José Luis Espert: “Me encantaría competir contra Cristina para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo”

José Luis Espert desafió a Cristina Kirchner

En el contexto de la media sanción al proyecto de Ficha Limpia, el diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, se refirió a la posibilidad de enfrentarse a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires: “Soy un competidor nato, así que me hubiera encantado o me encantaría competir contra Cristina para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo”.

“Que el kirchnerismo se hunda o sea derrotado, 25 y 27 con un apellido Kirchner en la cabeza de la boleta o candidato a gobernador sería espectacular para políticamente enterrarlos y que desaparezcan de la faz de la tierra argentina, que se vayan a otro lado a hacer miseria”, definió Espert en comunicación con CNN Radio.

José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza (Foto: Matias Arbotto).

Estas declaraciones surgen tras la confirmación del Presidente de la Nación, Javier Milei, de que Espert participará de los comicios en territorio bonaerense. Al respecto Milei había dicho: “Al margen de la labor brillante que está haciendo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, José Luis se suma y se va a sumar a la batalla electoral que viene para la provincia de Buenos Aires y sin lugar a dudas como uno de los máximos exponentes de la libertad que tenemos en Argentina. Yo estoy orgulloso que se meta en el barro de la provincia de Buenos Aires y a pelearle de cara a cara a un impresentable mentiroso, incompetente, inútil como (el gobernador Axel) Kicillof”.

Sus dichos se dan también en el contexto de la aprobación de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, donde el mandatario calificó al hecho, desde Radio Mitre, como “un acto de dignidad del pueblo argentino para consigo mismo”. La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner.

José Luis Espert junto a Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian).

En este sentido, declaró que la ley no sería necesaria la justicia fuera rápida en sus sanciones, como también “si la sociedad tuviera los anticuerpos necesarios para no votar delincuentes”. Y apuntó: “Ya Cristina Kirchner, cuando fue vicepresidente, tenía 12 procesamientos y ya queda claro que era chorra. La sociedad todavía no tiene los anticuerpos necesarios y la política tiene que ayudar en eso”.

Además, criticó al kirchnerismo, que denuncia la proscripción de la exmandataria nacional: “Que no lloriqueen los kirchneristas, esto se hace contra los chorros y lamentablemente tienen una jefa política que es chorra”.

La actual presidente del Partido Justicialista fue condenada el año pasado por Casación a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de defraudación al Estado y en el marco de la causa Vialidad. Sin embargo, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la condena sea a 12 años de cárcel.

Cristina Kirchner, en el ojo de la tormenta por Ficha Limpia (AP Foto/Gustavo Garello).

Y rechazó la postura de Unión por la Patria, en solicitar una tercera instancia que incluya a la Suprema Corte de Justicia: “Son pícaros, la Corte Suprema emite un fallo en estos casos cada siglo. Entonces vos tenés a la chorra de Cristina, que se va a morir ocupando un cargo público”.

Por último, Espert pidió a los senadores, que deben ratificar la sanción, que “no se hagan los bichos y los pillos” y aprueben también la norma. “Los senadores deberían estar a la altura de las circunstancias y deberían votar Ficha Limpia. Es una vergüenza que la política le choree a la gente”, concluyó.