Marcha por el Día de la Memoria, en vivo: a hora será el acto central del acto por los 50 años del golpe de Estado

Cientos de ciudadanos llevaron una pancarta con imágenes de personas desaparecidas, víctimas de la última dictadura miliar de Argentina, durante la marcha de 2025 en la Plaza de Mayo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Varias agrupaciones políticas y sociales se movilizarán este 24 de marzo para marcar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la dictadura iniciada en 1976.

En el contexto de los 50 años del golpe de Estado, el evento principal está programado para las 16.30 en la Plaza de Mayo, punto de encuentro de los distintos colectivos y partidos que partirán desde múltiples lugares de la ciudad.

La Cámpora concentrará a las 9 en la ex-ESMA, desde donde partirá rumbo a la Plaza de Mayo. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el recorrido incluirá una parada en San José 1111, frente al departamento donde la ex presidenta Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo una condena. Será un paso simbólico antes de unirse a la columna principal.

Un mapa detallado con los puntos de encuentro de las organizaciones políticas y de derechos humanos que conmemoran los 50 años del golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976

A las 12, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, mientras que el Frente Renovador lo hará en Avenida de Mayo y Tacuarí. Por su parte, la UCR convocará a sus militantes a las 13 en Alsina y Entre Ríos, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo junto al Movimiento Derecho al Futuro organizarán un acto político a las 13 en la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584), para luego movilizarse hacia la plaza.

Entre las agrupaciones de izquierda, el Nuevo MAS se concentrará a las 14 en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, mientras que el PTS y el PO lo harán en 9 de Julio e Yrigoyen a la misma hora. El MST se ubicará en Diagonal Norte y Florida, y Política Obrera en 9 de Julio y Avenida Belgrano. En tanto, la CGT se congregará en Diagonal Sur y Bolívar a las 14.

La jornada tendrá su momento culminante a las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, en el escenario central de Plaza de Mayo.

Miembros de organizaciones de derechos humanos conovcana para la marcha del 24 de marzo de 2026 en Plaza de Mayo, conmemorando el golpe militar y exigiendo verdad y justicia. ( @abuelasdifusion)

Principales puntos de encuentro