Mauricio Macri: “El cambio lo inició el PRO y ahora estamos tratando de colaborar sin especular”

Mauricio Macri habló de su relación con Javier Milei

El ex presidente Mauricio Macri habló este martes de su relación con Javier Milei y el futuro del PRO. Según su análisis, su partido fue el encargado de iniciar “el cambio” en el sistema político argentino y luego “la gente decidió que lo continúe La Libertad Avanza”. Sus declaraciones fueron tras encabezar un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde mantuvo encuentros con intendentes y legisladores del PRO y, además, protagonizó el almuerzo con empresarios de esa entidad cordobesa.

Durante una entrevista que brindó a Cadena 3 de Córdoba, recordó sus últimos días al frente del Gobierno: “Cuando me fui y me despidieron ahí en frente de la Casa Rosada, les dije que no me iba a ir, que iba a estar siempre y que creía en el cambio y lo sigo creyendo en el cambio. El cambio lo inició el PRO. Ahora la gente decidió que lo continúe La Libertad Avanza y estamos tratando de colaborar con humildad, con generosidad, sin especular, para que la mayor cantidad de necesidades de cambio se implementen, porque hay mucha gente intentando que las cosas no cambien”.

“La mayoría de la gente de a pie se dio cuenta que el Estado presente es una estafa, que solamente le ha servido a los que están en el Estado o cerca del Estado para apropiarse de privilegios, robar todo lo que se puede. Bueno, ahora estamos en un camino en el cual queremos más libertades, menos Estado, más espacio para el desarrollo de la iniciativa privada. Y esto es lo que se impulsa desde el gobierno y que el PRO trata de acompañar respetando nuestro estilo”, agregó.

Sobre los modos de liderazgo de Milei, Macri sostuvo que “cada uno tiene su estilo” y señaló que la elección de Milei refleja un deseo de cambio por parte de la ciudadanía. Sin embargo, comentó: “Tratando de tomarlo con humor, digo que a los viejos meados nos shockea, pero esto es lo que eligió la gente”.

Mauricio Macri se reunió con un grupo de intendentes y dirigentes del PRO en Córdoba

“Lo que ha hecho el Gobierno en términos de lograr la estabilidad es maravilloso pero hay mucha capacidad de mejora”, destacó y agregó: “Hay que armar buenos equipos para que el empleo llegue rápido a los argentinos, que están poniendo el hombro como nunca lo pusieron antes”.

Durante el encuentro que encabezó en la Bolsa de Comercio habló sobre el acercamiento electoral entre su partido y los libertarios, donde aseguró que “puede haber un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en 2025″. Al respecto, detalló que cuando Milei le habló de “fusión” le dijo: “Antes de casarnos tenemos que conocernos. Espero que este proceso madure y se genere el espíritu de sociedad, de trabajar en conjunto y tener listas en el 2025″.

Durante su discurso, de poco más de una hora, Macri se refirió también a la reciente incorporación al Gobierno de María Tettamanti, como secretaria de Energía, tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo. La funcionaria ingresó con el aval del líder del PRO.

“Para aquellos berreta que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos eso, el PRO vino a hacer política de otra manera, para que el Estado tenga que estar al servicio de la gente y, por suerte, la gente nos dio la oportunidad de gobernar y las cosas, en casi todos los aspectos, mejoraron”, sostuvo Macri y consideró: “Este primer gesto que hubo de pedir colaboración en el tema energético fue positivo”.

Rechazó a quienes sostienen que se trata de discusión por “cargos”. Al respecto, sostuvo: “Fue decirnos queremos armar un equipo de Energía que potencie esta oportunidad al máximo. Daniel González, el viceministro de Toto Caputo, eligió a Tettamanti, que no había estado en nuestro Gobierno pero que se sumó a los equipos de campaña de Juntos por el Cambio”.