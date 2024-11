Suspendieron a Gloria Ruiz, la vicegobernadora de Neuquén: será investigada por inhabilidad moral

Gloria Ruiz, la vicegobernadora de Neuquén, fue suspendida y será investigada por inhabilidad moral

En medio de la crisis política en Neuquén, la vicegobernadora Gloria Ruiz fue suspendida de su cargo y será investigada por inhabilidad moral. Así lo determinó la legislatura neuquina este miércoles, tras la escandalosa denuncia que involucra a su hermano, Pablo Ruiz, quien está acusado por desvíos de fondos mientras desempeñaba su rol en el ámbito público, para el que fue nombrado por la propia funcionaria.

A través de un proyecto, que fue aprobado por la mayoría en la Casa de las Leyes, la funcionaria no podrá ejercer su cargo por un periodo de 30 días hábiles. Justamente, durante el debate, hubo 29 votos a favor y cinco abstenciones por parte de los diputados Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli (UxP), Andrés Blanco (PTS-FIT) y Gabriela Supiccich (Frente de los Trabajadores Izquierda Unidad).

Por su parte, la vicegobernadora sostuvo que se trata de un intento de “golpe de Estado a la democracia”, durante una conferencia de prensa. Además, apuntó contra los diputados que apoyaron el proyecto. “Sinceramente, es muy poco serio. Deja mucho que decir de parte de los legisladores y eso que muchos de ellos son abogados, son profesionales en la materia. Pero bueno, evidentemente, acá hay una línea política, una orden política de acompañar este proyecto de ley con el único fin de correrme del lugar”.

“No hay argumentos legales que digan por qué me van a separar del Estado”, insistió.

La funcionaria había nombrado a su hermano como coordinador en la Casa de las Leyes

En tanto, Damián Canuto, diputado del PRO, señaló: “La justicia tiene que resolver, pero eso no implica que la Cámara pueda buscar una explicación a una tema que le es propio. Hay hechos que se señalan desde la justicia y si se hacen visibles, no podemos menos que manifestarnos y decir que se investigue. No puede haber temor a constituir una comisión“.

Y enfatizó: “Nos toman por sonsos cuando usted dice ‘a mí nadie me acusó de nada’. Es imperioso que aquí se den las explicaciones del caso, no se requiere más que la planilla de un informe bancario, es tan simple como eso”.

Todo comenzó a raíz de la acusación contra Pablo Ruiz. Había sido nombrado por su hermana Gloria para ocupar el cargo de coordinador en la denominada Casa de las Leyes, pero actualmente está bajo la lupa de la justicia.

Según reveló el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el hermano de la vicegobernadora está denunciado por movimientos bancarios sospechosos por $29 millones detectados por el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Precisamente, entre enero y agosto de este año, Ruiz recibió transferencias millonarias ajenas a su sueldo como funcionario público de la legislatura, que retiró en efectivo o invirtió en plazos fijos personales. Es por este motivo que se lo acusa por presunta defraudación al Estado.

Asimismo, la denuncia derivó en allanamientos por el MPF en oficinas de la Legislatura neuquina y el domicilio de Ruiz, ubicado en la localidad de Plottier.

Lo cierto es que este lunes, Pablo Ruiz se presentó en la Ciudad Judicial de Neuquén acompañado por su abogado, Federico Diorio, quien reconoció la existencia de los plazos fijos. No obstante, afirmó que estos fueron constituidos antes de su nombramiento. Según aseveró, los fondos cuestionados corresponden a viáticos y gastos operativos debidamente documentados.

El escándalo provocó una fractura política entre Ruiz y el gobernador Rolando Figueroa, su compañero de fórmula, la cual se agravó con el correr de los días, luego de que se conociera la denuncia la semana pasada. El “Frente Neuquinizate”, la alianza electoral que ganó en 2023 al histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), definió expulsar a la vicegobernadora del frente político que los llevó al poder, al argumentar que debe existir “tolerancia cero a los supuestos hechos de corrupción”.

“Coincidimos en que quienes se apartan de los valores fundacionales e incumplen el compromiso de transparencia asumido con la sociedad neuquina, no merecen continuar en este espacio político”, señalaron los representantes de la alianza electoral, en una conferencia de prensa.