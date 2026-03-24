Marcha por el Día de la Memoria, en vivo: a hora será el acto central del acto por los 50 años del golpe de Estado

Varias agrupaciones políticas y sociales se movilizarán este 24 de marzo para marcar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la dictadura iniciada en 1976.
En el contexto de los 50 años del golpe de Estado, el evento principal está programado para las 16.30 en la Plaza de Mayo, punto de encuentro de los distintos colectivos y partidos que partirán desde múltiples lugares de la ciudad.
La Cámpora concentrará a las 9 en la ex-ESMA, desde donde partirá rumbo a la Plaza de Mayo. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el recorrido incluirá una parada en San José 1111, frente al departamento donde la ex presidenta Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo una condena. Será un paso simbólico antes de unirse a la columna principal.
A las 12, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, mientras que el Frente Renovador lo hará en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte, la UCR convocará a sus militantes a las 13 en Alsina y Entre Ríos, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo junto al Movimiento Derecho al Futuro organizarán un acto político a las 13 en la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584), para luego movilizarse hacia la plaza.
Entre las agrupaciones de izquierda, el Nuevo MAS se concentrará a las 14 en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, mientras que el PTS y el PO lo harán en 9 de Julio e Yrigoyen a la misma hora. El MST se ubicará en Diagonal Norte y Florida, y Política Obrera en 9 de Julio y Avenida Belgrano. En tanto, la CGT se congregará en Diagonal Sur y Bolívar a las 14.
La jornada tendrá su momento culminante a las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.
Miembros de organizaciones de derechos humanos conovcana para la marcha del 24 de marzo de 2026 en Plaza de Mayo, conmemorando el golpe militar y exigiendo verdad y justicia. ( @abuelasdifusion)
Los hospitales públicos mantendrán guardias y áreas críticas habilitadas las 24 horas, mientras que los vacunatorios, las consultas externas, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico permanecerán cerrados durante ambas jornadas.
El Gobierno porteño informó que edificios de AGIP, Dirección General de Rentas y sedes comunales no abrirán hasta el miércoles. El Registro Civil solo atenderá de 8:00 a 12:00 con guardias para defunciones. Otras oficinas, como la sede de licencias de conducir y la Dirección General de Infracciones, también permanecerán cerradas. En contraste, la recolección de residuos operará de manera habitual.
Las fuerzas de Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil y los servicios de emergencia, como la línea 911 y 103, mantendrán operativos de guardia durante ambos días.
El estacionamiento estará permitido sobre avenidas y calles donde normalmente se restringe los días hábiles, de 7:00 a 21:00 horas, sin vigencia de estacionamiento medido durante los feriados, con señalización de las excepciones. El subte funcionará desde las 08:00, finalizando entre las 22:00 y las 22:30 horas según la línea. El servicio de Ecobici operará solo con pases intensivos, recreativos y turísticos.
El cronograma de trenes será de feriado, lo que extenderá los intervalos entre servicios y requerirá prever los desplazamientos. El mismo criterio regirá para los colectivos, que reducirán su frecuencia. Los peajes operarán de acuerdo con los horarios pico del fin de semana: de 11:00 a 15:00 en dirección a Provincia y de 17:00 a 21:00 hacia el Centro.
A 50 años del Golpe, en algo siguen coincidiendo izquierda y derecha, guerrilla y militares: culpar de todo a Isabel Perón. El tiempo facilita esta operación. La distancia, el que muchos argentinos de hoy no hayan vivido la dictadura, habilita una simplificación de lo sucedido y un binarismo —hubo un bando bueno y un bando malo— que permite a muchos protagonistas o testigos impávidos de los hechos disimular sus responsabilidades.
La planificación del golpe de Estado tomó al menos seis meses de organización activa por parte de las Fuerzas Armadas. El tiro de gracia, o el punto de partida para el quiebre del orden constitucional, lo proporcionó el decreto 2770-2/75 que el día 6 octubre de 1975 firmaron el presidente interino, el senador Ítalo Luder, y los ministros del gabinete, acto rubricado bajo la presión de los comandantes militares. Se consumó en la Casa Rosada un día después del ataque montonero al Regimiento 29 de Formosa.
Era martes. Algunas sombras se movían al amanecer de ese 23 de marzo de 1976, al amparo de un otoño que se negaba a llegar y conservaba cierta anacrónica luminosidad de verano. A las siete de la mañana, cuando faltaban apenas diecisiete horas, minuto más o menos, para que el gobierno de María Estela Martínez de Perón fuese barrido por el golpe militar que iba a instaurar la dictadura más sangrienta de la historia argentina, algunas sombras se movían a la salida del sol sobre el Río de la Plata.
En un nuevo aniversario por el último golpe cívico-militar en Argentina que derrocó a Isabel Perón y hundió al país en el período más sangriento de la historia, el Gobierno anticipó una pequeña parte del video que difundirá este martes 24 de marzo por Youtube. El material en el que estaban trabajando desde hace unos días busca profundizar, como en ocasiones anteriores, sobre el discurso que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”.
“Arrepentite, porque ves que te equivocaste. Te equivocaste, hiciste el mal, pero ahora también podés arrepentirte. Porque si no, ¿cómo vas a vivir y cómo vas a morir con estas masacres en tu corazón?”.