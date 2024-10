Andrés Larroque advirtió que no es un momento oportuno para realizar elecciones internas en el PJ y pidió unidad: “Hay otras prioridades”

Andrés "Cuervo" Larroque se refirió a la interna del PJ y a la realización de las elecciones

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, habló en medio de las tensiones internas de cara a las elecciones en el Partido Justicialista (PJ).

Larroque señaló que a esta altura del año “hay otras prioridades”. A su vez cuestionó la decisión de llevar a cabo los comicios este año. “No es un momento oportuno. Además, creo que hay cuestiones logísticas desde, por supuesto, la cuestión política de nosotros peleándonos, corriéndonos del eje que es discutir con (Javier) Milei; pero después también me parece que, operativa y logísticamente, un proceso electoral insume un montón de cuestiones y situaciones, y el contexto indica que hay otras prioridades”, indicó.

Al tiempo que remarcó: “Cristina Álvarez Rodríguez -jefa de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual vicepresidenta primera del Partido Justicialista- me parece una compañera idónea y de buen vínculo con todos los sectores del peronismo. Podría haber asumido esa transición de mandatos del Partido Justicialista que vencen en marzo del año que viene. O sea que tranquilamente la elección se podía hacer en febrero o marzo”.

Cabe recordar que la Junta Electoral del PJ rechazó el planteo de Ricardo Quintela y no oficializó su lista para competir con Cristina Kirchner. El órgano partidario resolvió el domingo 27 de octubre no dar lugar a la recusación presentada por el equipo del gobernador riojano y detectó irregularidades en los avales presentados, además de que no alcanzaban el mínimo necesario. De todas maneras, ratificó el proceso electoral con la expresidenta como única candidata.

En segundo lugar, el ministro bonaerense trató de tomar distancia de los roces generados entre Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Si lo que va a definir el futuro político y este presente es una interna inoportuna, innecesaria y mal planteada, ¿qué tengo que pensar? Que la interna está armada para buscar definiciones de un tipo; que tenemos que revalidar nuestro ‘cristinómetro’”, advirtió en On The Record (Cenital).

Al tiempo que se refirió al apoyo que cree que necesita Kicillof. “Lo que tenemos que definir es cuál es la caracterización de Axel, porque está claro cómo lo ve la sociedad, la fuerza política y la inmensa mayoría de la militancia, pero después tenemos un sector que tiene una caracterización diferente. Tenemos que tener una caracterización homogénea; lo que hoy se transforma en un compañero que está dando la pelea en la provincia, y que no siempre tiene el acompañamiento de todo el partido. Eso nos debilita frente a Milei”, sostuvo.

Máximo Kirchner criticó la postura de Axel Kicillof

Según Larroque, se planteó una interna “sin haber hablado con los gobernadores o con diversos actores” y “no haber contemplado” a la totalidad del partido, “porque tampoco somos muchos”. “De repente ahora es crucial que se exprese fulano o mengano. Resulta que en el origen del proceso nunca le consultaste, nunca lo convocaste, nunca se generó un ámbito. Esas son las cuestiones metodológicas que, creo, terminan poniendo a todos en una situación fea, incómoda, porque está de por medio nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que significa”.

En el acto del día de la Lealtad Peronista en Berisso, el gobernador bonaerense había reafirmado su postura respecto a las elecciones programadas para noviembre, otra fecha clave ya que se conmemora el “Día de la Militancia”. “Que nadie espere de mí que libre una guerra interna”, había remarcado Kicillof.

Larroque recordó cómo surgió la fecha de los comicios: “Esta fecha, el 17 de noviembre, surge de un tuit que sacó Máximo (Kirchner), que también me parece que no fue lo mejor en términos de lo que debe ser una fuerza política para tomar sus decisiones. Porque vuelvo a repetir, si sabemos que hay un conjunto y una parte o un sector, sea el que fuera, siempre termina tomando decisiones unilaterales. Es difícil”.

Al referirse a Máximo Kirchner y sus declaraciones radiales respecto al almuerzo que meses atrás mantuvieron junto a Kicillof, en donde el dirigente de La Cámpora dejó ver una disconformidad con el mandatario provincial por un llamado que nunca llegó, Larroque declaró: “Habíamos acordado no contarlo, el acuerdo de la reunión era ese, no contarlo”.

Y sostuvo: “Más allá del mensaje en particular, tampoco está bueno que se hable en los medios, no es el ámbito, pero creo que tiene algún grado de complejidad el asunto. No es que un día te reuniste y antes y después no había nada”.

“Nos juntamos antes que el gobernador viaje a Italia a ver al Papa y nos esperaron para un almuerzo muy rico. Terminó la charla con idas y vueltas. Y el gobernador dijo ‘apenas vuelvo de Italia los llamó’”, había revelado Máximo Kirchner en declaraciones radiales, respecto al encuentro del que también participaron Wado de Pedro, Mariano Recalde y Lucía Cámpora, Carlos Bianco, Agustina Vila, Larroque y Kicillof.

Larroque reveló que la última vez que estuvieron a solas con Máximo fue hace ocho meses, poco tiempo después de que Javier Milei asumiera la presidencia. “Ahora no tenemos cotidianidad, no hablamos desde hace tiempo. No sé tampoco si es importante hablar de esto, si corresponde. Hace a cuestiones más personales. La última vez que hablé yo a solas con él, habrá sido hace unos ocho meses. Después, capaz nos cruzamos en algún acto con otras personas”, planteó.