Distinguieron a dos maestros por quedar entre los mejores del mundo en un concurso de la Fundación Varkey y la UNESCO

Agustín Porres, Lucas Vogel, Karina Sarro y Maximiliano Abad

Dos docentes fueron distinguidos el martes por el Senado de la Nación por haber sido elegidos dentro de la lista de los mejores del mundo para recibir el premio “Global Teacher Prize”, que distingue la tarea de los docentes a nivel internacional.

El evento se llevó a cabo en el Salón Arturo Illía y estuvo encabezado por el senador y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Adab. Allí, los homenajeados, Karina Alejandra Sarro y Lucas Vogel, recibieron el Diploma de Honor por parte del cuerpo parlamentario. Participaron también la senadora nacional Sonia Elizabeth Rojas Decut; los diputados nacionales Karina Banfi y Daniel Arroyo; también legisladores provinciales, y referentes del mundo educativo

Con respecto a los homenajeados, Abad expresó: “Cuando hay docentes apasionados, cuando hay docentes que aprenden constantemente, que innovan, que aman su profesión, ese docente es la mejor herramienta para fomentar la educación, hoy el reconocimiento a Karina y a Lucas se debe trasladar a muchos docentes de la Argentina”.

“Lo primero que quiero destacar es que los números en materia educativa en nuestro país no son alentadores, más del 46% de los chicos de tercer grado no comprenden lectoescritura, y esos números también podemos trasladarlos a las matemáticas, sin lugar a dudas es una de las principales deudas que tiene nuestro país, y esto como hijo de la educación pública me duele”, aseguró Abad durante el homenaje.

Los homenajeados brindaron unas palabras en el Senado de la Nación

En ese sentido, el senador planteó que “hay que trabajar fuerte para revertir esta situación”. “En esta Argentina polarizada siempre la educación ha sido catalizador de muchos argentinos que queremos trabajar para que, la principal riqueza que cuenta un país, que es la educación, pueda alcanzar los niveles que nunca debió dejar de estar nuestro país”, sumó.

Vogel dedicó 17 años de su vida al trabajo como docente en las comunidades de Oberá y Campo Grandes en Misiones. Actualmente, enseña Matemáticas y Análisis Matemático en educación secundaria y superior. Utiliza métodos innovadores para hacer que las matemáticas sean relevantes para la vida cotidiana de los estudiantes.

Mientras tanto, Sarro tiene un método de enseñanza basado en la premisa de utilizar a la tecnología como un medio para resolver problemas del mundo real. Trabaja en cuatro escuelas, tres de las cuales se ven gravemente afectadas por la falta de tecnología. Gracias a su trabajo, varios estudiantes lograron participar de competencias internacionales.

A su turno, Vogel agradeció la distinción recibida y destacó el poder de los libros y de la educación basada en evidencia. “En Argentina tenemos grandes personas que ya están pensando en una educación diferente”, dijo.

Por su parte, Sarro manifestó estar “muy emocionada”. “Gracias a la Fundación Varkey y al Senado de la Nación que nos permite compartir lo que hacemos dentro del aula”, señaló y continuó “los estudiantes son los verdaderos protagonistas, nuestra sociedad está en constante transformación y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, ya hay docentes que nos están consultando para acompañarlos en sus planificaciones, amo mi profesión y entre todos se puede transformar la educación para que sea para todos”. “Para mí es el inicio de poder inspirar a otros colegas a que verdaderamente entre todos podemos modificar la educación”, sumó después.

Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey, estuvo presente durante el homenaje. En ese sentido, también brindó unas palabras para destacar el trabajo de los docentes. “El premio busca poner un ejemplo, un faro. Nuestro desafío es motivar a los docentes para que sigan el ejemplo de Karina y Lucas, lo que pretendemos es ir a buscar a los docentes que estén pasándola mal y motivarlos”, aseguró y resaltó: “Creemos que hay que celebrar a los docentes”.