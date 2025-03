La apertura de sesiones, según pasan los años: parecidos y diferencias entre Milei y otros presidentes

(Fotos: Comunicación Senado)

Fueron 72 minutos, parado sobre un atril al estilo norteamericano, en los que Javier Milei se refirió a los logros en su primer año de gobierno en materia económica y desregulatoria, elogió a los integrantes de su Gabinete - presente en el recinto de la Cámara de Diputados- , reiteró su intención de achicar el Estado a su mínima expresión, apuntó contra Axel Kicillof por los recientes episodios de inseguridad, reiteró su intención de avanzar en un acuerdo comercial con Estados Unidos, y le pidió al Congreso su apoyo para ratificar el acuerdo con el FMI y aprobar otras reformas clave.

Fue su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias desde que llegó a la Casa Rosada en la apertura del 143 período de sesiones ordinarias. Lo hizo ante un recinto de la Cámara de Diputados semi vacío debido a la ausencia del bloque mayoritario de Unión por la Patria y de legisladores de los bloques dialoguistas.

Como en 2024, rompió la tradición y volvió a dar su discurso parado, con su vicepresidente detrás y la banda presidencial puesta. Sus antecesores siempre hablaron sentados en el estrado, al lado de sus vicepresidentes, y sin la banda presidencial puesta

En su debut en su primera Asamblea Legislativa el año pasado, el líder libertario había hablado durante 1 hora y 10 minutos. Como ayer a la noche, también había sido por cadena nacional, a las 21 horas de un viernes. Fue en un infrecuente horario nocturno, que coincidió con el prime time televisivo. La expectativa por su debut ante el Congreso generó un pico de 51 puntos de rating en la sumatoria de televisión abierta y por cable.

La hora y 12 minutos del discurso de Milei de anoche estuvieron lejos del récord de Cristina Kirchner en 2013 cuando habló 3 horas 45 minutos frente a los diputados y senadores nacionales. En 2012 y 2015, también superó las tres horas.

En duración, le siguió Néstor Kirchner, su esposo que la antecedió. En 2004, habló cerca de una hora, pero al año siguiente, llegó a los 90 minutos. Los dos años siguientes - 2006 y 2007 - superó las dos horas.

Los discursos de Alberto Fernández duraron entre 1 hora y dos horas. El más largo fue el de 2021, que se extendió por 1 hora y 48 minutos; el más breve fue el primero, a pocos días que se declarara la pandemia del coronavirus en el país: 1 hora y 20 minutos.

En el otro extremo, el discurso más corto fue el de Mauricio Macri el 1 de marzo de 2018. Su tercer discurso ante el Congreso, y con un capital político que empezaba a escurrirse de sus manos, se extendió por solo 40 minutos, según el relevamiento hecho por Infobae de la apertura de asamblea legislativas desde 2008 a la fecha. El fundador del PRO siempre fue poco afecto a las largas alocuciones. En las otras tres oportunidades en las que inauguró las sesiones ordinarias, habló apenas unos minutos más que una hora.

Al dirigirse ante la Asamblea Legislativa, Milei anoche siguió casi fielmente - salvo acotaciones y chicanas a la oposición - el discurso que tenía escrito, al igual que el año pasado. Fue también la modalidad elegida por Fernández y Macri en las distintas oportunidades en que abrieron las sesiones ordinarias del Congreso. La única que no leyó - y solo siguió unos apuntes - fue Cristina Kirchner, recostada en sus dotes de oradora.

Ausencias

Milei ofreció su segundo discurso frente al Congreso en un recinto semi vacío por un boicot de la oposición. De los 329 legisladores que integran ambas cámaras (257 diputados y 72 senadores), la asistencia fue menos del 50% del total. Sin embargo, la transmisión oficial solo mostró a los legisladores del oficialismo y a los militantes libertarios en los palcos.

