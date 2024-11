Milei se comunicó con Lospennato y le transmitió que está dispuesto a avanzar con un nuevo proyecto de Ficha Limpia

El presidente Javier Milei se comunicó con la diputada Lospennato

El presidente Javier Milei mantuvo esta tarde una comunicación con la diputada Silvia Lospennato (PRO) y le transmitió su intención de avanzar con un nuevo proyecto de Ficha Limpia, con el objetivo de que no puedan presentarse a cargos electivos personas que tengan condena penal confirmada.

El primer mandatario chateó con la legisladora que pronunció el discurso más duro después que se cayera la sesión por falta de quórum. Al recinto habían faltado diputados de todas las bancas, además de Unión por la Patria, que era el más crítico contra la iniciativa porque consideraba que tenía el objetivo único de excluir de las listas del año que viene a la ex vicepresidente Cristina Kirchnner.

No Hubo Quorum Por El Proyecto De Ficha Limpia - Las Palabras De Silvia Lospennato

“Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, aseguró Lospennato en el inicio de su discurso, después de caída la sesión.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae de fuentes inobjetables, en la comunicación el Presidente le transmitió a la diputada del PRO y una de las vicepresidentes de la Cámara baja, que estaría dispuesto a trabajar con ella para poder sacar adelante un nuevo proyecto que tenga el mismo objetivo de excluir a aquellos que hubieran tenido una condena con el denominado “doble conforme”, es decir, primera instancia y Cámara.

La comunicación ocurrió después de la fuerte repercusión que tuvo el discurso de Lospennato y las acusaciones que surgieron desde distintos bloques opositores que impulsaban la iniciativa.

Así, el presidente Milei retomó el compromiso que había planteado en el discurso de apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa, donde se había referido específicamente: “Las personas condenadas por corrupción, en segunda instancia, no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme, en segunda instancia, por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario”, fue la frase que tuvo dos interrupciones por los aplausos que recibió.

