Con dos semanas clave por delante, Massa empuja la unidad, pero insiste con atrasar las elecciones bonaerenses

Serán quince días determinantes para el futuro del peronismo, para su estrategia electoral y para el proyecto político de Axel Kicillof. Dos semanas clave en las que se resuelva cómo será el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, donde tiene lugar la elección más importante del país.

El gobernador bonaerense tiene en sus manos una parte de esas decisiones trascendentes. Por estas horas analiza al detalle qué hacer con las PASO, cómo negociar con la oposición su eliminación y si se inclina por desdoblar o no los comicios provincias. Determinaciones que pesan sobre su cabeza y que condicionan el armado de Unión por la Patria (UP)

En ese contexto convulsionado y enredado en el que vive el peronismo, Sergio Massa insiste con una postura que ya le transmitió a sus socios políticos y a toda su tropa. Está convencido que las elecciones bonaerenses deben desdoblarse pero hacia adelante. Es decir, tienen que atrasarse y realizarse luego de los comicios nacionales.

El ex ministro de Economía entiende que adelantarlas, tal como evalúa Kicillof, sería un “grave error”, como les ha hecho saber a varios intendentes de la provincia que lo visitan en sus oficinas históricas de la avenida Del Libertador. En kicillofismo no lo ven como una opción viable. Al menos, por ahora.

Massa valora la jugada política de Kicillof más allá de que cree que fue a destiempo

“Adelantar las elecciones es regalarle la cancha a los libertarios”, insiste ante sus variados interlocutores. De todas formas, considera que la elección ya está “desdoblada de hecho”. ¿El motivo? Si hay una sola fecha, alineada con la nacional, habrá dos elecciones en una. Dos urnas, dos boletas distintas, dos instancias diferentes.

Massa advierte que si Kicillof adelanta los comicios, tendrá que afrontar una estrategia opositora enfocada en marcarle los problemas de inseguridad que afectan al conurbano. Quedará sometido a un desgaste permatente, como el que tuvo que afrontar los últimos diez días.

Es el mismo razonamiento que hace Cristina Kirchner, que el año pasado se encargó de decir, en público y en privado, que ejecutar un adelantamiento de los comicios sería un error de cálculo.

En el kicillofismo no solo lo piensan como una forma de plesbicitar la gestión provincial sin el peso de la discusión nacional, sino que también ven la posibilidad de que Kicillof se ponga al frente de la campaña y gane terreno en el camino que transita para fortalercer su liderazgo.

El líder del Frente Renovador (FR) considera que si las elecciones se postergan, el peronismo puede jugar con dos variantes. Podría utilizar la ambulancia para recoger los heridos del cierre de listas de otros espacios políticos, y tendría más tiempo para ver cómo reacciona la gente frente a un escenario donde los salarios han perdido ante la inflación acumulada.

Así lo analiza Massa en cada una de sus charlas políticas con dirigentes de todos los espectros. Su aparición de la semana pasada, a través de su cuenta de X, para respaldar a Kicillof y cuestionar con dureza a Javier Milei - debido al pedido de intervención de la provincia de Buenos Aires -, pareció ser el punto de partida de una nueva etapa pública. Un vuelta al ruedo público.

Axel Kicillof debe definir en las próximas semanas qué hacer con el proceso electoral bonarense (Aglaplata)

Sin embargo, el ex candidato a presidente tiene decidido seguir cultivando el perfil bajo. Sin apariciones públicas, sin entrevistas, sin demasiados gestos en las redes sociales. En ese camino de mantenerse corrido de las luces, es que le dice a los suyos que no tiene en los planes ser candidato en los comicios de este año. Hoy no tiene en agenda esa aspiración.

En el FR esperan una definición de Kicillof sobre el proceso electoral para saber cómo continuar el armado distrital. El Gobernador debe resolver si avanza con un pedido concreto para que suspendan las PASO en la Legislatura Bonaerense y si desdobla o no los comicios. Decisiones que marcarán el pulso de la convivencia política en la provincia y en el mundo K.

La negociaciónn por las PASO no parece ser tan sencilla. Un sector de la oposición y el cristinismo le piden saber con exactitud cuál será el calendario electoral antes de comprometer los votos para suspenderlas. Si Kicillof no lo ha publicado hasta ahora, es porque ha decidido guardarse la carta del desdoblamiento para ponerla sobre la mesa en el último momento.

Lo que viene es un toma y daca reñido. En La Plata parece haber calma y convicción. Hay tres temas centrales que el Gobernador tiene la potestad - y la responsabilidad - de definir sobre la elección. La táctica, la estrategia de fondo y el costado más técnico de los sufragios.

Sergio Massa durante una reunión con dirigentes del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires

Tiene que definir el cómo y el cuándo respecto respecto al movimiento de sus adversarios, las posibles herramientas de campaña que utilicen y el contexto actual. Debe determinar cuál es el impacto que tendría una elección concurrente o el desdoblamiento en el momento de la votación de la gente. Y tiene que asumir el costo de definir cuál es la discusión de fondo que quiere dar en la disputa abierta que tiene con CFK. Hasta dónde está dispuesto a ir.

Más allá de las cuestiones técnicas y las circunstancias contextuales del escenario político, el Gobernador debe decidir si quiere ir a fondo en la discusión de poder que protagoniza con la ex presidenta para consolidar la marcada independiencia que ha logrado hasta el presente. Un eventual desdoblamiento implicaría un nuevo acto de distanciamiento y, al mismo tiempo, de confrontación.

En una instancia donde Kicillof se juega más que una elección legislativa, los límites de su decisión marcarán hasta dónde está dispuesto a tensar con el kirchnerismo duro. Cuál es el margen real para negociar un acuerdo de unidad o para que se quiebre definitiamente el espacio político. La línea es muy delgada y el ruido es muy intenso.

En ese sentido, Massa reconoce que el Gobernador jugó fuerte con una convicción clara y que se bancó las tensiones que se generaron durante todo el año pasado. Cree que lo hizo a destiempo, que lo mejor hubiese sido esperar que pasen los comicios del 2025, pero que son decisiones políticas de cada actor.

Al igual que CFK, Massa entiende que lo mejor es evitar un desdoblamiento que anticipe las elecciones provinciales

“Axel peleó por la fundación de su espacio. Se ganó su lugar. La política es así. Lo tenes que tener en cuenta para armar definir cómo armar un dispositivo electoral”, reflexionó el ex ministro frente a unos dirigentes del peronismo que lo visitaron durante los últimos días.

Además, comprende que hay que desdramatizar el enfrentamiento interno del kirchnerismo. Para él Kicillof no es un traidor, como lo considera La Cámpora. En esa mirada sobre el escenario actual, Massa reconoce al Gobernador como un actor político preponderante que decidió jugar a fondo.

Incluso suele decir en sus tertulias que el Gobernador hizo lo que no se animó a hacer Alberto Fernández, que dejó a mitad de camino la construcción de una línea interna dentro del peronismo, que marcara límites y diferencias con el kirchnerismo. Las discusiones de poder se dan en los términos que se están dando. No se resuelven en una mesa tomando café. Lo saben todos en el peronismo, aunque a algunos les cueste asimilarlo.

En el FR consideran que el calendario electoral debe quedar resuelto en las próximas dos semanas. No hay más tiempo. Massa es de los que cree que, más allá de la guerra interna, los distintos sectores del peronismo van a converger en una sola lista. Y, además, está convencido que el peronismo saldrá victorioso en los comicios bonaerenses. La clave para llegar a ese eventual triunfo es lograr un acuerdo de unidad.