Un fiscal pidió informes a la ANSES antes de decidir si imputa a Cristina Kirchner por el plus de “zona austral”

El fiscal federal Franco Picardi le pidió hoy a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) documentación y reglamentaciones vinculadas a la denuncia que presentó el organismo contra Cristina Kirchner por las bonificaciones de “Zona Austral” en dos beneficios previsionales. Lo hizo antes de decidir si imputa a la ex presidenta.

La denuncia penal contra Cristina Kirchner, donde se la acusa de los delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica, se presentó en Comodoro Py hace diez días y recayó en el juzgado federal 11, que estaba a cargo de Julián Ercolini y desde ayer subroga Sebastián Casanello.

Picardi recibió el expediente recién este lunes y comenzó a analizar el contenido de la denuncia. Antes de tomar una decisión sobre una posible imputación, el fiscal reclamó a la ANSES los expedientes donde tramitaron las asignaciones y un dictamen técnico legal, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En la denuncia, se acusa de la ex vicepresidenta de insertar “en instrumentos públicos declaraciones falsas; o haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la Provincia de Buenos Aires ante el Senado de la Nación (10/12/2017 – 10/12/2019) y Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)“.

El adicional por “zona austral”, según la Ley N° 19.485 y sus modificatorias, está destinado exclusivamente a quienes residen en provincias del Sur del país, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es "fomentar el desarrollo regional y compensar el mayor costo de vida en esas áreas".

En noviembre, antes de la decisión oficial de suspender las dos asignaciones, Cristina Kirchner cobró $35.255.257,72. De esta cifra, $6.354.523 correspondían al suplemento de “zona austral”.

La ANSES todavía no determinó cuál sería el “perjuicio patrimonial” al Estado aunque el ex titular de ese organismo, Mariano De los Heros, adelantó que se pediría una devolución en el marco de la causa. “Son casi 7 millones por meses. A esa cifra hay que multiplicarla por 72 meses porque son seis años de cobrar ese beneficio”, explicó una fuente oficial que conoce los detalles de la demanda.

Por la denuncia judicial, Cristina Kirchner se quejó a través de las redes sociales y tildó de “burro” a De los Heros. “Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?”, fue el comienzo de la carta publicada por la ex presidenta.

De los Heros le contestó con ironía: “Lo siento como un halago y me siento enaltecido junto con los burros”. Horas después, terminó eyectado de su cargo por adelantar los tiempos de la reforma previsional.

Al margen de las decisiones políticas, el expediente judicial sigue los pasos procesales previstos. Antes de firmar un requerimiento fiscal, y decidir si impulsa la denuncia, Picardi le pidió a las autoridades de la ANSES cuatro informes y una copia “de toda la normativa, reglamentaciones y resoluciones regulatorias del pago de adicionales o bonificaciones por zona austral”.

Cristina Kirchner sostiene que su domicilio siempre fue en la provincia de Santa Cruz. Los abogados de la ANSES responden que su residencia hace tiempo es en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, cuando la notificaron de la quita de las asignaciones, en noviembre del año pasado, el oficio del Correo llegó rechazado. “Este suplemento es para quien vive, reside y quien tiene el sobrecosto que significa vivir en una zona desfavorable. Tiene que ser efectivo, uno tiene que vivir efectivamente en el sur de nuestro país, con el clima, los costos de calefacción y el costo de la logística de llevar los alimentos. Toda esta situación que, viviendo en Juncal, en Recoleta, no padece”, explicó De los Heros antes de dejar su cargo.