Recinto semi vacío por la ausencia de gran parte de la oposición

El bloque mayoritario de Unión por la Patria - que tiene 98 diputados y 34 senadores - había adelantado su ausencia para no prestarse al “show” de Milei. Justificaron el faltazo por la negativa de la Casa Rosada a dar explicaciones sobre el caso $LIBRA, la decisión de no tratar el Presupuesto, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y la reciente amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. En la misma línea, los cinco diputados del Frente de Izquierda también optaron por no escuchar las palabras del Presidente.

Si bien los ex presidentes son invitados por protocolo a la apertura de sesiones ordinarias, no estuvo ninguno. En medio de la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, no asistió Mauricio Macri quien viajó a Chubut para tomarse unos días de descanso con su familia durante el feriado largo. Tampoco lo había hecho el año pasado.

Presencia de la Corte

Tras la designación de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo por decreto en comisión, el gran interrogante era si Lijo - quien aún no juró como miembro de la Corte - iba a asistir. En el Gobierno lo habían invitado porque consideran que “ya es un integrante de la Corte”, al menos hasta el fin del actual período legislativo. Pero el titular del Juzgado federal Nro 4 en uso de licencia no concurrió. Sí estuvieron Horacio Rosatti, presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y García Mansilla, quien juró el jueves al mediodía.

Los jueces de la Corte Manuel García Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (AP Photo/Rodrigo Abd)

En la Asamblea Legislativa del año pasado, habían estado la totalidad de la Corte con su composición anterior: además de Rosatti y Rosenkrantz y Lorenzetti, asistió Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló a finales de diciembre del 2024 ya que el Gobierno no buscó renovarle el acuerdo en el Senado por otros cinco años.

En 2023, sólo habían estado Rosatti y Rosenkrantz, las autoridades del Máximo Tribunal. Lorenzetti y Maqueda habían decidido no asistir por haber sido el año en el que el kirchnerismo promovió y mantuvo vivo el juicio político en la Comisión de la Cámara de Diputados. El presidente y vice de la Corte escucharon, incólumes, las críticas del entonces presidente Fernández a la Corte Suprema, por la restitución de la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. El primer mandatario cuestionó duramente lo que calificó como la “intromisión” del Poder Judicial sobre los otros dos poderes del Estado.

En ese momento, los integrantes del sector de la UCR Evolución Radical, encabezados por el senador Martín Lousteau - que hoy estuvo ausente -, se levantaron de sus bancas. También se levantó Fernando Iglesias, del PRO, que le había dado la espalda en su banca a Fernández todo el tiempo. Los diputados del PRO, en cambio, no se retiraron del recinto como lo habían hecho en la asamblea de 2022, luego de que Fernández pidiera a la justicia investigar a Mauricio Macri. Ese año, sí habían estado los cuatro supremos en las butacas asignadas para invitados especiales a la derecha del estrado donde se ubica el Presidente.

Principales anuncios

Ese 1 de marzo de 2022, Fernández reconoció que la inflación era “el gran problema de los argentinos” y la “principal preocupación del Gobierno”, y denunció “complicidad judicial con el poder económico”. También, anunció ante los legisladores que, en los próximos días, llegaría al Congreso el acuerdo con el FMI.

En 2021, por la pandemia, los integrantes de la Corte, ese año, habían estado conectados en forma virtual. Entre los principales anuncios de Fernández en la apertura de sesiones ordinarias de ese año, se destacaron un proyecto para “despolitizar el Consejo de la Magistratura” y la puesta en funcionamiento del “del juicio por jurados tal como establece la Constitución de la Nación”. Ninguna de esas iniciativas avanzó. El entonces jefe de Estado también anunció la suba del mínimo no imponible de Ganancias.

