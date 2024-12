Javier Milei recibió un premio por su liderazgo internacional tras la cumbre del Mercosur en Uruguay

El periodista participó de la entrega de un reconocimiento al Presidente por su liderazgo internacional

El presidente Javier Milei fue distinguido este viernes por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) tras su participación en la 65° cumbre del Mercosur llevada adelante en Montevideo. El reconocimiento, que destacó al mandatario por su liderazgo internacional, fue entregado por el periodista argentino Oscar El Negro González Oro, quien está radicado en el país vecino desde 2021 y fue elegido para conducir el evento.

“Presentar la Presidente es un honor enorme para mí porque fui elegido por el Presidente para estar acá. Yo no pedí estar acá y hace 15 días que trabajo lo que no trabajé en mi vida. Y se olvidó que soy periodista, si no me hubiera puteado”, bromeó González Oro durante la presentación del jefe de Estado argentino. Y agregó, con música de ópera de fondo: “Señoras y señores, dame gas. Es un honor para mí presentar al Presidente de la República Argentina, Javier Milei”.

Luego, el presidente de la asociación empresarial y profesional uruguaya, le entregó al mandatario una obra de arte del artista local Enrique Medina y lo designaron miembro de honor de la institución. Además, le hicieron entrega del premio ADM “Liderazgo Internacional” junto al correspondiente diploma.

El Negro Oro durante el evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay

Tras ser distinguido, Milei tomó la palabra y adelantó frente a los presentes que daría un discurso no convencional en el que hablaría poco de economía para enfocarse en otros temas. Entre ellos, su interés por la ópera y su relación de amistad con el Negro Oro.

“Cuando yo era, en mi otra vida, un economista serio, solía dar reportajes. Y un día me hizo una nota Oscar y en una de las veces que fuimos nos pusimos a hablar de ópera. Y una de las cosas que me propuso es que fuera una vez por semana a su programa a hablar de ópera”, contó sobre el comienzo de su vínculo con el periodista, quien pidió ese género musical para recibirlo.

A continuación, Milei se enfocó en hablar de la ópera Nabucco, que definió como una de sus favoritas. “Es una ópera de protesta porque narra la ocupación de Israel a manos de Babilonia. Traza una analogía entre la ocupación de Israel y la de Italia a manos de los austrohúngaros”, explicó.

El abrazo entre Javier Milei y el Negro Oro en la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay

“El va pensiero (coro del tercer acto de Nabucco) es una historia vinculada a la libertad. Es una historia del pueblo que más testimonio ha dado de la lucha por la libertad, el pueblo más perseguido de la historia que siempre logró imponerse. No hubo grande que no haya intentado destruir a Israel y no pudieron. Más fuerza del cielo imposible”, continuó Milei, remarcando en que, de todas formas, sostener las ideas de la libertad “no es tan fácil”.

En una comparación entre la liberación de Israel de Egipto y la actualidad, el Presidente afirmó: “Yo soy anarcocapitalista porque odio el Estado, porque el Estado es una asociación criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos. La esclavitud es un impuesto del 100% que no es muy distinto al comunismo”. Y agregó: “Cuando dicen que yo no acepto la crítica, ¿cómo no voy a aceptar la crítica? Si criticaban a Moises, a mí me valen todas la de la ley. Lo único que pido es que cuando me critiquen lo hagan con a verdad, no con la mentira”.

“Lo interesante de haber contado esto es el valor de la libertad. Contarles lo importante de los valores de occidente, que son los de la libertad. Y si nosotros abrazamos esos valores, que son los de capitalismo de libre empresa, vamos a poder prosperar y tener un futuro maravilloso. Y aun cuando pasen cosas maravillosas, va a haber gente que no quiere, que va a tener miedo. La libertad es un acto de coraje. Y ese camino tampoco es llano porque van a ser criticados y traicionados. Pero lo más importante es seguir avanzando a pesar de los golpes que a uno le tiran”, concluyó Milei.

Javier Milei en la cumbre de Mercosur de Montevideo

El evento que reunió al actual gerente artístico de Radio Continental y el jefe de Estado, se desarrolló en el Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, donde el mandatario argentino fue disertante de honor luego de que asumir la presidencia pro tempore del bloque regional.

Durante su intervención frente a los mandatarios de la región, Milei había dicho que el Mercosur ha sido un escollo para el progreso de la Argentina. “En los últimos años hemos perdido las oportunidades de nuestra vida, fuimos a contramano del mundo”, dijo.

Y agregó: “Consolidarnos en un bloque común no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de cerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad. No puede llamar la atención entonces que la economía de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras, mientras que ellos tienen acuerdo de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel”.

En este sentido, convocó a los mandatarios de los países que integran el bloque regional a discutir el rol que cumple. “El Mercosur, que nació con la idea de profundizar nuestros lazos comerciales, terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que sus países miembros puedan aprovechar ni sus ventajas comparativas, ni su potencial exportador. Me gustaría invitarlos, como hermanos que somos, a que abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente; aceptemos que este modelo está agotado y busquemos una nueva fórmula que nos beneficia a todos, para que todos podamos comercializar más y mejor, porque es el comercio lo que genera prosperidad y lo que va a terminar con el gran flagelo latinoamericano, que es la pobreza abyecta de nuestros pueblos”.