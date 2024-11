Jorge Macri pidió que la Corte defina la disputa por la coparticipación de CABA

Jorge Macri habló de la coparticipación

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, instó a la Corte Suprema de Justicia a que se expida por la coparticipación: “Ahora es tiempo de que la Corte defina su fallo definitivo. Hay todavía un montón de plata y hay una deuda que depende de ese fallo”.

“En el marco del diálogo con el gobierno nacional, está acordado. Y el gobierno nacional está cumpliendo con un mecanismo diferente, pero está cumpliendo bien el pago, según la cautelar de la Corte. Y como dijo el tribunal y destrabada esta discusión, que ellos avancen sobre el fondo de la cuestión”, remarcó Macri esta mañana desde el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas, en el contexto de la presentación del primer centro TUMO de Argentina. Y donde estuvo acompañado por la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; y la Ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

En septiembre y ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ciudad sellaron un acuerdo conjunto para el cumplimiento de la medida cautelar fijada por el máximo tribunal, que establece el pago del 2,95 por ciento de la coparticipación. Según se detalló, ese acuerdo buscaría que el pago del 2,95% se realice de la siguiente manera: un 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal, indicaron participantes del encuentro.

Mientras tanto, continúa tramitándose la cuestión de fondo a partir del reclamo realizado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tras la quita de fondos ejecutada por Alberto Fernández en 2020, en medio de una protesta policial en la provincia de Buenos Aires que había llegado hasta las puertas de la Quinta presidencial de Olivos.

Jorge Macri, luego de la última audiencia por la coparticipación.

A su vez, el jefe de gobierno destacó que “hay buena voluntad de todas las partes”, con respecto a la posibilidad de un dictamen favorable al Presupuesto 2025. “Es una herramienta necesaria, hay ámbito de diálogo y espero que se llegue a buen puerto; desde nuestro lado está la buena voluntad de hacerlo. Hay un gobierno con voluntad de diálogo y con ámbitos de diálogo ya concretos”, señaló sobre la reunión del gobierno nacional con gobernadores.

Los allanamientos a manteros en Once

Por otro lado, el alcalde porteño se refirió a los fuertes operativos que se realizaron en Once contra los manteros: “Venimos asumiendo un compromiso sostenido de mantener el orden. Cada lugar que recuperamos, es un lugar que no cedemos, que no se desordena y es una conquista que queda”.

En ese sentido, Macri informó que durante la acción policial se encontró mercadería, de la cual no se podía demostrar su origen; y que, luego de decomisar dichos productos, se devolvieron. Y determinó: “En la Ciudad de Buenos Aires se acabó la joda, no hace cada uno lo que quiere donde quiere, no hay prepotencia, las leyes están para ser cumplidas y las normas también”.

Antes y después, las calles luego de los allanamientos.

También destacó que, luego de los procedimientos, los comerciantes “venden más y mejor” y que los vecinos pueden salir a caminar. También señaló que el desorden le limita derechos a un montón de gente y que es “parte de nuestra libertad”.

Elecciones en Estados Unidos

“No creo que Estados Unidos esté pendiente de qué pasa en Argentina. Creo que tiene que ser una tarea nuestra establecer las mejores relaciones posibles y tomar de cada aliado estratégico en el mundo lo mejor que podamos obtener”, declaro el alcalde local, luego de felicitar al pueblo norteamericano por los comicios.

Y argumentó, en relación con su reciente viaje hacia España: “Nuestro intercambio se da más en ciudades, como pasó en Madrid, donde Ayuso consideró a Buenos Aires como una ciudad espejo. Y esos son los espejos en donde nos tenemos que mirar”.

El proyecto TUMO

La Ciudad mostró el primer Centro TUMO, que se ubicará en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). La iniciativa es un innovador modelo de aprendizaje en tecnologías creativas que surgió en Armenia hace 10 años y tiene sedes en Berlín, París y Los Ángeles, entre otras ciudades. El de Buenos Aires será el primer TUMO de Latinoamérica y “marcará un hito en la oferta educativa de la Ciudad”, según el gobierno porteño.

El programa de formación es optativo y extracurricular para adolescentes de 12 a 18 años que deseen ampliar sus conocimientos y experiencias creativas en horarios fuera de la escuela. Las disciplinas que podrán estudiar son Robótica, Programación, Música, Producción Audiovisual, Animación, Producción Cinematográfica, Diseño Gráfico, Modelado 3D y Desarrollo de Videojuegos. En ese sentido, los chicos aprenderán con capacitadores y tutores fuera del horario de clase, que los acompañarán en el proceso de autoaprendizaje.

Jorge Macri presentó el primer centro TUMO de Latinoamérica, en Barracas.

“TUMO es la demostración de lo que queremos que pase en las escuelas secundarias. Los chicos van a poder venir a desarrollar habilidades y competencias en talleres de una manera muy dinámica y muy flexible, donde van a poder desarrollar la capacidad de la autogestión, del aprendizaje personalizado, de ir a su propio ritmo y de trabajar con chicos de todas las edades”, concluyó Miguel.

El gobierno porteño proyecta la construcción de tres centros TUMO, en el norte, sur y centro; y prevé que pasen entre 10 mil y 12 mil estudiantes por año cada uno de ellos. El centro presentado estará disponible inicialmente para alumnos de escuelas de gestión pública y privada, quienes se podrán postular a comienzos del próximo año.