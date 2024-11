El Gobierno aprovecha la discusión del Presupuesto y las universidades para reflotar la idea de eliminar las PASO

La iniciativa había dejado de estar en agenda por falta de acuerdo entre los bloques (REUTERS/Agustin Marcarian)

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, organizó todo para el miércoles por la tarde anunciar, en plena discusión por el Presupuesto del año que viene, que el bloque de La Libertad Avanza iba a presentarles al resto de los espacios una propuesta para conseguir los fondos que reclaman las universidades.

La decisión molestó en la bancada del PRO, encabezada por Cristian Ritondo, quien ese mismo día visitó en varias oportunidades el despacho del referente del oficialismo y no ocultó su malestar por no haber sido informado sobre esa iniciativa.

Es que, por primera vez desde que se puso en funcionamiento, esta semana no se realizó la habitual reunión de seguimiento parlamentario en la Casa Rosada, de la que participan ambos dirigentes junto a Oscar Zago, del MID, y a la que más recientemente se sumó Rodrigo de Loredo, de la UCR.

Sumado al reclamo por parte de los miembros del partido fundado por Mauricio Macri, un hecho de fuerte impacto político obligó a Menem a suspender la rueda de prensa: Javier Milei había decidido echar a la Canciller Diana Mondino, luego de que la Argentina votara en la ONU en contra del bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba.

“Se decidió postergar la presentación para terminar de coordinar los detalles de la medida con el PRO”, aseguraron a Infobae fuentes cercanas a los libertarios, aunque en el sector liderado por Ritondo descreen de esta versión y consideran que se debió más a lo sucedido con Mondino.

Martín Menem iba a hacer el anuncio sobre la propuesta para el Presupuesto 2025 (REUTERS/Tomas Cuesta)

En esa oportunidad, el oficialismo tenía previsto comunicar que, para hacer frente a los fondos que reclaman las universidades, se va a proponer que se recorten del Presupuesto otros gastos, como los giros discrecionales a las provincias y el financiamiento de los partidos políticos.

A último momento, al Gobierno también se le ocurrió incluir en esa lista la vieja discusión por la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un proyecto que había sido desestimado hace meses por no contar con el respaldo del resto de los bloques.

Originalmente, esa idea había sido puesta sobre la mesa por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, cuando se estaba discutiendo en el Congreso la Boleta Única de Papel (BUP), pero el Poder Ejecutivo optó por tratar solamente esta segunda reforma, que finalmente fue aprobada, para evitar que se traben ambas medidas.

Con el pedido de las universidades ahora en agenda, La Libertad Avanza asegura que si se eliminan las PASO, el Estado podría ahorrarse cerca de 52 millones de dólares, lo cual representa tan solo el uno por ciento de los 5 mil millones que piden las casas de estudio.

En el Presupuesto actual, el Gobierno tiene previsto destinar poco más de 3 mil millones de dólares para esas instituciones autárquicas, por lo tanto, lo que está en análisis es de dónde saldrán los más de 2 mil millones de dólares restantes.

En este sentido, en el oficialismo insisten en que las PASO es solamente una de las tantas partidas que se tienen que eliminar o bajar para hacer frente a ese gasto, junto con otras como la obra pública, los fondos para defensa y los mencionados aportes a las provincias y a los partidos políticos.

El PRO volvió a manifestar su malestar por no haber sido avisado del anuncio que estaba por hacer el oficialismo (Jaime Olivos)

“La idea es que la política se haga cargo del costo que requiere aumentar el dinero destinado a las universidades, porque el país no tiene plata. Si están dispuestos a hacerlo, genial; si no, no se votará el Presupuesto”, advirtieron en Balcarce 50.

Más allá de que la relación con el PRO volvió a estar tensa a partir del desencuentro del último miércoles, la postura del partido amarillo con respecto a las elecciones primarias sigue siendo la misma que la que tenía meses atrás, es decir, que se mantengan, pero que dejen de ser obligatorias.

Por otra parte, el bloque de la oposición se molestó porque uno de sus diputados, el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, conversó en los últimos días con varios rectores y había logrado alcanzar un principio de acuerdo con ellos para bajar la cifra que pretendían del presupuesto del 2025, que en un principio era de más de 7 mil millones de dólares.

El legislador le comunicó al Gobierno que las autoridades de las instituciones educativas habían aceptado disminuir sus expectativas, por lo que a la bancada le sorprendió cuando Menem preparó el anuncio en la Cámara sin informárselo primero a ellos.

A pesar de que sigue sin tener garantizados los votos para aprobarlo en el recinto, La Libertad Avanza está decidida a volver a plantear la eliminación de las PASO, que se tendría que tratar en paralelo al Presupuesto, como un proyecto aparte.

Además, solo restan cuatro semanas para el final de las sesiones ordinarias y en la Casa Rosada no hay intenciones de pedir una prórroga, ya que si lo hace, la oposición dura, como el kirchnerismo, podría presentar cualquier iniciativa contraria a los intereses libertarios.

Sin demasiado tiempo para llevar adelante las negociaciones y con el PRO todavía negado a apoyar esta medida, el oficialismo intentará una vez más discutir la eliminación de las primarias, esta vez, con el argumento de recortar gastos a favor de las universidades