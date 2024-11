El Gobierno ratificó que impulsará una ley propia de Ficha Limpia y que Alejandro Fargosi supervisará su elaboración

El vocero presidencial dijo que Javier Milei tendrá como asesor a Alejandro Fargosi para impulsar la ley

Tras las repercusiones que generó el fracaso del debate por el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, el Gobierno confirmó este viernes que Javier Milei realizará modificaciones en la iniciativa original del PRO y volverá a impulsar la ley en el Congreso.

Así lo comunicó el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, donde afirmó que el Presidente dialogó con la legisladora y autora de la propuesta, Silvia Lospennato, y se comprometió a trabajar personalmente en algunos puntos a fin de mejorarla e insistir nuevamente el año que viene para que sea sancionada.

En la tarea, Javier Milei tendrá como asesor al abogado Alejandro Fargosi, quien trabajará con él para pulir los cambios que consideran necesarios. Según detalló el portavoz, el objetivo principal será enfocarse en los “agujeros” de la iniciativa para que no sea una norma en la que “los malos dejen afuera a los buenos”.

“El gobierno no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado, porque quien claramente fue condenado por un acto de corrupción no tiene ninguna razón de ser, en un país normal, para que vuelva a manejar fondos públicos y vuelva a manejar los fondos de los destinos de la patria. Así que estamos a favor de Ficha Limpia”, dijo Adorni, que volvió a negar la existencia de cualquier “pacto de impunidad” con el kirchnerismo.

El debate por Ficha Limpia se cayó por falta de quórum nuevamente

En este sentido, el funcionario remarcó cuál es el punto que consideran más débil del proyecto de Lospennato, el cual no logró tratarse este jueves en el recinto por falta de quórum.

“El proyecto tiene que tener los reparos suficientes como para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos, inventando denuncias y haciendo que estos no puedan, no puedan participar. Lo cierto es que nosotros, nosotros me refiero a nuestro espacio o al espacio que yo pertenezco, al que pertenece al Presidente y a los que lo conformamos, los que gobernamos, somos el único espacio con el currículum que está limpio. Entonces somos los más interesados en que, efectivamente y por defensa de los argentinos, que el proyecto salga”, ratificó Adorni.

Acerca de la charla de Milei con la diputada del PRO, expresó: “Efectivamente, la diputada Lospennato le escribió al presidente Milei, refiriéndose a lo triste que se sentía con el rechazo con el que el proyecto no haya avanzado y el presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de ficha limpia con este tipo de agujeros o de pequeñas cuestiones que hay que corregir para que no pase lo que vengo describiendo”.

El recinto semi vacío para el tratamiento del proyecto de ley

Y anunció: “Quien va a estar a cargo de esa de asesorar al presidente para terminar de, si se quiere, pulir el nuevo proyecto o el proyecto que vamos a impulsar de Ficha Limpia, va a ser el doctor Alejandro Fargosi, quien efectivamente va a ser el que asesore al Presidente para que los buenos participen y los malos queden afuera”.

La caída de la sesión para tratar Ficha Limpia

La sesión convocada en Diputados para este jueves requería la presencia de 129 diputados para tratar el proyecto que busca que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos a cargos públicos.

Sin embargo, solo asistieron 116, una cifra inferior a la de la semana pasada (128), cuando también intentó debatir la ley y sólo faltó un legislador para que se habilitara la discusión en el recinto.

El naufragio del debate se produjo por la ausencia de diputados de todos los bloques: ocho de La Libertad Avanza (LLA), tres de PRO, dos de la UCR, siete de Encuentro Federal y dos de Democracia Para Siempre (DPS). Por supuesto, no bajó al recinto ninguno de los 99 legisladores que forman parte de Unión por la Patria (UP). En cambio, sí asistieron los seis de la Coalición Cívica (CC) y los tres del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

El fracaso de la convocatoria implica que el proyecto de Ficha Limpia pierde su estado parlamentario. Esto significa que, a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, el proyecto deberá ser reintroducido y enviado nuevamente a las comisiones correspondientes para su tratamiento.