Alberto Fernandez y su vice, Cristina Kirchner, el 1 de marzo de 2021 (Photo by Natacha PISARENKO / POOL / AFP)

El foco en la Justicia también estuvo presente en la primera apertura de sesiones de Fernández, ante la Asamblea Legislativa por parte de Fernández, en 2020. El anuncio de mayor impacto fue el anuncio de que enviaría el proyecto de legalización del aborto, que finalmente se aprobó a finales de ese año. Fernández, también, dijo que pensaba reformar la Justicia, con la creación de un nuevo fuero Federal Penal, que unificaría a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese anuncio, como tantos otros, nunca avanzó.

En su último discurso de apertura de sesiones, en 2019, y luego de haberse referido en sus mensajes de años anteriores a la lucha contra la pobreza como principal objetivo, Macri admitió que había vuelto “a los niveles de antes”. En una asamblea caracterizada por el desorden y el griterío desde la bancada kirchnerista, el fundador del PRO tuvo que levantar la voz varias veces para hacerse oír. “Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. ¡Yo estoy acá por el voto de la gente, señores!, reclamó saliéndose del discurso escrito.

Al año siguiente, 2017, planteó reformular la Ley de Financiamiento Educativo y una nueva Ley de Educación Superior y, en 2018, reformar el código procesal penal para avanzar con el sistema acusatorio.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, junto con la vicepresidente, Gabriela Michetti, el 1 de marzo de 2017 (PABLO GRINBERG/COMUNICACIÒN SENADO).-

En su primer mensaje para inaugurar sesiones ordinarias, el 1 de marzo de 2016, Macri criticó la herencia kirchnerista y trazó un duro diagnóstico económico, y criticó la alta inflación recibida. También alentó al Congreso a discutir “cuanto antes” una nueva ley de Ganancias, con escalas actualizadas, pero sin promover un proyecto propio. Finalmente, este tema no prosperó en el Congreso durante su mandato. A diferencia de asambleas legislativas del kirchnerismo, esa apertura de sesiones tuvo un tono sobrio, sin banderas ni cotillón partidario, y sin la presencia de militantes en los palcos.

En su última apertura de sesiones ordinarias como presidenta, Cristina Kirchner, en un extenso discurso de 3 horas 38 minutos, repasó las acciones de su gobierno en materia social y económica. Entre otros temas, en 2015, destacó haber “desendeudado definitivamente a la República Argentina”. Volvió a criticó al Poder Judicial, los medios de comunicación y opositores. “Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, dejó un país cómodo para la gente”.

En 2014, la ex mandataria realizó una convocatoria para la unidad nacional y envió un mensaje a los empresarios nacionales y a “aquellos que han intentado en estos años torcer el rumbo, inexplicablemente”. Convocó a los partidos políticos a esta tarea, y rescatar la idea de una “concertación” social. El radicalismo había amenazado con retirarse si la militancia kirchnerista se excedía en sus cánticos y agresiones. La Cámpora, con ironía, sobre el final del discurso arrojó pétalos de flores sobre la oposición.

El año anterior, Cristina Kirchner aseguró que no iba a intentar reformar la Constitución, defendió “el modelo” de su gobierno, habló de una “década ganada”, y pidió “democratizar” la Justicia. Es esa apertura de sesiones de 2013, anunció un proyecto de ley para que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo y cambios en el ingreso al Poder Judicial para que deje de “ser un privilegio”. Ninguna de esas iniciativas se concretó.

En 2012, la ex presidenta anunció que buscará reformular los convenios para que fueran tres los vuelos semanales a las Malvinas y que sean cubiertos por Aerolíneas Argentinas. Dijo que tomaría medidas para asegurar el abastecimiento de combustible de los argentinos, y anticipó el envío al Parlamento de los nuevos códigos civil y comercial, además de una nueva carta orgánica del Banco Central. Además, homenajeó al ex juez español Baltasar Garzón, presente en el acto.

