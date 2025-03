En tono electoral, Milei desafió a la oposición en el Congreso y anunció un nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y con un fuerte discurso que puso el foco en los éxitos económicos del primer año de gestión dio el puntapié inicial a la campaña electoral de cara a las legislativas de octubre.

El Gobierno nuevamente decidió hacer la ceremonia a la noche para ocupar el prime time televisivo con el discurso presidencial. Milei comenzó un pormenorizado recuento de la herencia económica y de los “logros” del primer año de gestión, como la baja de la inflación y el superávit fiscal y financiero.

“Nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha”, dijo Milei. En ese sentido, el Presidente afirmó que la pobreza bajó del 55% al 33% (medida por la Universidad Torcuato Di Tella) y dijo que en 2024 la economía no cayó, sino que creció un 5% en términos interanuales.

“Desde abril la economía no para de crecer y ustedes keynesianos no pueden parar de llorar”, dijo Milei. Hubo aplausos y cánticos en favor del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.

En línea con su discurso habitual, el Presidente señaló que “ajustar a la política es expansivo y sirve para bajar la pobreza”. “¿Quieren terminar con la pobreza? Terminen con el curro de la política”, vociferó, para luego adelantar que el ajuste “seguirá cayendo sobre la casta”.

En claro tono electoral, Milei aseguró que La Libertad Avanza ya cumplió con el 75% de las promesas que hizo durante la campaña presidencial en “apenas 25% del mandato”. Por eso, invitó a la ciudadanía a juzgar al Gobierno “por sus resultados”.

Argentina's Economy Minister, Luis Caputo fixes his tie as he attends the opening session of the legislative term, at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2025. REUTERS/Matias Baglietto

Luego nombró a cada uno de los ministros del Gabinete nacional, que fueron ovacionados por la militancia y los funcionarios que se ubicaron en los palcos.

Pero más allá de los anuncios del presidente Milei, otro dato político de relevancia fue la ausencia de gran parte de la oposición. La imagen inédita del recinto semivacío muestra con claridad el nivel de tensión entre el oficialismo y la oposición.

La mitad del recinto estuvo vacío por la ausencia del peronismo y otros sectores de la oposición dialoguista

Los diputados y senadores del peronismo fueron los primeros en anunciar que no participarían de la apertura de sesiones para no prestarse al “show” de Milei. Entre otros puntos, justificaron el faltazo por la negativa de la Casa Rosada a dar explicaciones sobre el caso $LIBRA, la decisión de no tratar el Presupuesto, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y la reciente amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. En la misma línea, los cinco diputados del Frente de Izquierda también optaron por no escuchar las palabras del Presidente.

Pero no fueron los únicos, todos bloques de la oposición dialoguista tuvieron ausentes. Los radicales disidentes de Democracia para Siempre aportaron cinco de sus doce miembros. Mientras que Encuentro Federal (el bloque de Miguel Pichetto), la Coalición Cívica y los provinciales de Innovación Federal, la UCR y hasta el PRO tampoco tuvieron asistencia perfecta.

Facundo Manes le muestra la Constitución a Santiago Caputo, en el palco

El momento más álgido de la noche fue el cruce que protagonizaron el radical disidente Facundo Manes y el asesor estrella del Gobierno Santiago Caputo. El choque se produjo en dos actos. El primero, durante la sesión. Cuando Milei pidió que la oposición “no politice” la designación de los jueces que deben llenar todas las vacantes en la Justicia Federal y Nacional, el neurocientífico comenzó a levantar un ejemplar de la Constitución Nacional en repudio a la designación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Manes se dio vuelta desde su banca y continuó enrostrándole la Constitución a Santiago Caputo, que lo miraba con gesto severo desde el palco del primer piso. El propio Milei luego señaló a Manes en un tramo de su discurso donde decía que los políticos piensan en sí mismos.

El enfrentamiento entre Facundo Manes y Santiago Caputo

El segundo round de la discusión entre Manes y Caputo se dio en el pasillo del primer piso, frente a la sala de periodistas. El diputado asegura que el asesor lo amenazó con “tirarle el Estado encima” y que lo golpeó un colaborador. Tras el escándalo, el radical fue a reunirse con Martín Menem y reclamó los videos de las cámaras de seguridad.

Sobre el final del discurso el Presidente adelantó que enviará al Congreso el acuerdo que se está negociando con el FMI para que sea ratificado.

“Nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores causaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo”, dijo.

Javier Milei

Sin embargo, luego planteó que si el Congreso “declina” la invitación del Gobierno para colaborar con los proyectos del oficialismo, que también incluyen una reforma para bajar al edad de imputabilidad, una ley para garantizar el superávit fiscal y una reforma para reducir la cantidad de impuestos a 6, “no le sorprendería”. “Este Congreso ya demostró, una y otra vez, que entre ustedes y los argentinos algunos no tienen problema de elegirse siempre a ustedes. En especial los que no vinieron”, dijo.

“Si aceptan mi propuesta, veré que están dispuestos a involucrarse en lo que el país necesita. Caso contrario, habrán demostrado que el único camino para cambiar el país es cambiar este Congreso”, amenazó. Milei adelantó que si no puede avanzar con sus reformas durante el año electoral, lo hará a partir del 11 de diciembre tras el recambio de legisladores post elecciones.