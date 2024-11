“Me preocuparía que Cristina vuelva a tener un cargo”, aseguró el abogado que eligió Milei para reflotar la ley de Ficha Limpia

El abogado Alejandro Fargosi, quien fue designado por el Gobierno como asesor para impulsar el proyecto de Ficha Limpia

El abogado Alejandro Fargosi, recientemente designado por Javier Milei para asesorar en los cambios del proyecto de Ficha Limpia, habló sobre el rol que tendrá en la iniciativa que busca prohibir a los condenados por corrupción acceder a cargos públicos, y remarcó que “Argentina tiene que cortar el cordón umbilical con Cristina” Kirchner, ante los avances en su situación judicial.

Fargosi, quien fue convocado para colaborar en la mejora de la ley para superar la polémica que envolvió al Gobierno y de sectores aliados como el PRO y la UCR, que esperaban lograr la media sanción esta semana, aseguró que hay voluntad política del Poder Ejecutivo para que se apruebe la norma. “Es lo que me ha dicho el Presidente y el vocero (Manuel Adorni). Le creo al Presidente, sé que es una persona que está del lado de la decencia y de la legalidad. Por eso acepté ayudar en esta cuestión. Él confió en mí y espero servir”, indicó el letrado, de perfil antikirchnerista.

El abogado de 70 años, y exmiembro del Consejo de la Magistratura, recordó que formó parte de la primera camada que impulsó ley de Ficha Limpia desde 2018, cuando desde distintas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a abogar por un marco legal que impida a los funcionarios públicos con denuncias de corrupción ocupar cargos públicos.

En el marco de esa discusión, Fargosi advirtió sobre un problema accesorio que traería aparejada este tipo de normativa, como los posibles “juicios inventados”.

“Hay detalles que a mí se me perdían. Soy honesto, hasta ahora no conocimos ningún caso de un juicio inventado por corrupción, porque no hubiera servido para nada. Pero si se dicta una ley de Ficha Limpia, un kapanga provincial medieval puede querer sacarse de encima a alguien que le cuestiona el liderazgo y le inventan un juicio”, ejemplificó, en declaraciones a CNN Radio. Y siguió: “Le pueden dictar una sentencia en primera instancia, y luego en segunda, que es algo que puede pasar, porque la Justicia está mal. No lo digo yo, sino el 89% de la gente, según las últimas encuestas”.

En lo concreto, el abogado sugirió como modificaciones al proyecto original “agregar algo que, por lo menos, acelere los procesos judiciales, de manera tal puedan llegar a la Corte Suprema” para que un caso de corrupción obtenga una sentencia definitiva. “Yo estoy en desacuerdo, pero desgraciadamente, en Argentina, una sentencia es firme solo en los casos que interviene la Corte. Esto convierte a todas las sentencias en imposibles. Pero bueno, aceptémoslo, y que se plantee que cuando esté involucrado un político y haya una condena por una instancia de Cámara, la Corte tenga que intervenir muy rápido”, consideró.

“Si la Corte tiene fallos y doctrina, y ha decidido que (un caso) no está firme hasta que no interviene ella, se tiene que hacer cargo de eso. A mí me parece mal”, insistió Alejandro Fargosi.

En el centro de la foto, que es de 2018, el abogado Alejandro Fargosi, junto a los otros impulsores de la propuesta de Ficha Limpia

El proyecto de Ficha Limpia busca impedir que aquellos condenados por corrupción puedan postularse a cargos electivos. Su primera presentación formal data de 2018, pero fue varias veces modificado y reintroducido, sin lograr la aprobación definitiva. La falta de consenso y los intereses políticos de diferentes sectores complicaron su avance.

Esta semana se produjo un nuevo revés, cuando el debate en la Cámara de Diputados fue suspendido por falta de quorum, con la connivencia de legisladores que responden al Gobierno, pero también de otras bancadas afines. El fracaso de la última sesión para tratar la ley, en la que solo asistieron 116 diputados, provocó la pérdida del estado parlamentario del proyecto.

Sin embargo, el fracaso de la sesión generó un fuerte revuelo en los sectores afines del Gobierno, lo que implicó una tensión que lo colocó al borde de la ruptura con el PRO, que acusó a los libertarios de complicidad con el kirchnerismo. En ese marco, desde la Casa Rosada manifestaron su intención de reactivar el debate y modificar algunos puntos controvertidos de la iniciativa, a criterio de La Libertad Avanza.

Después del diferendo, Javier Milei se comunicó primero con la diputada del PRO, Silvia Lospenatto, autora del último proyecto, y al día siguiente llamó a Fargosi, para proponerle que sea asesor del relanzamiento de la propuesta. Ahora bien, el abogado sugirió que haya más letrados que se involucren en el tema. “A mí ser el único no me gusta nada. Dos cabezas piensan mejor que una”, reconoció.

Consultado sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, Alejandro Fargosi se mostró con una postura dura. “Mi opinión es muy clara. Vengo pidiendo que allanaran a Cristina desde el 2013. En algún momento, la Argentina tiene que cortar el cordón umbilical con Cristina”, subrayó. “Nadie pretende que esté conforme con una sentencia que la condena y le impide ejercer un cargo público. Si me preocuparía que vuelva a tener un cargo público”, cerró.