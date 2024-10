Fuertes operativos contra manteros en Buenos Aires y La Plata

Personal porteño en uno de los procedimientos en Once

En Buenos Aires y La Plata, la Policía de la Ciudad y la Bonaerense encabezaron una serie de procedimientos esta mañana contra manteros y vendedores ambulantes.

En el caso porteño, el foco fueron los depósitos de los manteros que operan en la zona de Once, en puntos ubicados en calles y avenidas como Corrientes, Rivadavia y Pasteur. Se desplegaron, según fuentes del Ministerio de Seguridad, 500 efectivos en 197 puntos, tras una investigación iniciada hace cinco meses, a cargo del fiscal porteño Federico Tropea.

“Hicimos 197 allanamientos en 23 parcelas, la cantidad de mercadería secuestrada todavía no está acreditada. Esta investigación es integral, tiene que ver no solo con lo que se secuestra sino con lo que están viendo, un despliegue con el que venimos a restablecer el orden público”, aseguró el ministro Waldo Wolff. “Estamos haciendo casi 200 allanamientos y vamos a implantar un servicio completo para liberar el espacio público”, replicó el secretario Diego Kravetz: “Se incautó la mercadería y se está haciendo un operativo de espacio público para que no se vuelvan a instalar los manteros en la vereda”.

Infantería de la Bonaerense en La Plata

Wolff continuó en el mismo sentido: “Lo hicimos para llevar el criterio de la ciudadanía. Asumimos en diciembre en una ciudad donde había cortes. Sacamos los cortes, las ranchadas. Eso requiere un montón de policía nueva en la calle que antes no se usaba para eso”.

En el caso platense, personal de la Comisaría 1°, motorizado y de Infantería se apostó en cuatro puntos del centro de la capital provincial, en calles como la 12 y la diagonal 80, “a fin de brindar apoyo al personal de Control Urbano del Municipio de la Ciudad, en cuando a prevención de colocación de puestos y vendedores ambulantes”, asegura un informe oficial.

El nuevo procedimiento en CABA ocurre a un mes del operativo en el Parque Centenario, ubicado en Caballito, para desalojar a más de 2.000 manteros que ocupaban el espacio, en el contexto de la crisis económica. El Parque Centenario, por otra parte, es considerado por muchos vecinos como un paseo cultural. “Empezamos con el tema del espacio público y lo hicimos en Parque Patricios y lo hicimos en Parque Centenario y lo hicimos en Retiro, lo hicimos en la feria Perette, lo hicimos en Constitución y ahora es el turno de Once. El mensaje de la línea que baja el jefe de Gobierno Jorge Macri es que donde nosotros entramos a restablecer el orden, no nos vamos, no es una acción espasmódica que hacemos un ratito para estar en las cámaras. Así como llegamos no nos fuimos”, sintetizó Wolff.

La Policía porteña en uno de los depósitos