Duro discurso de Milei ante los presidentes de la región: “El Mercosur ha sido un escollo para el progreso de los argentinos”

Discurso De Javier Milei En La Cumbre Del Mercosur En Uruguay

El presidente argentino Javier Milei pronunció un discurso muy crítico durante su participación en la Cumbre 65 del Mercosur que se realiza este viernes en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Frente a los mandatarios de la región, el jefe de Estado dijo sin tapujos que el Mercosur ha sido un escollo para el progreso de la Argentina. “En las últimos años hemos perdido las oportunidades de nuestra vida, fuimos a contramano del mundo”, dijo.

Milei relativizó además el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se anunció esta mañana.

“Consolidarnos en un bloque común no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de cerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad. No puede llamar la atención entonces que la economía de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras, mientras que ellos tienen acuerdo de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel”, agregó.

Más adelante, en su discurso que duró poco más de siete minutos, sotuvo que “durante los últimos 20 años, nos hemos perdido la oportunidad de nuestras vidas, fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global, que redundó en el mayor desarrollo de países emergentes jamás visto. Mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos que no a Estados Unidos, que ofrecía un acuerdo de libre comercio en todo el continente. Pero esa perorata disfrazada de nacionalismo le costó carísimo a nuestros ciudadanos. ¿Saben cuál es la única manera de defender el interés de nuestras naciones? Promoviendo el libre comercio, porque el libre comercio genera prosperidad, Porque como dijo Julio Argentino Roca el más grande nacionalista de nuestra historia ‘el comercio sabe mejor que el Gobierno lo que a él le conviene’”.

Por eso convocó a los mandatarios de los países que integran el bloque regional a discutir el rol que cumple. “El Mercosur, que nació con la idea de profundizar nuestros lazos comerciales, terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que sus países miembros puedan aprovechar ni sus ventajas comparativas, ni su potencial exportador. Este problema no es nuevo, pero si seguimos pretendiendo tratar de tapar el sol con las manos se volverá cada vez más difícil de solucionar. Me gustaría invitarlos, como hermanos que somos, a que abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente; aceptemos que este modelo está agotado y busquemos una nueva fórmula que nos beneficia a todos, para que todos podamos comercializar más y mejor, porque es el comercio lo que genera prosperidad y lo que va a terminar con el gran flagelo latinoamericano, que es la pobreza abyecta de nuestros pueblos”, advirtió.

