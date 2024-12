Los intendentes bonaerenses no reúnen los votos y se complica el operativo para restaurar las reelecciones indefinidas

La Cámara de Diputados bonaerense, uno de los principales escollos para tratar cambios a la ley que limita las reelecciones en la provincia de Buenos Aires

La eventual modificación a la ley que limita las reelecciones de los intendentes en la provincia de Buenos Aires encuentra resistencia en la Legislatura bonaerense. Por el momento, en la Cámara de Diputados bonaerense, no están los votos para avanzar con los cambios a la norma que fue sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal como parte de un acuerdo legislativo entre el PRO y el Frente Renovador. Y pese a lo que pase en el Senado, el texto encuentra reticncia en la Cámara baja bonaerense.

En las últimas horas, cobró fuerza la versión de que en el marco de la negociación de fin de año abierta en la Legislatura bonaerense, producto del Presupuesto y la Ley Fiscal 2025, también se podría avanzar un proyecto para desechar la ley 15.315. Se trata de la última modificación que se le hizo al proyecto para limitar las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. El cambio hecho en 2021 a la ley votada en 2016 permitió que alrededor de 90 intendentes puedan volver a presentarse en las elecciones del 2023. Sucedió que con las últimas modificaciones votadas ya durante el gobierno de Axel Kicillof, se corrigió la reglamentación que hizo la entonces gobernadora considerarla retroactiva, ya que tomaba como primer mandato el iniciado en diciembre del 2015, cuando la reglamentación de la norma llegó recién en 2019 y las leyes deben legislar “hacia adelante”.

En este contexto y con la posibilidad de volver a revisar la norma, esta vez por su carácter de “inconstitucional”, la mayoría de los bloques opositores plantearon que no acompañarán el plan que empujan algunos intendentes.

En la Cámara de Diputados bonaerense, Unión por la Patria tiene un bloque de 37 integrantes de un total de 92 miembros. De esos 37, el Frente Renovador aporta diez miembros y el massismo sostiene que no acompañará cambios a una ley que el mismo espacio impulsó. De hecho, cuando se le hicieron modificaciones durante la sesión del 28 de diciembre del 2021, los integrantes del FR votaron en contra. Entonces, de los 37 originales, el peronismo contaría con 27. Además, si se habilitara la discusión del proyecto, el mismo ingresaría en período extraordinario y sin despacho de comisión, con lo cual precisaría su tratamiento sobre tablas, es decir, los dos tercios de los presentes. Toda una ingeniería legislativa.

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de UP en la Cámara de Diputados y Rubén Eslaiman, hombre de Massa en la Legislatura provincial

“Es un artilugio de la casta para eternizarse en el poder”, planteó el diputado recientemente arribado al bloque de La Libertad Avanza, Guillermo Castello ante la consulta de Infobae. La bancada de LLA tiene 13 integrantes, ubicándose junto al PRO como segunda minoría. Castello había votado afirmativamente el proyecto que impulsó Vidal y en contra a los cambios que se le hicieron en 2021, en consonancia con el hoy Secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo que en ese momento era diputado provincial. En esa votación también que habilitó la presentación de los intendentes por un período más, también fue rechazada por la diputada Constanza Moragues, que hoy integra el bloque Unión Renovación y Fe; los llamados libertarios dialoguistas.

Este bloque, que cuenta con nueve integrantes, fue otro de los espacios que en las últimas horas se opusieron a modificar la norma que limita mandatos de gobierno. “Es una burla para la sociedad toda que, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, la dirigencia quiera enquistarse en el poder y perpetuar sus privilegios”, plantaron a través de un comunicado desde la bancada que preside Gustavo Cuervo. También, en el marco del enfrentamiento discursivo que vienen tejiendo con el PRO, cargaron contra el espacio que a nivel provincial conduce el diputado nacional, Cristian Ritondo e, incluso, contra la Unión Cívica Radical.

