Los gobernadores dialoguistas optaron por el silencio y la cautela frente a la polémica de Milei con $LIBRA

Los gobernadores dialoguistas optaron por el silencio frente a la polémica de Milei con $LIBRA

En los últimos días todo el arco político se vio convulsionado por la polémica que generó la publicación de Javier Milei sobre la criptomoneda $LIBRA. Hubo repercusiones, acusaciones, pedidos de juicio político, ironías por doquier en las redes sociales. Cada sector habló o calló en base a sus necesidades o creencias.

Los gobernadores peronistas dialoguistas apelaron a la cautela. Sin críticas y sin gritos. Optaron por dejar que la situación pase y que sea la oposición más dura la que asuma el rol de golpear públicamente al Presidente. Si para algunos fue un delito o un acto imprudente, para ellos solo fue un hecho que debe aclararse.

Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta) evitaron enfrentar al Gobierno por el escándalo que se generó debido a la publicación del jefe de Estado y las posteriores consecuencias, que lo llevaron a dar una entrevista con el fin de aclarar las contradicciones de muchas horas de sosiego.

El tucumano, que es el más cercano al Gobierno de todos los mandatarios peronistas, no se expresó sobre el tema. Ni en sus redes sociales, ni en algún acto público. Siguió con su agenda de gestión y evitó tocar el tema. Lo dejó pasar. Lo mismo hicieron los tres legisladores que le responden en la Cámara de Diputados y que el año pasado se fueron del bloque de Unión por la Patria (UP).

Javier Milei está haciendo control de daño para evitar que crezca la polémica por las criptomonedas (REUTERS)

Tampoco lo hizo el catamarqueño Jalil, que se encuentra en la India, en el final de una gira que incluyó un paso por la feria de alimentos más importante de Medio Oriente. “Hay que ser prudentes”, destacaron en su entorno. Quieren evitar cualquier polémica posible con la Casa Rosada.

Cuatro años atrás, en septiembre del 2021, el gobernador norteño presentó una nota al Banco Central para que la entidad controle la inversión en criptomonedas. En ese momento anticipaba que podía generar inconvenientes por algunas irregularidades en el proceso de inversión.

En Catamarca recordaron esa intervención del Gobernador para que quede en claro que el negocio de las criptomonedas era un tema que le preocupaba y sobre el que ya se había pronunciado. Sin embargo, el mandatario evitó pronunciarse. Le esquiva a la emisión de cualquier crítica que pueda generarle un problema con el oficialismo.

El cordobés Llaryora también se aferró al silencio. Se encuentra en una misión comercial en los Emiratos Árabes, de la que volverá el próximo fin de semana Sin embargo, dio señales a través de los legisladores más cercanos. En Córdoba el pensamiento del gobierno lo expuso el presidente de bloque oficialista en la Legislatura, Miguel Siciliano.

Axel Kicillof y Sergio Ziliotto fueron dos de los gobernadores peronistas más duros con Milei

“Lo sucedido es grave y debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, para que sepamos la responsabilidad que cada quien pueda tener en este tema. Respecto al juicio político que algunos plantean, creemos que hasta que no se comprueben irregularidades, no puede llevarse adelante. No somos destituyentes, ya que siempre respetamos la voluntad popular.”, indicó en sus redes sociales.

Los cordobeses que responden al Gobernador, y forman parte del bloque que conduce Miguel Pichetto, decidieron no firmar el pedido de informes al gobierno nacional. Una muestra clara de que tomaron distancia del conflicto. No fue la misma decisión que asumió Natalia De la Sota, que mantiene cierta distancia del juego de Llaryora en el terreno legislativo. “Que hable la justicia”, se limitaron a decir en el Panal, como se conoce a la casa de Gobierno de Córdoba.

Similar a sus colegas fue la reacción que tuvo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que también optó por el silencio. Si bien no es del PJ, el salteño tiene a parte del peronismo adentro de su coalición. Los mandatarios dialoguistas prefieron dejar pasar la polémica para no embarrarse en conflicto que nadie sabe cuánto durará.

Diferente fue la postura de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Los tres salieron a confrontar con el Gobierno. “Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X y a la vista de todo el mundo”, dijo el bonaerense.

“Está claro que se ha cometido una estafa millonaria e internacional. Está claro que sin la participación del presidente no se hubiera consumado. Su rol fue decisivo”, expresó el pampeano.

Los diputados de UP presentaron un proyecto de ley para quitarle las facultades ddelegadas al Presidente

En tanto, el riojano indicó: “El presidente lanzó $LIBRA, una criptomoneda que estafó a miles de personas en todo el mundo. En minutos, evaporó la confianza en nuestro país y generó un colapso en un mercado de 4 billones de dólares”.

El peronismo, en su gran mayoría, sigue tratando de cercar al Presidente. La última muestra de eso fue el duro mensaje publicado por Cristina Kirchner en sus redes sociales, en el que aseguró que Milei “se está cayendo a pedazos” y lo trató de “estafador”.

Además, los diputados de UP presentaron un proyecto para quitarle las facultades delegadas al jefe de Estado. Antes había realizado el pedido de juicio político. Todos movimientos para redoblar la presión sobre Milei y mantener en agenda la polémica de las criptomonedas. En el peronismo lo ven confundido y lo quieren atacar. Es el juego de la política.