En 2011, en su primer discurso luego de la muerte de su esposo, anunció la extensión de la Asignación Universal por Hijo a todas las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. “Es el sistema más importante en Latinoamérica”, destacó ante los legisladores. También le pidió al Parlamento que tratara la ley Penal Tributaria que había enviado, “para que quienes evadan, vayan presos”. Anunció, además, el lanzamiento del Plan de Desarrollo Industrial.

Cristina Kirchner en la apertura de sesiones el 1 de marzo de 2011 (NA)

En 2010, Cristina Fernández anunció la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010 que creaba el Fondo del Bicentenario para pagar deuda externa por $6.569 millones con reservas del Banco Central. Pero, a renglón seguido, adelantó que firmaba un decreto simple para pagar USD 2372 millones a los organismos de crédito internacionales y un DNU que utilizaría USD 4187 millones más de las reservas para cancelar vencimientos de este año con la supervisión de una comisión bicameral parlamentaria. La oposición acordó convocar una sesión esa semana para declarar la nulidad. En su discurso, la Presidenta había criticado a la oposición por “judicializar las decisiones políticas”.

En 2009, la entonces presidenta anunció que el Estado tendría una mayor injerencia en la economía. Tras la crisis con el campo el año anterior por la 125, defendió las retenciones móviles y criticó al sector agropecuario. Fue la primera vez que volvía a estar con su vice, Julio Cobos, tras el “voto no positivo”. Pero no se miraron y solo se apretaron las manos. Cristina Kirchner también adelantó que enviaría al Congreso un nuevo proyecto de ley de radiodifusión, conocida luego como “ley de medios”, en su batalla contra el Grupo Clarín.

En su primer mensaje como presidenta, 2008, Cristina Kirchner señaló que el país estaba ante “la oportunidad histórica” de que “este ciclo de crecimiento inédito de cinco años se transforme en uno de 10 o 20 años”, que permitiría “alcanzar las metas de la erradicación de la indigencia y la desocupación”.

Ranking histórico

La apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso marca el inicio del período legislativo de cada año y está a cargo del jefe de Estado. En su discurso, el Presidente detalla el estado general de la nación y expone las principales prioridades, objetivos y políticas del gobierno para el nuevo período.

La fecha del 1 de marzo fue establecida como el inicio de las sesiones legislativas luego de la reforma constitucional de 1994. Antes de esta modificación, la práctica solía coincidir con fechas cercanas al 25 de mayo.

Con 12 aperturas, Julio Argentino Roca fue el mandatario que más veces abrió las sesiones ordinarias del Congreso. Le sigue Juan Domingo Perón, con 11 intervenciones frente al pleno del Congreso.

En tercer lugar, con 10 aperturas, se encuentra Carlos Menem, seguida de Cristina Kirchner, con 8.

Carlos Menem al hablar en las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 1990

Manuel Quintana y Héctor Cámpora forman parte de un grupo singular de mandatarios en la historia presidencial argentina, ya que ambos pronunciaron solo una vez el discurso de apertura de sesiones ordinarias durante sus respectivas administraciones.

Quintana lo hizo en 1905, mientras que Cámpora habló en la Asamblea Legislativa en 1973. Por otro lado, hubo presidentes que jamás tuvieron la posibilidad de llevar a cabo esta ceremonia debido a la brevedad de sus gestiones. Fue el caso de Raúl Lastiri y Adolfo Rodríguez Saá, quienes no llegaron a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional debido al corto lapso en el cual asumieron sus roles en la conducción del país.

El primero después de la última dictadura militar lo protagonizó Raúl Alfonsín, el 1º de mayo de 1984, a seis meses de haber asumido como presidente de la Nación. A lo largo de 50 minutos, el mandatario radical compartió su análisis respecto a las condiciones en las que recibió el Estado de manos de los militares Describió la situación como una “arrasada institucionalidad” y una “devastada economía”. Alfonsín centró su mensaje en la importancia de la reconciliación y el restablecimiento de la verdad como pilares fundamentales para superar las divisiones en la nación.

Carga y chequeo: Desiré Santander