Los integrantes del bloque Unión, Renovación y Fe

“Dejamos en claro a la sociedad y a los medios de comunicación que muchas veces encubren a determinados sectores del arco político, que tanto el Pro como el Radicalismo de la Provincia van a ser cómplices de una ley que solo le vuelve a dar poder a los mismos de siempre”, agregaron a través de un comunicado.

Pero el PRO también salió a cuestionar eventuales cambios a la ley en cuestión. “El PRO rechaza con firmeza el intento de Axel Kicillof de reinstalar las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires”, firmaron desde el sector con un comunicado. En Diputados, el bloque tiene 13 integrantes. “La democracia exige alternancia y renovación. Desde el PRO, no permitiremos que se vulneren estos valores fundamentales. No a la reelección indefinida. No al retroceso democrático”, agregaron. En 2021 el PRO votó dividido. Quienes respondían a los intendentes del espacio empujaron los cambios; de hecho, el texto que se terminó votando fue el del entonces senador Juan Pablo Allan, hoy funcionario del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Mismo camino eligieron tomar los tres diputados provinciales de la Coalición Cívica, que advirtieron que su posición histórica es ir en contra la perpetuidad en el poder. En su momento, la Izquierda también votó en contra a los cambios que habilitaron a más de 90 intendentes a poder volver a presentarse en 2023.

Así las cosas, la foto actual en la Cámara de Diputados bonaerense proyecta que 27 legisladores acompañarían cambios a la iniciativa; mientras que 38 adelantaron su rechazo. Si la Izquierda repitiera su posicionamiento, el rechazo ascendería a 40 legisladores. La lupa se posa sobre los dos bloques del radicalismo. En su momento votaron divididos, al igual que el peronismo y el PRO. La bancada UCR Cambio Federal tiene ocho integrantes, mientras que el bloque Acuerdo Cívico - UCR + GEN, otros siete. En 2021, cuando se le hizo una modificación a la ley impulsada por Vidal, algunos integrantes de este bloque que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes y que aún ocupan una banca en la Legislatura bonaerense, votaron en contra a cambiar la ley impulsada por Vidal. Uno de ellos fue el diputado Pablo Domenichini o la diputada Natalia Dziakowski. Tres años atrás, los legisladores que respondían a intendentes radicales y al hoy senador nacional Maxi Abad respaldaron los cambios a la iniciativa sancionada por Vidal.

Hoy por hoy en el radicalismo no hay una posición unificada y oficial. Un legislador de ese espacio adelantó a Infobae que el tema se está hablando, pero que “es mentira que estemos a favor de modificar la ley”. Se trata de uno de los legisladores que promueve el rechazo a realizarle más modificaciones a la norma.

La Cámara de Diputados es el escenario más complejo para alentar cambios y derogar la iniciativa que de no sufrir cambios en 2025 dejaría a 84 intendentes de la provincia de Buenos Aires sin posibilidades de ser reelectos. Una de las opciones que barajan los intendentes es ir por la vía judicial y declarar la inconstitucionalidad. Al menos, eso había adelantado el jefe comunal de Berisso, el peronista Fabián Cagliardi, detallando que estaba trabajando en una presentación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Hay otros intendentes que plantaron distancia al proyecto de habilitar las relecciones indefinidas. Uno de ellos fue el de San Isidro, Ramón Lanús. El dirigente que representó al PRO y hoy está cerca del esquema libertario aseguró: “No tengo dudas de que hay conversaciones para lograr, antes de fin de año, borrar la restricción para que vuelvan las reelecciones indefinidas de intendentes y cargos provinciales bonaerenses”. El intendente también advirtió que “lo preocupante es volver a las elecciones indefinidas, porque es una clara señal de que la política sigue mirando sus intereses y que está totalmente alejado de lo que le preocupa a la gente”.

En el Senado, el oficialismo necesitaría de once legisladores para avanzar con una iniciativa en ese sentido si es que tuviera que reunir los dos tercios. Es un esquema apenas un poco más sencillo que la ecuación de Diputados, ya que del bloque propio, que tiene 21 miembros, solo hay una banca que responde puramente a Massa y rechaza cualquier tipo de cambio a la norma que ya rige. Se trata de la senadora, Sofía Vanelli.