí, tampoco ningún hincha de fútbol”, argumentó.

Otermín también pidió que se investigue quiénes fueron los responsables de los actos de violencia. “Tienen que ir presos los que prenden fuego un patrullero y es sugestivo que nunca encuentran a nadie. ¿Cómo pueden explicar quiénes fueron los que prendieron fuego los patrulleros?”, cuestionó.

Por último, sostuvo que el Gobierno busca instalar un clima de persecución. “Lo que buscan es amedrentar, reprimir para que la gente no salga a la calle e instalar la persecución política para que se deje de reclamar”, concluyó.

En conferencia de prensa, Bullrich afirmó que la investigación del Gobierno detectó que manifestantes partieron desde dos municipios bonaerenses antes de participar en los incidentes en la protesta de los jubilados.

Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa (AP)

“Tenemos varios detenidos de hinchadas y de barras bravas que salieron de distintos lugares, pero queremos resaltar dos: de la Municipalidad de La Matanza y de la Municipalidad de Lomas de Zamora”, sostuvo Bullrich.

Además, la ministra hizo referencia a las autoridades de Lomas de Zamora y La Matanza, acusando a los ex y actuales intendentes de estar detrás de los incidentes. “No es casualidad que hayan salido de la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos y no les conviene que siga este gobierno”, sostuvo.

Bullrich también apuntó contra Leandro Capriotti, a quien señaló como uno de los organizadores de la protesta. “Este hombre busca ser presidente del club Chacarita. Es un conocido amigo y protegido de Luis Barrionuevo, y fue quien convocó a las demás agrupaciones”, afirmó la funcionaria. Además, adelantó que su nombre será incluido en la denuncia que presentará junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.