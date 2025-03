Milei volvió a cuestionar a Kicillof por la inseguridad: “O abandona la visión abolicionista o se corre”

Javier Milei apuntó contra Kicillof (AFP)

El presidente Javier Milei se refirió a los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, luego del asesinato de Kim, la nena de 7 años que conmocionó a la ciudad de La Plata. En ese sentido, volvió a pedirle al gobernador Axel Kicillof que “se corra del camino” o “abandona la visión abolicionista”.

“El orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina”, inició su discurso Milei a la hora de referirse a la inseguridad y agregó: “Actualmente, tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por las que se coló el virus del anti-punitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso”.

A la hora de referirse específicamente al caso de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue brutalmente asesinada, le envió un mensaje al gobernador: “Si Kicillof quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros”.

“Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, agregó.

Por el caso, anunció que el Gobierno trabaja “en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos”.

“No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia verdaderamente independiente y efectiva. Y la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”, agregó.

Axel Kicillof la respondió a Javier Milei luego de hablar de una posible intervención de la provincia de Buenos Aires

Días atrás, Milei responsabilizó a Kicillof de la muerte de Kim Gómez, entre otros hechos delictivos. En ese marco, el oficialismo resolvió profundizar sus críticas a la gestión bonaerense, al punto de deslizar que evalúa retirar su autonomía para hacerse cargo de la inseguridad.

“Dado que la provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo (...), si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la provincia”, planteó el Presidente.

Milei, en su publicación, le habló directamente a Kicillof. “Córrase del camino y déjenos intervenir la Provincia; en un año nosotros vamos a terminar con la violencia. Nos hacemos cargo nosotros, gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales”.

Kicillof, por su parte, respondió: “Le propuse públicamente reunirnos para trabajar en conjunto para abordar este tema. Dejo en claro algo muy importante: el incremento de la violencia está hoy vinculado al narcotráfico. La provincia no produce droga, tene que cruzar fronteras nacionales. Y lo digo con total claridad: Milei es el principal responsable del narcotráfico, por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo donde quiera”.

“Lo que ha dicho es que no va a colaborar de ninguna manera. Pero dio un paso más: Milei por primera vez avanza con su sueño autoritario de intervenir una provincia. Viene de nombrar jueces por decreto y gobernar por decreto. Ahora quiere intervenir una provincia donde perdió las elecciones”, agregó.

Además, recordó que la Policía había detenido al asesino en otra oportunidad: “La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó”.