Desde el PRO descartaron discusiones electorales exprés: “No se puede hacer a las apuradas”

El ex ministro de Educación y actual presidente de la comisión homónima en Diputados, el macrista Alejandro Finocchiaro (Martín Rosenzveig)

En medio de la discusión del Presupuesto 2025 en la Cámara baja, el ex ministro de Educación y actual diputado macrista Alejandro Finocchiaro descartó la realización de discusiones electorales exprés como la que agitó en los últimos días el Gobierno, que ofreció quitar las PASO y cambiar el financiamiento de partidos para compensar el presupuesto universitario.

“Yo estoy en contra de las PASO. Me parece un mal sistema obligar a la gente a participar en las internas de los partidos políticos. Los partidos políticos deben resolver sus diferencias como se resolvían antes: que hagan una interna, que tiren la monedita, que hagan lo que quieran. Entonces, discutir esto a seis, siete meses de una elección me parece que no está bien. El tema del financiamiento de los partidos políticos es lo mismo, pero hay que estudiarlo bien. Existen como 700 partidos en la República Argentina. Y que no los conocés, obviamente. Tres, cinco, 10, 20, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo bien. No se puede hacer a las apuradas”, aseguró Finocchiaro en declaraciones a Radio Rivadavia.

En cuanto a la puja por los fondos universitarios, el legislador bonaerense explicó: “He tenido conversaciones con los rectores, conversaciones que en mi caso son naturales, porque los conozco hace muchos años, porque yo soy parte del sistema universitario también. Acá falta algo parecido a un billón y medio -de pesos-, un billón 300.000 millones. El tema es que hay que sacarlo de algún lado y yo estoy de acuerdo con la lógica del Presidente de la Nación de presupuesto con déficit cero”.

“¿Sabés qué hay que hacer para ser realista y que las universidades tengan el dinero? Tenés que empezar a meter manos en distintos rubros, $50.000 millones de acá, $100.000 millones de acá, $120.000 –millones- de allá, que básicamente no se notan en otros presupuestos y lo juntan. Por ejemplo, y de nuevo esto no involucra a mi bloque, es lo que yo pienso. Nosotros tenemos empresas públicas deficitarias a las que si bien en el presupuesto le han puesto menos dinero, todavía las subsidiamos”, manifestó el diputado macrista. En esa línea, sugirió: “Hace dos o tres semanas se cerró algo así como Recursos Humanos Ferrocarriles Argentinos. ¿Vos la conocías?”.

La última marcha por el presupuesto universitario ocurrió a inicios del mes pasado

Más allá de lo detallado, Finocchiaro dejó en claro que “votaría con las dos manos la derogación de las PASO” debido a que es un sistema que le parece “horroroso”, con varios proyectos ya presentados. Uno es el PRO, tiene varios meses de vigencia y, en su momento, no fue considerado por el oficialismo. No obstante, advirtió sobre las diferencias entre estar al frente de la Casa Rosada -las listas se arman allí- y ser oposición. “Tenés un problema. Y los partidos políticos, en Argentina, han perdido la gimnasia que tenían hace 20 o 30 años atrás que decían ‘bueno, hagamos una interna y vemos’”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el ex funcionario de Educación de la provincia de Buenos Aires y de Nación durante la era Cambiemos deslizó un guiño al Gobierno libertario, más allá de “marcar cosas” que no le parecen bien. Y reiteró una reflexión sobre los partidos políticos. “Vos acá tenés que el financiamiento sea totalmente estatal, privado o que sea mixto como es ahora, ¿no es cierto? Si es estatal totalmente, vos ponés en los contribuyentes una carga enorme, que no deberían tener. Si vos lo hacés totalmente privado, hacés que los políticos dependamos exclusivamente del capital privado, con lo cual, y acá no estoy hablando ni de sobornos, ni de nada, pero es muy difícil que cuando alguien te puso dinero en una campaña electoral y después hay una ley que lo afecta y te pide que votes a favor de ese empresario, decir que no”.

Por último, recordó que “cuando en Argentina se han sacado ese tipo de leyes, como la ley de alquileres que se sacó durante nuestro gobierno, de Mauricio –Macri-, que pensamos que íbamos a hacerle un beneficio al agente, después se volvió a votar a las apuradas y ahí perdimos nosotros. Al final, conseguimos restringir el mercado inmobiliario”.