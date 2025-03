Ante la incertidumbre, se profundizan las negociaciones en el Senado por los pliegos de la Corte Suprema

Los candidatos a la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, activados "en comisión" por el Ejecutivo para el máximo tribunal de Justicia. El segundo ya juró

La incertidumbre sobre el futuro de la Corte Suprema activó ayer una guerra de estrategias legislativas en el Senado: en un grupo se encuentran el kirchnerismo y dos dialoguistas que quieren dictaminar el rechazo a la postulación de Manuel-García Mansilla mañana, en una nueva reunión de la comisión de Acuerdos, y quienes aún dudan sobre el tema, como lo es un sector de la Unión Cívica Radical (UCR). De reojo siguen todo de cerca el oficialismo y sus aliados más fieles.

El centenario partido, que podría ser clave en este embrollo, acelera una cumbre inminente -en principio- entre Comité Nacional, legisladores y gobernadores para tomar una postura definitiva sobre el académico y el magistrado federal Ariel Lijo, luego de ser ambos designados por el Ejecutivo “en comisión” en el máximo tribunal de Justicia, y con el primero ya en funciones y jura consumada.

Veamos la cronología de la jornada. Durante la mañana de ayer, la senadora del Pro y presidenta de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), convocó para este jueves a una nueva reunión. El objetivo de este convite, pensado desde el jueves pasado, es sumar nueve firmas y activar un dictamen de rechazo al académico. Es decir, que quede con un despacho como el que ya tiene Lijo y, con ello, solicitar una sesión para votar a ambos en contra. De esta manera, no se precisaría habilitar sobre tablas -con dos tercios- el caso del académico.

¿Cuál es el argumento de esta jugada? Que el Ejecutivo aprovechó el bache entre las sesiones extraordinarias hasta el 21 de febrero y el inicio del período ordinario -1 de marzo pasado- para designar a los dos postulantes en comisión. “Ya no se trata de algo partidario. Se metieron con la institución. Si ahora es esto, en el próximo receso te intervienen una provincia o te lanzan por decreto las más de 150 ternas judiciales que aún no mandaron al Senado”, señaló un experimentado legislador a Infobae.

Hay otro motivo: el jefe del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans, no estuvo presente en la audiencia pública de García-Mansilla. Por ende, no estaría en condiciones de rubricar un dictamen, salvo que se convoque a una nueva reunión de Acuerdos. Esto no estaría prohibido, aunque el oficialismo analiza fundamentos. Con la firma del formoseño, sus seis compañeros de bancada que integran la comisión, y si se sumaran Tagliaferri y el titular de la UCR, Martín Lousteau, se alcanzaría el número pasado mañana. Aclaración: no se precisa que sea en un mismo dictamen.

El jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans (Maximiliano Luna)

El problema es que la visión de Lousteau no coincide con el resto de los radicales que forman parte de la comisión. De hecho, que el porteño haya insinuado un pre dictamen -hasta que no están las firmas, no existe despacho oficial de nada- el viernes pasado y el empuje a la reunión de Acuerdos de mañana generó furia en la bancada que comanda -si es que se puede decir eso- el correntino Eduardo Vischi. Este bloque se acostumbró, durante gran parte de 2024, a informar una cosa y, al otro día, hacer otra. Esto suma cada vez más tensión en dicho espacio.

La mirada de los otros radicales derivó en una convocatoria desde el partido a Vischi para que diera explicaciones. Por la tarde, la bancada se reunió y de allí salió una premisa habitual: esperar. Sí respondieron sobre el llamado de la UCR a Vischi, y demandaron una cumbre urgente entre senadores, las autoridades de la fuerza y los cinco gobernadores para adoptar una decisión final y salir del ojo de la tormenta.

Por su parte, La Libertad Avanza ya notificó al Gobierno el estado de situación. La opción más rápida a mano es, en realidad, una oportunidad de oro. Si el Frente de Todos insinúa que tiene entre 24 y 26 senadores propios dispuestos a rechazar ambos pliegos en el recinto, tendrá que presentar mañana a sus siete integrantes de la comisión de Acuerdos. Hacia allí se apuntaba anoche la mira de la Casa Rosada, más allá de la complejidad de la tarea. Una sola ausencia pasado mañana mostraría a un kirchnerismo partido por este tema. Un premio grande.

Más allá de la disputa, si el jueves se obtuviera un dictamen sobre García-Mansilla, después habrá que pedir una sesión y se verá si la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, convoca al recinto. En resumen, muchos tratan de ganar tiempo. Van varios meses ya sobre esta cuestión y, cada día que pasa, se agregan circunstancias. Lo que pocos reconocen y casi todos saben es que, en cuanto a la Corte, la mayoría quiere evitar el recinto. Mejor dicho, el ámbito natural para solucionar la puja. Lo que otros se preguntan es, entonces, para qué están los legisladores. Es lo que más disfruta el Gobierno.

Durante la tarde de ayer, previo a la reunión del bloque radical, a Vischi se lo vio en uno de los pasillos del segundo piso del Senado junto a una autoridad de la Cámara alta y otros tres legisladores de peso. Hablaron sobre este jueves y qué conviene hacer. Otro camino -lejano- que se piensa es que el Ejecutivo solicite retirar los pliegos. No es un simple trámite burocrático: debe votarse en el recinto.