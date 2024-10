La Junta Electoral del PJ rechazó el planteo de Ricardo Quintela y no oficializó su lista para competir con Cristina Kirchner

Milei, entre el regreso del embajador de España, el G20 en Brasil y la cumbre en China que cambió de fecha

El regreso del representante diplomático español se concretará en las próximas semanas, pero depende de una decisión personal de Sánchez que todavía no formalizó. El factor RIGI en el vínculo bilateral. No se prevé una reunión a solas con Lula en la reunión de Río. Y el gobierno chino informó que el encuentro de la CELAC no será en enero