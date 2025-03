Guillermo Montenegro: “Me tildan de sheriff, de insensible, pero no hay que tenerle miedo a la palabra dureza”

Un fragmento del discurso del intendente Guillermo Montenegro, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante

Con una retórica afín a la Casa Rosada, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, defendió su renovado estilo de gestión “duro”. Así lo ratificó durante la apertura del período de inauguración de sesiones ordinarias del Concejo deliberante, coincidente con el segundo año de su segundo mandato que comenzó en 2019.

“Me tildan de sheriff, de insensible, de que me excedo en mis atribuciones como intendente… No hay que tenerle miedo a la palabra ‘dureza’, yo no lo tengo miedo, estoy convencido de que es lo que necesitamos”, fue el pasaje más destacado del discurso del jefe comunal, frente a los ediles de todos los bloques, funcionarios, empresarios y representantes de las fuerzas de seguridad.

Durante el acto, con un mensaje que se extendió por poco más de 30 minutos, el dirigente a cargo de la ciudad de Mar del Plata recordó que “desde antes de ser intendente insisto con que las leyes tienen que ser más duras, que la Justicia tiene que dejar de proteger a los delincuentes y proteger los derechos de los ciudadanos, que las fuerzas de seguridad tienen que tener órdenes claras en esa línea”.

Montenegro encabezó la ceremonia acompañado de la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, y la presencia de los representantes de la comunidad balnearia. El senador nacional, Maximiliano Abad, (UCR) hizo llegar un saludo especial al no poder asistir.

El intendente hizo un balance de su gestión y se centró en la seguridad, la producción y el ordenamiento del espacio público como ejes de la agenda local.

“¿Seguimos avanzando o volvemos atrás? - preguntó a los presentes- Porque en política no hay términos medios: o seguimos en el camino del orden, la inversión privada y la previsibilidad, o volvemos a los privilegios, al gasto sin control y a las ciudades tomadas por el caos. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los que hacen las cosas bien, a los que se levantan temprano, a los comerciantes que pagan sus impuestos y al emprendedor que arriesga e invierte”.

Montenegro aprovechó otros momentos de su intervención para criticar al peronismo por su resistencia a que Punta Mogotes “vuelva” a la órbita del municipio. Pero en particular criticó al gobernador Axel Kicillof, porque “es un disparate que una parte de Mar del Plata no le pertenezca a la ciudad”.

En ese marco, el intendente ratificó su política de ajuste del gasto público, al recordar que desde 2019 se “bajó el sueldo” y también el de los funcionarios públicos, quienes ya no gozan de viáticos, choferes y otros beneficios. “En 2023 reduje en un 30% la planta política, eliminamos cargos innecesarios y unificamos secretarías”, puntualizó.

“Mientras nosotros hacemos este esfuerzo, la Provincia sigue recortándole fondos a Mar del Plata. Desde 2019, la coparticipación que nos corresponde se redujo un 5%, lo que significa $4.000 millones menos en 2025”, sostuvo, en otro reproche a Kicillof.

A diferencia de Mauricio Macri, que ante cada conflicto y desacuerdo está más alejado del gobierno de Javier Milei, el intendente marplatense se muestra cercano tanto en la agenda política de La Libertad Avanza, como en la estrategia electoral, que puede desembocar en dos resultados: reeditar la división de 2023, con el PRO y LLA separados; o confluir en una misma oferta.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro se reunieron en Mar del Plata

Junto con el diputado nacional Diego Santilli, el jefe comunal reclama que haya una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires con los libertarios para ganarle a Kicillof y a Unión por la Patria. Sin embargo, hasta el momento ambos dirigentes se mantienen orgánicos al PRO y al liderazgo del expresidente. Otros referentes ya abandonaron el partido amarillo, como formalmente lo hizo Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero; o el salto que hicieron el ex jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, y de manera temprana la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, entre otros.

Los concejales opositores al intendente del PRO expresaron su malestar con el tono del mensaje. Según su lectura, advirtieron que solo fue un discurso para congraciarse con la Casa Rosada, un flanco que se repetirá durante la campaña electoral.

“Hoy Montenegro no le habló a los marplatenses. Con un discurso Mileizado, busca acercarse al Gobierno para ver si pega algún cargo nacional”, sostuvo Juan Manuel Cheppi, concejal del Frente Renovador. “Luego de 10 años de gestión del PRO, la ciudad está abandonada”, agregó, tras escuchar la intervención de apertura.

Por su lado, la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, analizó que se trató de un “discurso de retirada sin ningún nuevo objetivo”, y señaló que el jefe comunal está “en este camino bastante desfachatado del último tiempo pensando en su próximo cargo en el gobierno de Milei”. Mientras que los concejales Horacio Taccone y Eva Ayala, del bloque Acción Marplatense, lamentaron la falta de mención de la “crisis del servicio de emergencias” del SAME, que parece “no importarle a Montenegro”. “Otra vez el intendente habla para seguir pavimentando su camino hacia La Libertad Avanza, y no sobre las necesidades de los marplatenses”, deslizaron en redes sociales.

En el epílogo de su discurso de inauguración, Montenegro se comprometió a “patear el hormiguero” para “defender el orden, la seguridad, el laburo y la inversión privada”, con la meta que Mar del Plata “siga creciendo sin que los vivos de siempre metan la mano”. Y cerró: “Los que creemos en esto tenemos que estar del mismo lado. Este es el camino que se tiene que ratificar. Firmes y sin dar un sólo paso atrás”.